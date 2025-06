Bandai Namco Summer Showcase 2025 : de nombreux jeux attendus pour cette présentation de l'éditeur cette semaine

Date et heure du Bandai Namco Summer Showcase 2025





De nombreuses présentations ont eu lieu tout au long du mois de juin et ce n'est pas encore terminé. En amont de l'Anime Expo, Bandai Namco va comme l'an dernier proposer son Summer Showcase afin de nous donner des nouvelles de ses nombreux projets déjà connus, en plus d'en dévoiler au moins un entièrement inédit. C'est ce mercredi 2 juillet 2025 à 21h00 qu'il sera diffusé sur YouTube. En attendant, une vidéo teaser vient nous informer au sujet de son contenu.

De nombreux jeux attendus





Pour commencer, nous aurons droit à la révélation d'un nouveau jeu My Hero Academia. Le manga de Kōhei Horikoshi étant désormais terminé depuis près d'un an et l'ultime saison 8 de l'anime devant débuter en octobre, nous pouvons espérer un projet couvrant une très grande partie de l'œuvre. Outre le Battle Royale My Hero Ultra Rumble, nous pouvons donc espérer un My Hero One's Justice 3 développé par Byking, à moins d'une surprise.

Nous est également promis une nouvelle bande-annonce de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, une présentation en profondeur du gameplay de Digimon Story: Time Stranger, ainsi que l'apparition de CODE VEIN II, The Blood of Dawnwalker, DEATH NOTE Killer Within, Everybody's Golf Hot Shots, Little Nightmares III qui vient d'avoir son propre showcase, Patapon 1+2 Replay, l'étonnant metroidvania Shadow Labyrinth avec Pac-Man, Super Robot Wars Y et Tekken 8 avec Fahkumram.

Sachant qu'un nouveau jeu remastérisé de la licence Tales of doit être annoncé cet été dans le cadre du Remastered Project, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Vous pourrez suivre le tout via le flux vidéo ci-dessous.

