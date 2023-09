Meta Quest 4 Pro et Meta Quest 3 Lite sur les rails et Meta n'est plus seul sur le coup !

Une chose est sûre, depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro, le monde de la réalité virtuelle, augmentée et mixte bouge comme il ne l'a jamais fait. Avec son casque XR extrêment cher dédié à la productivité et au muiltimédia, la marque à la pomme a déjà fait trembler Samsung qui a repoussé la sortie de son propre modèle pour le repenser et mieux contrer le géant américain. C'est maintenant au tour de Meta, dont Apple ne fait pourtant que réaliser les rêves, qui vient de s'associer avec LG afin de produire un casque pouvant rivaliser avec celui de la firme de Cuppertino.

La roadmap de Meta indiquait déjà, il y a quelques mois, qu'un casque de réalité virtuelle à bas prix et qu'un Meta Quest 4 était sur les rails mais il semble bien que l'annonce d'Apple ait impactée cette dernière de façon significative, au moins pour l'un des deux modèles. A priori, le projet Ventura, annoncé comme un casque de réalité virtuelle à très bas prix reste d'actualité et sera proposé, comme initialement prévu, en 2024 pour moins de 200 dollars (autour de 250 euros avec les taxes sans doute). Ce qui pourrait être un Meta Quest 3 Lite vise à rendre l'accès à la VR possible, et donc au Métavers, à un maximum de monde. Voilà un produit qui pourrait bien encore plus démocratiser la VR que ne l'a déjà fait le Meta Quest 2 avec plus de vingt millions d'unités vendues depuis sa sortie en octobre 2020. Par contre, le défi pour Meta sera de proposer un casque VR low-cost techniquement attractif pour ne pas décevoir mais sans en donner trop pour ne pas venir concurrencer sont flagship, le Meta Quest 3. Selon Counterpoint Research, une société d'analyse de marché, la part de Meta sur le marché AR/VR est passée de 77 % au premier trimestre 2022 à 49 % au premier trimestre de cette année. Pourquoi ? Il faut sans doute y voir que le prix du Meta Quest 2, déjà disponible depuis presque trois ans déjà, avait grimpé de cent euros et surtout que Sony a capté 32 % de parts de marché au premier trimestre de cette année grâce à la sortie de son PlayStation VR 2.

Selon Presence Research, le marché des casques AR/VR devrait passer de 6,78 milliards de dollars l'année dernière à 16,9 milliards de dollars en 2025.

Toujours selon cette roadmap, diffusée en mars dernier, un casque répondant au nom de projet La Jolla serait le digne successeur du Meta Quest pro. Dans un article publié sur le site 매경닷컴, nous apprenons que le nom de ce futur casque serait le Meta Quest 4 Pro, qu'il couitera autour des 2000 dollars (autour des 2500 avec les taxes par chez nous) et qu'il est prévu pour 2025. Au delà de la surprise quant au nom du casque, c'est surtout le partenariat qui semble avoir été signé avec LG Electronics qui peut suprendre vu que Meta a toujours été autonome dans ses développements. Mais voilà, Apple est passé par là et le marché se réorganise autour de l'annonce des possibilités et des objectifs visés par le Vision Pro. Les prévisions très prometteuses de l'évolution du marché des casques AR/VR (+10 milliards potentiels en 3 ans) semble aussi motiver les marques. LG Electronics a déposé une demande de brevet liée à la réalité mixte (MR) en 2019 et s'est concentrée sur la recherche et le développement (R&D). De plus, son PDG, Jo Joo-wan, a déclaré, il y a peu, être en train d'examiner la faisabilité commerciale avec plusieurs partenaires liés au Métavers. Il semble avoir trouvé, avec Meta, le partenaire idéal. A suivre.

Au final, le défi de Meta dans les années qui viennent sera de garder sa place de leader sur le marché grand public et essayer de trouver, grâce à LG electronics, une place de choix dans le monde professionnel qui, pour le moment malgré de bons produits, boude le géant américain car il n'offre pas réellement de services adaptés aux entreprises comme le fait très bien HTC. Mais voilà, en plus de la marque taiwanaise, fort bien implantées dans le monde pro, Meta aura maintenant aussi fort à faire avec des marques qui ont du répondant comme Apple ou encore Samsung. Casques XR et lunettes AR vont envahir notre quotidien personnel et professionnel, c'est certain, mais qui sera celui qui nous les vendra ? Bonne question.