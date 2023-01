RUMEUR sur Reality Pro et Reality One : et si Apple réalisait le rêve de Mark Zuckerberg avec ses casques AR/VR ?

Plus les jours passent, plus le casque VR d'Apple fait fantasmer et plus les rumeurs se font précises. Les dernières en date parlent plus précisément de l'utilisation du casque en termes d'interaction, d’OS, de marketing et de rentabilité. Petite cerise sur le gâteau, il semblerait que ce soit non pas un, mais deux casques qui pourraient arriver dans les Apple Stores d'ici l'année prochaine. Mais voyons cela ensemble.

Vers une intégration dans l'écosystème global ?



Que nous appréciions Apple ou pas, il faut bien reconnaître que la force du constructeur est d'avoir un écosystème complet. Ainsi, quand quelqu'un achète un appareil de la marque, comme un iPhone, il y a de fortes chances qu'il s'oriente ensuite vers un Mac, un iPad, des AirPods ou encore une Apple TV. Pourquoi ? Simplement, car tous ces matériels sont faciles d'emploi et parfaitement interconnectables. Il serait donc tout à fait judicieux que le casque VR entre dans cette logique. Pour cela, il semblerait que l'interface (xrOS) soit globalement comparable à ce qui existe sur iPhone (iOS) voire sur iPad (iPadOS), mais dans un format en trois dimensions. Cela aurait pour avantage de ne pas perturber les habitudes des utilisateurs de la marque et ainsi leur faciliter l'accès à la réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. De plus, il serait ainsi possible de commencer un travail sur Mac ou sur iPhone, puis de le terminer sur le casque VR ou vice versa. Même Facetime, l'application de visio bien connue d'Apple, pourrait avoir sa déclinaison VR grâce à la présence d'avatars appelés Memoji. Cette version rendrait de manière réaliste le visage et le corps complet d'un utilisateur en réalité virtuelle. Cela permettrait à deux utilisateurs du casque Apple de communiquer avec des avatars réalistes comme s'ils étaient dans la même pièce. À priori, malgré la puissance de traitement impressionnante annoncée pour celui-ci, via deux processeurs M2, cette possibilité resterait réservée pour des discussions en tête à tête et non pour des jeux multijoueurs.

Des interactions naturelles sans accessoires !



Inutile d'être un fin observateur pour ne pas avoir remarqué qu'aucune image ni caractéristique technique n'est apparue sur d'éventuels contrôleurs. Certes, il se pourrait qu'Apple protège mieux les informations concernant ces derniers que celles de son casque, mais cette hypothèse est assez improbable. Il est donc logique de penser que le suivi oculaire et des mains - en particulier celui des doigts - seront au cœur de l'expérience que veut proposer la marque à la pomme à ses utilisateurs. En tout cas, c'est ce que pense Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg en expliquant que, d'après ces sources, il suffirait à l'utilisateur de regarder un objet puis de le pincer avec le pouce et l'index (finger pinch) pour le sélectionner, voire activer une tâche. Sachant que le géant américain aime rendre ses produits accessibles de façon intuitive, l'absence de manettes paraît tout à fait logique. Par contre, pour arriver à rendre cela totalement efficace, il faut que le suivi des mains, des doigts et des yeux soit parfait. À titre de comparaison, les casques Meta Quest assurent déjà un suivi des mains plutôt bon, mais pour effectuer un travail précis, rapide et avoir un retour haptique, rien ne vaut ses contrôleurs Touch. Mais Apple possède aussi un puissant assistant vocal, connu sous le nom de Siri, qui pourrait donc être implanté dans ce fameux casque VR pour faciliter encore plus les interactions. Taper du texte, faire une recherche, lancer une application et plein d'autres choses seraient possibles au simple son de notre voix.

Une vitrine technologique pour appâter le chaland ?





Pour ce qui relève de la stratégie marketing, le prochain casque d'Apple (Reality Pro) devrait être le produit d'appel ultime pour ses Apple Store. En effet, vu le prix de vente de la bête estimé à plus de 3 000 euros, il semble bien que l'objectif fort minimaliste d'un million d'unités la première année soit celui fixé. De fait, sa mise en vente servirait surtout, dans un premier temps, à éveiller la curiosité pour attirer plus de visiteurs dans les stores afin de profiter de l'occasion pour faire grimper le nombre de possesseurs de produits de la marque, quels qu'ils soient. Un premier pas concret dans l'univers de la pomme et dans un monde virtuel qui devrait pouvoir toucher plus de monde avec un second casque MR (Reality One) plus grand public, dont le prix serait deux fois moins élevé et pourrait sortir un an après le premier. Mark Gurman explique aussi qu'Apple serait en discussion avec une demi-douzaine de sociétés, dont Disney et Dolby afin de pouvoir proposer des contenus immersifs de qualité à 360°. Cette vision a du sens et pourrait bien être payante à moyen terme.

Et si Apple réalisait le rêve de Mark Zuckerberg ?





Pour qui connaît la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou la réalité mixte, tout ce qui se trouve dans ce que nous avons écrit au-dessus, qui résume les bruits de couloir actuels, est finalement assez standard. En effet, il suffit de regarder du côté de Meta pour voir que finalement tout ceci est exactement ce que nous promet Mark Zuckerberg depuis maintenant quelques années. Avoir un casque MR assez performant pour pouvoir remplacer un ordinateur, un smartphone, voire cohabiter avec les deux, c'est ce que propose déjà le Meta Quest Pro. Mais voilà, Meta n'est pas Apple et Meta n'a pas d'OS, Meta n'a pas d'écosystème complet et il est obligé de faire avec d'un côté Android et de l'autre Windows. En clair, il est dépendant d'un côté de Microsoft et de l'autre côté du duo Google et Qualcomm. Quoi qu'il se passe dans le futur, sur cette base, il sera toujours difficile de proposer un produit aussi transparent et facile d'accès que ceux qu'Apple fera dans son univers totalement autarcique. Le plus amusant dans tout cela, si cela peut être exprimé ainsi, c'est qu'Apple va certainement réussir à mettre en place - malgré sept ans de retard sur la concurrence - le casque MR et le métavers (sans le nom) dont Mark Zuckerberg rêve depuis toujours.

Bien sûr, tout ceci n'est qu'une perspective basée sur des rumeurs qu'il faut prendre avec les pincettes de circonstance.