RUMEUR casque VR Apple : de nouvelles informations viennent de fuiter, faisons le point

Le marché de la VR, apparu en 2016 avec les sorties du HTC VIVE et de l'Oculus Rift, est en pleine évolution depuis maintenant quelques mois. Cela se ressent via la sortie de nombreux casques, l'arrivée de la concurrence chinoise en Occident, mais surtout via une mise en avant de la réalité mixte (MR) qui mélange réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR). Bien sûr, rien d'officiel dans tout cela, mais faisons le point sur les rumeurs du moment.



Modèle 3D par Ian Zelbo à partir des différents leaks

Liste des nouveautés côté rumeurs La batterie serait externe, fixée à la taille et connectée via un câble d'alimentation magnétique de type MagSafe au serre-tête du casque. Elle offrirait une charge de deux heures max avec la possibilité de changer la batterie à la volée pour prolonger sa session. L'idée de mettre la batterie directement sur le strap (comme avec tous les autres casques VR du moment) a été abandonnée.

Conception en aluminium, verre et fibres de carbone pour réduire la taille et le poids. Les caméras seraient en grande partie dissimulées pour des raisons esthétiques.

Un petit cadran en forme de couronne numérique sur son côté droit permettrait aux utilisateurs de passer rapidement du monde virtuel au monde physique. Contrairement à l'Apple Watch, il n'y aurait pas de retour haptique.

Apple aurait développé plusieurs serre-têtes, dont un fait d'un matériau similaire aux bracelets de sport de l'Apple Watch avec des haut-parleurs intégrés destinés aux consommateurs, et un autre pour les développeurs.

Lentilles de prescription personnalisées à fixation magnétique pour porteurs de lunettes.

De petits moteurs pour ajuster automatiquement l'écartement des lentilles avec l'espacement interpupillaire de l'utilisateur.

Un champ de vision de 120°, comme avec le Valve Index

La puce H2 pour une connexion à latence ultra-faible avec les AirPods Pro de deuxième génération et les futurs modèles d'AirPods. Il ne serait donc pas possible d'utiliser des écouteurs Bluetooth standards (trop de latence), ni de casque filaire vu qu'il n'y aurait pas de prise Jack 3.5 mm.

Il y aurait deux puces, dont un SoC principal, comprenant un CPU, un GPU et une mémoire, et un processeur de signal d'image dédié. Les deux seraient fabriqués en 5 nm, ce qui signifie que le casque ne bénéficierait pas des futures avancées sur ce point cette année. Les puces communiqueraient via un codec de streaming personnalisé qu'Apple aurait été contraint de développer en raison d'une latence inacceptable en VR.

L'ESP dédié transformerait les images déformées capturées par les caméras externes en une représentation vidéo fidèle de l'environnement de l'utilisateur avec une faible latence. La puce contiendrait une mémoire personnalisée à large bande passante fabriquée par SK Hynix.

Il serait possible de faire tourner des applications iOS existantes en 2D.

Il ne devrait pas y avoir de contrôleurs vu qu'Apple privilégie le suivi des mains (hand-tracking) et les commandes vocales. Pour autant, il semblerait que le constructeur travaille sur une « baguette » et une sorte de « dé à doigt » (style dé à coudre). L'absence de manette dédiée semble préciser que ce casque ne serait pas destiné aux gamers même si un partenariat avec Unity semble en cours pour que des expériences VR avec ce moteur graphique soient disponibles à la sortie.

La visioconférence semble être une fonctionnalité phare de ce casque VR et il y aurait donc des avatars de qualité avec un niveau de reproduction des expressions faciales et corporelles assez poussé.

Il serait possible de faire passer une application d'un Mac au casque VR, comme Map qui permettrait de voir la ville en modèle 3D sur une table.

Il faut donc ajouter tout ce que vous venez de lire à ce qui était déjà disponible côté bruits de couloirs.

Le casque disposerait d'un grand écran orienté vers l'extérieur sur sa face avant. Cela permettrait de montrer les expressions faciales du porteur du casque aux personnes qui l'entourent. Cela devrait réduire le sentiment d'isolement lors de l'utilisation du casque VR.

L'écran orienté vers l'extérieur présenterait un taux de rafraîchissement ultra-faible et une consommation d'énergie réduite, tout comme l'affichage permanent de l'Apple Watch et de l' iPhone 14 Pro.

Les écrans intérieurs, fabriqués par Sony, auraient une dalle micro OLED offrant une définition 4K à chaque œil, ce qui donnerait une image 8K au final.

Chaque œil serait suivi par au moins une caméra, permettant au casque de montrer avec précision le regard de l'utilisateur sur un avatar. Le suivi oculaire permettrait également au casque d'effectuer un rendu fovéal pour économiser de l'énergie en calculant uniquement les images en pleine résolution directement là où l'utilisateur regarde.

Plus d'une douzaine de caméras et de capteurs captureraient à la fois les expressions faciales et les mouvements du corps, y compris les jambes de l'utilisateur. Apple aurait apparemment supprimé les caméras pour capturer les mouvements des sourcils et de la mâchoire lorsqu'il a développé l'apprentissage automatique pour y parvenir.

Scanners LiDAR à courte et longue portée pour cartographier les surfaces et les distances en trois dimensions.

Il semble que le casque VR d'Apple aurait dû initialement sortir en 2022 et que le prix serait au-dessus des 3 000 euros (selon la configuration choisie). Au final, Apple, qui a laissé la concurrence essuyer les plâtres de cette technologie pas forcément simple à populariser, semble avoir préparé un casque MR qui répondrait à toutes les attentes pointues des utilisateurs professionnels en 2023. À suivre...