RUMEUR casque VR Apple : un prix toujours annoncé comme exorbitant, une date de sortie probable et un nom très simple !

Cela fait quelques mois, voire quelques années, qu'Apple prépare (en toute discrétion) son entrée dans la VR. La marque à la pomme est notamment connue pour avoir utilisé par le passé des sociétés fictives afin de déposer des marques avant des lancements, notamment pour les noms de versions de macOS. Eh bien, c'est peut-être le cas ici avec Immersive Health Solutions LLC, filiale d'Apple, qui a déposé plusieurs marques : Reality One, Reality Pro et Reality Processor.

L'année dernière, Bloomberg, The Information et l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo ont publié des rapports affirmant qu'Apple se préparait à lancer un casque haut de gamme pour la VR et la RA avec un passage des couleurs en haute définition. Kuo a assuré que ce casque serait nettement plus léger que les casques VR existants et qu'il serait doté de deux micro-écrans OLED 4K.

En mai dernier, The Information a publié un rapport détaillé sur l'histoire mouvementée du projet. Le rapport décrit le casque utilisant trois puces, le processeur principal étant basé sur la M2 utilisée dans les derniers MacBook. Ce processeur serait associé à une puce dédiée au traitement du signal d'image et à une troisième faisant office de « conduit rapide » entre les deux. La marque suggère que la combinaison de ces puces pourrait être baptisée Reality Processor.

Bloomberg et The Information rapportent tous deux que le casque d'Apple devrait coûter plus de 2 000 dollars. Les dénominations Reality One et Reality Pro posent question quant à l'espoir de voir arriver ultérieurement un modèle moins cher, afin de correspondre aux autres gammes de produits d'Apple - une stratégie que la société prévoirait pour 2025 selon Kuo.

Ce même Kuo prédit qu'Apple organiserait un évènement médiatique en janvier 2023, livrerait des kits de développement 2 à 4 semaines plus tard et lancerait les précommandes au deuxième trimestre 2023 pour une sortie avant la WWDC 2023. Pour rappel, la WWDC est la conférence annuelle d'Apple sur les logiciels, qui se tient presque toujours en juin. Ce point nous laisse assez septiques, car pour développer des applications VR, il faut plus que quelques mois et un lancement du casque sans un store bien rempli serait un échec assuré. À suivre.

