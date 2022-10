Apple : le casque d'Apple serait équipé d'un scanner d'iris et d'un système de suivi des jambes.

Après nous avoir donné le probable nom du prochain casque d'Apple (voir article), voici que l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo et le journal The Information remette le couvert en mentionnant un possible scanner de l'iris ainsi qu'un système de body tracking.

La numérisation de l'iris servira notamment à s'authentifier, autant pour ouvrir sa session que pour payer depuis le casque. Il sera également possible de partager son casque avec d'autres membres (votre famille, vos amis...).

Outre le scan de l'iris, le casque serait équipé de deux caméras orientées vers le bas, et ce, pour suivre les mouvements de vos jambes. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si d'autres caméras seront disposées sur les contrôleurs du casque d'Apple, à l'image du Meta Quest Pro. Et ce que nous savons encore moins, c'est si le dispositif sera suffisant pour tracker correctement le corps.

Au mois de mai de cette année, The Information avait publié un rapport détaillé du casque, celui-ci comportant apparemment pas moins de 14 caméras au total, y compris celles utilisées pour le "passthrough", le suivi de position, le suivi des yeux, le suivi du visage, le suivi des mains et le suivi du corps, ce qui aurait causé des "maux de tête" aux ingénieurs.

L'une des spécificités du casque est d'arborer un écran transparent situé à l'avant, et permettant aux personnes extérieures de voir le haut de notre visage ainsi que nos yeux. Sachez toutefois que l'ajout d'un tel écran est extrêmement difficile à mettre en place, et à l'instar du Meta Quest Pro qui a décidé d'abandonner son capteur de profondeur, rien ne dit que ledit écran soit bel et bien présent dans le prototype final.

Si le Meta Quest Pro se joue de nous en choisissant d'être ambigu sur le côté professionnel et divertissant (voir article), celui d'Apple joue la carte du monde professionnel, ne mentionnant "presque jamais" les jeux dans ses notes internes. Sachez d'ailleurs qu'Apple fait le pari de vous immerger à partir de vos mains et non d'un quelconque contrôleur, comprenez bien qu'une énorme quantité de travail est donc délivré à l'optimisation du suivi des mains, notamment visible dans les dépôts de brevet de ladite marque à la pomme.

Pour conclure, The Information a dévoilé qu'Apple envisagerait de fixer le prix du casque à 3000 $ (rendant notre Meta Quest Pro soudainement bien plus abordable) mais que ce dernier réfléchirait à réduire le coût des matériaux pour le rendre bien plus abordable. Au niveau technique, le produit d'Apple aurait un processeur plus puissant, une définition plus élevée ainsi qu'un design plus fin que le dernier-né de Meta.

Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pouvez aussi trouver sur le site de bons PC pour gamers.