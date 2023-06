Vision Pro : Apple dévoile le premier ordinateur spatial, un casque à 3 499 $ mêlant réalité augmentée et mixte aux faux airs d'Hololens

Non, nous ne sommes pas en 2015, mais bien en 2023 et Apple a dévoilé en guise de one more thing de sa keynote WWDC (Worldwide Developers Conference) un casque appelé Vision Pro. Pas de réalité virtuelle ici, mais simplement de la réalité augmentée et donc mixte dans un appareil appelé par la firme à la pomme un ordinateur spatial ou spatial computer dans la langue de Shakespeare. Compte tenu du passif de la société et de son influence, attendez-vous à voir ce terme se démocratiser rapidement. Et clairement, sous ses faux airs d'Hololens bénéficiant de tout le savoir-faire d'Apple actuel, il a tout pour plaire, sauf son prix astronomique fixé à 3 499 $ ! Un concentré de technologie qui n'est clairement pas orienté gaming, même s'il sera possible de faire tourner des jeux flat avec comme NBA 2K23 jouable à la DualSense via Apple Arcade. Avant tout, il est donc pensé pour la productivité, avec l'ensemble des applications de bureautique utiles, et le divertissement, à commencer par le contenu de Disney+ qu'est venu présenter Bob Iger et qui sera accessible day one.

Même si les spécifications techniques exactes n'ont pas toutes été données, nous savons que ce sont pas moins de 23 millions de pixels qui se répartissent sur les deux écrans micro OLED, proposant une définition en 4K pour chaque œil. Des lentilles supplémentaires pourront être ajoutées si vous avez une déficience visuelle. En guise de processeur, nous y retrouvons deux puces Apple Silicon, une M2 déjà connue des possesseurs des derniers MacBook Pro par exemple et une R1 dont nous ne savons rien. Ce combo permettra de fournir des visuels avec un lag de 12 ms et tournera avec un système d'exploitation dans la lignée d'iOS, iPadOS et MacOS appelé visionOS, dont l'interface nous a ramenés en 2012 avec les bulles de la PSVita...

Et contrairement aux Meta Quest et autres PICO côté casques de réalité virtuelle, aucun contrôleur n'a été créé pour son utilisation, car c'est directement via la gestuelle de nos mains que nous pourrons interagir avec notre environnement, avec la possibilité d'y connecter un clavier externe si taper du texte dans le vide ne vous branche pas trop. Notre regard sera également mis à contribution pour sélectionner des icônes par exemple. Le Vision Pro étant bardé de capteurs et de 12 caméras (avec du Lidar), les conversations vidéo via FaceTime utiliseront des avatars à faire pâlir Mark Zuckerberg, reconstruisant une persona à notre image. L'accent a également été mis sur les vidéos en 3D pouvant être filmées, une fonctionnalité qui semble bluffante. En revanche, la batterie permettant de l'alimenter est externe, offrant 2 heures d'autonomie avant une recharge. Tout un tas de petits détails est disponible dans le communiqué de presse diffusé, à retrouver ci-dessous.

Apple a dévoilé aujourd’hui Apple Vision Pro, un ordinateur spatial révolutionnaire qui intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d’être présents et connectés aux personnes qui les entourent. Vision Pro donne naissance à un espace sans limites pour les applications qui peut s’étendre au-delà des frontières d’un écran classique et introduit une interface utilisateur entièrement en trois dimensions, contrôlée par les moyens d’interaction les plus naturels et les plus intuitifs possibles : les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Avec visionOS, le premier système d’exploitation spatial au monde, Vision Pro permet aux utilisateurs d’interagir avec les contenus numériques comme s’ils étaient réellement présents dans leur espace. Le design avant-gardiste de Vision Pro est composé d’un système d’affichage ultra-haute résolution, avec 23 millions de pixels répartis sur deux écrans, et d’une puce Apple conçue sur mesure dans un design unique à deux puces afin de donner la sensation à l’utilisateur que chaque expérience se déroule devant ses yeux en temps réel. Conçu sur les bases de macOS, iOS et iPadOS, visionOS est le premier système d’exploitation spatial au monde et intègre de façon fluide les contenus numériques au monde réel. « Ce jour marque le début d’une nouvelle ère pour l’informatique », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « Tout comme le Mac nous a fait découvrir l’informatique personnelle et l’iPhone l’informatique mobile, Apple Vision Pro nous fait découvrir l’informatique spatiale. Conçu en s’appuyant sur des décennies d’innovation Apple, Vision Pro a des années d’avance et est différent de tout ce qui a été créé jusqu’à présent, inaugurant un nouveau mode d’interaction révolutionnaire et des milliers d’innovations de pointe. Il offre à la fois des expériences incroyables à nos clients et de nouvelles opportunités enthousiasmantes à nos développeurs. »

«Pour créer notre premier ordinateur spatial, nous avons dû faire preuve d’une capacité à inventer couvrant pratiquement chaque aspect du système », a déclaré Mike Rockwell, vice president of the Technology Development Group d’Apple. « Via une étroite intégration entre le matériel et le logiciel, nous avons conçu un ordinateur spatial indépendant dans un format compact portable. Il s’agit de l’appareil électronique personnel le plus avancé à ce jour. » Apple Vision Pro utilise les matériaux les plus avancés possible, pour une performance, une mobilité et une portabilité incroyables. De nouvelles expériences extraordinaires Apple Vision Pro apporte une nouvelle dimension à l’informatique puissante et personnelle en changeant la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs apps préférées, dont ils capturent et revivent des souvenirs, profitent de superbes films et séries, et communiquent avec les autres via FaceTime. Un espace sans limites pour les apps, au travail et à la maison : visionOS est doté d’une interface en trois dimensions qui permet aux apps de s’affranchir des frontières d’un écran, afin qu’elles puissent apparaître côte à côte et à n’importe quelle échelle. Apple Vision Pro permet aux utilisateurs d'être encore plus productifs en leur offrant un espace de visionnage infini, un accès à leurs apps favorites et de toutes nouvelles façons de faire du multitâche. Et avec le support du Magic Keyboard et du Magic Trackpad, les utilisateurs peuvent s’aménager un environnement de travail optimal ou encore intégrer les puissantes capacités de leur Mac à Vision Pro en sans fil, pour créer un écran 4K géant, privé et portable avec un rendu de texte incroyablement net. Avec visionOS, les apps peuvent remplir l’espace autour de vous, elles peuvent être déplacées à n’importe quel endroit et être ajustées pour atteindre la taille optimale. Elles peuvent même réagir à un éclairage et projeter des ombres. Des expériences de divertissement captivantes : avec deux écrans ultra-haute résolution, Apple Vision Pro a la capacité de transformer n’importe quel espace en une salle de cinéma personnelle dotée d’un écran donnant l’impression de mesurer 30 mètres de large et d’un système Audio spatial avancé. Les utilisateurs pourront regarder des films et des séries, ou encore de magnifiques films en trois dimensions*. Apple Immersive Video proposera des enregistrements haute résolution à 180° avec Audio spatial et les utilisateurs pourront avoir accès à une incroyable gamme de vidéos immersives qui les projetteront dans des lieux entièrement nouveaux. L’informatique spatiale permet l’avènement de nouveaux types de jeux avec des titres pouvant couvrir un spectre d’immersion et transporter les joueurs vers de tout nouveaux mondes. Ils pourront également jouer à plus de 100 jeux sur Apple Arcade, sur un écran aussi grand qu’ils le souhaiteront, avec une expérience audio incroyablement immersive et un support pour les manettes les plus répandues. Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel espace en leur salle de cinéma personnelle avec un écran qui donne l’impression de mesurer 30 mètres de large. (Ils pourront regarder Foundation sur Apple TV+ avec un abonnement). Des environnements immersifs : avec Environments, le monde d’un utilisateur peut s’étendre au-delà des dimensions d’une pièce physique, et proposer de magnifiques paysages dynamiques afin d’aider les utilisateurs à se concentrer ou à réduire les distractions. Un tour de la Digital Crown permet à l’utilisateur de contrôler son niveau de présence ou d’immersion au sein d’un environnement. Les environnements immersifs permettent aux utilisateurs d’étendre leur monde au-delà des dimensions d’une pièce physique avec de magnifiques paysages dynamiques. Les souvenirs prennent vie : grâce au premier appareil photo d’Apple en trois dimensions, Apple Vision Pro permet aux utilisateurs de capturer, de revivre et de s’immerger dans leurs souvenirs favoris, le tout en Audio spatial. Chaque photo ou vidéo spatiale fait remonter les utilisateurs à un moment dans le temps, comme une fête entre amis ou une réunion de famille. Ils peuvent accéder à l’ensemble de leur photothèque sur iCloud et visionner leurs photos et vidéos grandeur nature, avec de magnifiques couleurs et un niveau de détail impressionnant. Chaque photo réalisée à l’iPhone en mode Panorama s’étend et s’enroule autour de l’utilisateur, lui donnant ainsi la sensation qu’il se trouve exactement à l’endroit où elle a été prise. Les photos et vidéos spatiales font remonter les utilisateurs à un moment particulier dans le temps. De superbes photos réalisées à l’iPhone en mode Panorama s’étendent et s’enroulent autour de l’utilisateur, lui donnant ainsi la sensation qu’il se trouve exactement à l’endroit où elles ont été prises. FaceTime devient spatial : avec Apple Vision Pro, les appels FaceTime tirent parti de l’environnement dans lequel se trouve l’utilisateur, ses interlocuteurs étant représentés dans des fenêtres grandeur nature, ainsi que de l’Audio spatial donnant l’impression que le son provient de l’endroit où est située chaque personne. Les utilisateurs portant Vision Pro pendant un appel FaceTime sont représentés sous forme de Persona, une représentation numérique d’eux-mêmes créée en utilisant les techniques d’apprentissage automatique d’Apple les plus avancées, qui reproduit les mouvements du visage et des mains en temps réel. Les utilisateurs pourront faire des choses ensemble, comme regarder un film, parcourir des photos ou collaborer sur une présentation. FaceTime sur Apple Vision Pro facilite la collaboration et la communication. Les fenêtres vidéo sont grandeur nature, et l’Audio spatial donne l’impression que le son provient de l’endroit où est située chaque personne. Encore plus d’expériences basées sur les apps : Apple Vision Pro bénéficie d’un tout nouvel App Store au sein duquel les utilisateurs pourront non seulement découvrir des apps et des contenus proposés par les développeurs, mais aussi accéder à des centaines de milliers d’apps populaires sur iPhone et iPad, qui tourneront très bien et fonctionneront automatiquement avec le nouveau mode d’interaction de Vision Pro. La communauté des développeurs Apple pourra aller encore plus loin et tirer parti des capacités puissantes et uniques de Vision Pro et de visionOS afin de concevoir de toutes nouvelles expériences basées sur les apps, et réimaginer celles existantes pour l’informatique spatiale. visionOS introduit une toute nouvelle plateforme pour les développeurs leur permettant de créer des expériences fantastiques basées sur les apps. Et avec l’App Store sur Apple Vision Pro, les utilisateurs pourront aisément découvrir de nouvelles apps et accéder à des centaines de milliers d’apps populaires sur iPhone et iPad, à une échelle hors du commun. Un système d’exploitation et une interface utilisateur révolutionnaires Créé sur la base de décennies d’innovations d’ingénierie au sein de macOS, iOS et iPadOS, visionOS a été conçu d’emblée pour répondre aux exigences de faible latence de l’informatique spatiale. Il en résulte un système d’exploitation spatial révolutionnaire qui fournit des expériences spatiales puissantes pouvant tirer parti de l’espace autour de l’utilisateur pour lui offrir de nouvelles opportunités au travail et à la maison. visionOS présente une toute nouvelle interface en trois dimensions qui rend les contenus numériques présents dans le monde réel de l’utilisateur. En répondant de manière dynamique à la lumière naturelle et en projetant des ombres, elle aide l’utilisateur à mieux appréhender l’échelle et la distance. Pour permettre à ce dernier de piloter et d’interagir avec les contenus spatiaux, Apple Vision Pro introduit un mode d’interaction entièrement nouveau contrôlé par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. L’utilisateur peut ainsi parcourir les apps juste en les regardant, en joignant les doigts pour sélectionner, en bougeant le poignet pour faire défiler pour parcourir, ou en utilisant la voix pour dicter une commande. Le révolutionnaire visionOS présente une toute nouvelle interface en trois dimensions que les utilisateurs peuvent contrôler comme par magie avec les yeux, les mains et la voix. Apple Vision Pro introduit également EyeSight, une innovation extraordinaire qui permet aux utilisateurs de rester connectés avec les personnes qui les entourent. Lorsqu’une personne s’approche d’une autre portant Vision Pro, l’appareil donne l’impression d’être transparent, permettant à l’utilisateur de voir la personne tout en affichant les yeux de ce dernier. Quand un utilisateur est immergé dans un environnement ou utilise une app, EyeSight donne des indications visuelles aux autres pour savoir sur quoi l’utilisateur est focalisé. Même en pleine immersion, EyeSight permet aux utilisateurs de rester connectés aux personnes qui les entourent tout en portant Apple Vision Pro. Design d’avant-garde Apple Vision Pro s’appuie sur l’innovation et l’expérience d’Apple en matière de conception de produits hautes performances tels que le Mac et l’iPhone, et de produits portables tels que l’Apple Watch, atteignant un point culminant avec la création de l’appareil électronique personnel le plus avancé jamais créé. Afin d’atteindre des objectifs ambitieux de performance, mobilité et portabilité, Apple a utilisé les matériaux les plus avancés possibles. Apple Vision Pro embarque une étonnante variété de technologies dans un design compact. Une unique pièce de verre formé de façon tridimensionnelle et laminé est polie pour créer une surface optique essentielle aux caméras et capteurs requis pour intégrer de façon fluide les contenus numériques au monde réel. Le verre est coulé dans le châssis en alliage d’aluminium sur mesure qui est légèrement incurvé pour épouser l’arrondi du visage de l’utilisateur, tandis que le système modulaire permet un bon ajustement en fonction des différents types de visage. Le cache anti-lumière, constitué d’un textile souple et proposé en une variété de formes et de tailles, est flexible pour épouser le visage de l’utilisateur et s’ajuster parfaitement. Des bandes flexibles assurent que l’audio reste au plus près des oreilles de l’utilisateur, et un bandeau disponible en plusieurs tailles est tissé en 3D d’un seul tenant pour donner un aspect rembourré, respirant et étirable.1 Le bandeau tient en place grâce à un mécanisme simple, il est ainsi facile d’en changer la taille ou le style. De gauche à droite: Le verre d’Apple Vision Pro est coulé dans le châssis en alliage d’aluminium sur mesure qui est légèrement incurvé pour épouser l’arrondi du visage de l’utilisateur, tandis que le système modulaire des différents composants, dont le cache anti-lumière et le bandeau, permet un bon ajustement en fonction des différents types de visage. Apple Vision Pro est conçu pour permettre des charges de travail hautes performances et peut fonctionner pendant deux heures sur une même charge. Une innovation matérielle inégalée Apple Vision Pro est conçu pour offrir une performance de calcul phénoménale, dans un format compact et portable. Doté d’un système d’affichage ultra-haute résolution révolutionnaire construit sur une puce Apple, Vision Pro utilise la technologie micro-OLED pour embarquer 23 millions de pixels dans deux écrans qui font chacun la taille d’un timbre-poste et disposent d’une large gamme de couleurs et une plage dynamique étendue. Cette avancée technologique, combinée aux optiques catadioptriques sur mesure offrant une incroyable netteté et clarté, permet d’offrir des expériences impressionnantes. Les utilisateurs ayant des besoins de correction visuelle pourront utiliser des inserts optiques Zeiss pour s’assurer de la fidélité visuelle et de la précision du suivi des yeux. Apple Vision Pro est doté d’un système d’affichage ultra-haute résolution qui embarque 23 millions de pixels dans deux écrans, soit plus qu’une TV 4K dans chaque oeil, et de la toute nouvelle puce R1, pour une vision du monde presque sans aucun décalage et en temps réel. Un système Audio spatial avancé est au coeur de l’expérience Apple Vision Pro, créant ainsi l’impression que les sons proviennent de l’environnement autour de l’utilisateur et adaptant le son à l’espace. Deux drivers amplifiés de manière individuelle et logés au sein de chaque sortie audio livrent un son en Audio spatial personnalisé basé sur la forme de la tête de l’utilisateur et la géométrie de son oreille. Doté du système Audio spatial le plus avancé à ce jour, Apple Vision Pro crée l’impression que les sons proviennent de l’environnement autour de l’utilisateur. Des sorties audio à base de deux drivers positionnées près de chaque oreille livrent un son personnalisé et s’adaptent à l’espace. En plus de créer un écran révolutionnaire et des expériences audio avancées, le système hautes performances de suivi des yeux dans Apple Vision Pro utilise des caméras haute vitesse et un anneau de LED qui projette des motifs lumineux invisibles sur les yeux pour une interaction réactive et intuitive.

Ces innovations révolutionnaires fonctionnent grâce à la puce Apple dans un design unique à deux puces. La puce M2 fournit une performance autonome inégalée, tandis que la toute nouvelle puce R1 gère les données de 12 caméras, cinq capteurs et six micros afin de donner la sensation à l’utilisateur que les contenus apparaissent devant ses yeux en temps réel. R1 diffuse de nouvelles images sur les écrans en 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu’un battement de cils. Apple Vision Pro est conçu pour être utilisé toute une journée lorsque branché à une prise, et jusqu’à deux heures avec sa batterie externe haute performance. Les innovations révolutionnaires d’Apple Vision Pro permettent des expériences inédites et magiques au travail et à la maison. Confidentialité et sécurité à la pointe de l’industrie Apple Vision Pro a été conçu sur une base forte de confidentialité et de sécurité, et permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle total de leurs données.

Optic ID est un nouveau système d’authentification sécurisé qui analyse l’iris de l’utilisateur sous différentes expositions à de la lumière LED invisible, et établit ensuite une comparaison avec les données Optic ID inscrites et protégées par la Secure Enclave afin de déverrouiller instantanément Apple Vision Pro. Les données Optic ID de l’utilisateur sont entièrement chiffrées, les apps n’y ont pas accès et elles ne quittent jamais l’appareil, ce qui veut dire qu’elles ne sont pas stockées sur les serveurs Apple. Ce que regarde l’utilisateur reste privé lorsqu’il utilise Apple Vision Pro et les informations concernant le suivi des yeux ne sont pas partagées avec Apple, ni avec des apps tierces partie ou des sites web. De plus, les données de la caméra et autres capteurs sont traitées au niveau du système, les apps individuelles n’ont ainsi pas besoin de voir l’environnement de l’utilisateur pour permettre des expériences spatiales. EyeSight inclut également un indicateur visuel qui indique clairement aux autres lorsqu’un utilisateur prend une photo ou une vidéo spatiale.

L'Apple Vision Pro n'est pas attendu avant le début de l'année prochaine, reste à savoir quel sera son tarif en euros, sa date de sortie exacte ou encore sa capacité de stockage. Alors, future révolution ou simple gadget en devenir ? Et avec un tel nom, vers l'annonce d'un Apple Vision moins cher ?