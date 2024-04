Apple Vision Pro : déjà un échec pour le casque à 3 500 $, qui aurait pu prédire ?

Au début du mois de février 2024, Apple a lancé un tout nouveau produit, le Vision Pro. Présenté comme un « ordinateur spatial », le casque de réalité mixte faisait rêver les technophiles grâce à des fonctionnalités bien plus libres qu'un casque VR et une technologie de pointe. Sur le papier, c'est bien beau, mais en pratique, ça sent déjà l'échec.

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait revu ses ambitions de ventes à la baisse, espérant désormais écouler 400 à 450 000 Vision Pro, contre 700 à 800 000 selon les prévisions du marché. Une décision prise alors que le casque n'est disponible qu'en Amérique du Nord, les ventes ont donc sans doute déjà chuté outre-Atlantique, deux mois seulement après le lancement. Reste désormais à savoir si le constructeur compte sortir un modèle amélioré à l'avenir.

Selon Ming-Chi Kuo, les points faibles du Vision Pro seraient un manque d'applications phares, le prix et le confort, sans oublier que la VR est déjà un marché de niche. Apple n'a cependant jamais parlé de réalité virtuelle, ni même de réalité mixte ou augmentée, présentant son produit comme un « ordinateur spatial ». L'analyste souligne que ces prévisions revues à la baisse pourraient avoir un impact sur la production des écrans Micro-OLED et des lentilles Pancake.

Rappelons que le Vision Pro est vendu 3 499 $, un prix qui a de quoi rebuter même les plus férus de high-tech, certains acheteurs de la première heure ont même vite rapporté leur casque pour se faire rembourser. Chez la concurrence, Mark Zuckerberg doit actuellement se frotter les mains, le patron de Meta avait vivement critiqué le Vision Pro d'Apple après son lancement. Le créateur de Facebook vantait évidemment les qualités et avantages de son Meta Quest 3, que vous pouvez retrouver à partir de 549,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.