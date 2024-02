Apple Vision Pro : Retour et reboursement en masse dans les Apple Stores ! Mais pourquoi ?

Depuis un peu moins de quatorze jours, l'Apple Vision Pro fait parler de lui au travers des réseaux sociaux et d'une communauté de fans qui découvre la réalité virtuelle et mixte comme si Apple l'avait inventée. Des shorts, des stories, des vidéos avec parfois des comportements frisant le riducule voire la mise en danger de celui qui filme ou des autres ont vu le jour par centaine, voire plus. La course au vues semblent être un leitmotiv pour ceux qui ont dépensé pas moins de 3500 dollars HT pour se le procurer. Mais voilà, le monde des likes et autres petits coeurs semble ne pas suffire et voilà que de nombreux acheteurs sont en train de ramener leur Grââl en boutique pour demander un remboursement. Mais que se passe t-il donc ?

e il est possible de se faire rembourser dans les 14 jours qui suivent un achat et cette fenêtre se ferme aujourd'hui, vendredi 17 février. Ce qui est nouveau ici, c'est que le constructeur américain n'a jamais connu une telle vague de retour lors du lancement d'autres produits de première génération pas forcément totalement finalisés comme le premier iPhone, les Airpods ou encore l'Apple Watch. Certes le géant américain ne communique pas de chiffres officiels sur ce sujet mais il semble, à la lecture de nombreux posts sur les réseaux sociaux et d'un sondage mis en ligne par le site Cult Of Mac que seulement 55 % des acheteurs envisagent de garder leur Apple Vision Pro. Si cela s'avère, cela fera pas loin de 80000 casques qui vont rentrer à la maison mère vu que les ventes ont frôlé les 200000 exemplaires au lancement.

La première question qui se pose est celle des raisons qui motivent les acheteurs à ramener leur Apple Vision Pro. A priori, il semblerait qu'il y en ait plusieurs dont une largement mise en avant, le prix. Les autres justifications de demande de remboursement sont plus où moins surprenante. En effet, le casque est jugé par certains comme trop isolant alors qu'il laisse voir le monde réel (mixed reality oblige). Toujours dans les choses étonnantes, de nombreux utilisateurs reportent le fait qu'il n'existe pas réellement d'utilisation quotidienne pour cet objet. Vient ensuite, et là c'est un fait avéré, l'Apple Vision Pro est jugé trop lourd et inconfortable à porter sur la durée.

A titre d'exemple, Sebastian de With, développeur de l'application photo Halide pour iPhone, a publié sur X qu'il prévoyait de rendre son casque . « Je rendrai probablement le mien », a-t-il écrit, « c'est une technologie cool, mais... c'est beaucoup d'argent pour un magasin indépendant ! ». Comme lui, bon nombre de personnes jugent sympathique la possibilité de regarder des films ou des émissions de TV dans le casque mais trouvent que travailler avec n'est pas mieux que sur un écran. Du moins, pas pour un prix de 3500 dollars hors taxes. Car oui, la principale raison du retour du casque est son prix jugé excessif et le fait que les utilisateurs n'arrivent pas à trouver ce qui pourrait les motiver à le conserver à ce jour. Cependant, nombreux avouent qu'à moitié prix, il l'auraient certainement conservé voire qu'ils y reviendront lors de la sortie d'un nouveau modèle.

Plus cocace, les développeurs d'applications qui ont donc eu quatorze jours pour adapter leurs applications au Vision Pro sans, au final, dépenser un sou. A noter, ces personnes sont souvent suivies sur les sociaux et ont donc un impact très négatifs avec leurs messages indiquant qu'ils retournent leur ordinateur spatial chez Apple. Reste enfin les petits malins qui espèrent maintenant pouvoir s'offrir un Vision Pro à un prix réduit vu qu'Apple va, sans nul doute, les remettre en vente d'occasion après une remise au propre dans leurs ateliers. Reste à voir quelle sera la remise et comment Apple va gérer la personnalisation des interfaces faciales faites « sur-mesure ».





Au final, il est facile de voir que le casque coûte trop cher même pour une fanbase habituée à payer plus que la moyenne et que l'Apple Vision Pro, même s'il excelle sur de nombreux points, n'a pas assez de qualités pour justifier une telle dépense auprès du grand public et même des professionnels. Pour autant, il a sorti la Mixed Reality de l'ombre via cette même fanbase et c'est très bon pour le monde de la réalité étendue. Reste à voir comment Apple va réagir à ces retours massifs inédits du côté communication et comment la marque va réussir à en tirer du positif. A suivre pour voir si vraiment le nombre de casque retourné sera aussi conséquent qu'estimé !