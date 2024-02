Vision Pro : Mark Zuckerberg casse le casque d'Apple, mais a t-il raison ?

L'alerte rouge chez Meta serait-elle en train de se dissiper depuis la sortie du concurrent d'Apple ? Si nous en croyons le PDG de la firme au pouce bleu, il y aurait eu bien plus de peur que de mal. Ayant essayé l'Apple Vision Pro, le boss de la VR n'hésite pas à mettre en avant les arguments de son produit face à celui qui devait potentiellement détruire tout sur son passage.



Le soufflé semble être retombé. Après les premières craintes, les premiers essais, voici que M.Zuckerberg s'exprime sur le sujet via sa page Instagram. C'est donc dans une vidéo de 3mn que celui-ci déclare n'avoir pas été impressionné par le produit d'Apple, lui qui pensait que son produit serait rapidement (et technologiquement) écrasé par l'ordinateur spatial à la pomme croquée.

Il déclare à ce propos que son Meta Quest 3 est une meilleure valeur que le Vision Pro, voire qu'il est "le meilleur produit, point final", tout en affirmant qu'il excelle et surpasse celui d'Apple dans la plupart des utilisations courantes de la réalité mixte.

Zuck surenchérit en soulignant que le Quest 3 possède de vrais contrôleurs, de ceux qui permettent d'accéder à une bibliothèque de contenus beaucoup plus conséquente. Il continue en soulignant le fait qu'il est également possible sur Meta Quest 3 de superposer des écrans virtuels géants, que son casque est bien plus léger, qu'il est sans fil, qu'il possède un champ de vision élargi et que contrairement à celui d'Apple, il n'y a pas de flou de mouvement (NDLR : chose que nous n'avons pas remarqué à ce jour).

Le patron de Meta montre que la vidéo qu'il a partagée a été enregistrée à partir d'un Quest 3, démontrant qu'il est tout a fait possible d'obtenir un rendu correct avec son produit, par rapport à celui qui vaut près de 7 fois son prix.

Les seuls points positifs que Mark retient, ce sont la définition du Vision Pro et le suivi des yeux. Un brin mauvaise foi ? Peut-être, toujours est-il que la majorité de ses arguments tiennent la route :

Le système Quest, plus ouvert, permet de faire ce que l'Apple Vision Pro ne fait pas : émulation (PSPP, CitraVR), gaming VR à partir de contrôleurs, sport… Le système Quest permet de faire ce que l'Apple Vision Pro fait : visionnage de films 3D, productivité, art… ; Le système Quest n'a pas besoin d'être relié à un fil pour fonctionner et peut être porté de longues heures sans se révéler inconfortable.

Ces 3 points ont cependant besoin d'être nuancés, car si le Quest permet de faire autant (voire plus) que l'AVP, il ne le fait pas aussi bien ! A titre d'exemple, s'il est possible d'utiliser Word sur Quest 3, les claviers AZERTY ne sont pas pris en compte, idem pour la souris qui est simplement reconnue en tant que pointeur. Toujours chez Meta et sur la question du handtracking (suivi des mains), la latence est perceptible et les accrochages fréquents. Ensuite, le visionnage de films 3D est nativement proposé en très haute qualité sur le Vision Pro, contrairement au système Quest. Enfin, la sangle fournie de base par Meta est aussi inconfortable que ne peut l'être le poids du casque d'Apple…

Oui, Apple ne fait quantitativement pas le poids face à Meta, mais qualitativement, il n'a rien à lui envier.

Zuckerberg aime à gommer ces quelques disparités par son argument n°1 : le Meta Quest 3 a un rapport qualité-prix imbattable. Et sur cette question précise, nous ne pouvons que lui donner raison. En guise de conclusion, le PDG de Meta a affirmé l'importance du suivi des yeux, qualifiant l'expérience de l'AVP "très agréable", permettant d'obtenir une "interface agréable", et ce, avant de déclarer ceci :

Nous avions ces capteurs dans le Meta Quest Pro. Nous les avons retirés pour le Quest 3, et nous allons les réintroduire à l'avenir.

Il est fort à parier, comme a pu le démontrer la v62, que la partie software de Meta continue de s'inspirer de ce qu'Apple va délivrer et inversement (au bonheur de leurs clients respectifs). Pour la partie hardware, le Quest 4 et le Quest 3 Pro utiliseront sans doute un système de suivi des yeux. Pour conclure avec l'Apple Vision Pro, ce sont les efforts continus de Meta ces dernières années qui ont su resserrer considérablement l'écart technologique entre deux produits qui, pourtant, sont sur le papier loin d'être identiques.

Le dernier casque de réalité mixte est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.