Meta Quest Pro : pas de capteur de profondeur, contrairement à ce que Mark Zuckerberg annonçait

En mai dernier, Mark Zuckerberg avait déclaré que le casque ayant pour nom de code Cambria disposerait d'un capteur de profondeur. Il avait d'ailleurs évoqué que le Meta Quest 2 n'en avait pas, parlant ainsi de « bricolage », mais que le Meta Quest Pro en disposerait bien d'un et que cela amènerait une détection plus optimisée pour les mains.

Nos confrères d'UploadVR ont pu mettre la main sur le casque et ont cherché via les schémas le capteur de profondeur, mais n'ont jamais réussi à le trouver. En questionnant Meta, l'entreprise leur a répondu :

Le Meta Quest Pro utilise des caméras orientées vers l'avant pour mesurer la profondeur dans votre environnement. Cela fonctionne avec des algorithmes de reconstruction 3D pour rendre votre environnement physique dans votre casque via le passthrough.

Quoi qu'il en soit, le suivi des mains fonctionne bien mieux sur le Meta Quest Pro que le Meta Quest 2, les raisons sont simples : les caméras orientées par l'avant disposent de quatre fois plus de pixels que son grand frère, et le handtracking 2.0 et l'intelligence artificielle qui lui sont associés doivent faire bien plus de miracles sur le dernier casque de Meta que sur celui de la génération précédente.

Il est désormais possible (via les technologies actuelles) qu'un capteur de profondeur ne soit plus « strictement » nécessaire. Les appareils dotés de capteurs de profondeur comme l'HoloLens 2 ou l'iPad Pro peuvent scanner automatiquement votre pièce pour générer un maillage des murs et des meubles qui s'y trouvent, de sorte que les objets virtuels apparaissent derrière ou sur des objets réels. C'est crucial pour convaincre de la réalité mixte ou augmentée, espérons que la technologie liée au Meta Quest Pro fasse aussi bien !

À l'heure actuelle, la réalité mixte sur Meta Quest Pro nécessite de marquer manuellement vos murs, votre plafond et vos meubles, tout comme son grand frère. Il s'agit d'un processus ardu dont les résultats sont imparfaits, ce qui ajoute une friction importante quant à l'adoption de la réalité mixte.

Rassurez-vous, Meta étudie la possibilité de détecter automatiquement les plans, c'est-à-dire les surfaces planes comme les murs et les tables, mais a précisé que cette fonction ne serait pas disponible lors du lancement du Meta Quest Pro.

