Meta Quest 3 : le rendu des lentilles meilleur que celui du Quest Pro ?

Vous ne le savez que trop bien, d'autant plus si vous suivez nos lives, les lentilles du Meta Quest Pro offrent à ce jour une netteté incomparable. Elles trouveront facilement leur place dans le Meta Quest 3, qui se paye le luxe d'afficher plus de pixels pour moins cher.

Tout a commencé à partir d'une simple question sur Reddit :

Chose assez rare et pour le moins incongrue, c'est le service d'assistance de Meta qui a directement répondu :

Le Meta Quest 3 aura une optique de type pancake comme le Quest Pro, mais il y aura une différence notable, car le Q3 aura une plus haute résolution à ce jour en plus d'intégrer le nouveau chipset Snapdragon, qui sera capable de fournir deux fois plus de performances graphiques que son prédécesseur. Cela va se traduire notamment par des performances plus fluides et des détails plus précis.