Meta Quest 3 : la définition du casque aurait-elle fuité ?

Si nous savions que la visière était 40 % plus fine que celle du Meta Quest 2, la question de la définition a bien été au centre des préoccupations, et pour cause, aucune communication n'a été faite là-dessus. L'information retrouvée sur le site marchand Best Buy sonne-t-elle comme une confirmation ?

Il y a près d'un an, le dataminer Samulia avait découvert un casque sous le nom de code Eureka865, qui était équipé d'un seul écran LCD 120 Hz dont la définition totale serait de 4128×2208 pixels, soit 2064×2208 pixels par œil. Et cette définition, c'est exactement la même qui est apparue chez Best Buy (retirée depuis), étrange coïncidence...

Cela ferait 30 % de définition en plus par rapport au Meta Quest 2, ce qui permettrait à l'instar du Meta Quest Pro de ne plus voir les pixels ou l'effet de grille chez les personnes ayant d'excellentes capacités visuelles. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la confirmation de Meta lors de la Connect 2023 qui aura lieu le 27 septembre prochain.

