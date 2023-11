Meta Quest 3 : QGO s'offre une visibilité internationale et débloque toute la puissance du casque dans sa dernière mise à jour !

Après une version v9.0.0 très réussie ayant été à même de redorer le blason du Meta Quest 3, le développeur Anagan79 sort une v9.1.0 et débloque le plein potentiel du casque.

QGO à l'internationale



Mais avant d'aller plus loin dans les détails, à la rédaction (dont Anagan79 fait partie), nous sommes plus que ravis de voir qu'un projet suggéré au détour d'une réunion au sein de l'équipe Gamergen, le fruit d'une maquette balbutiante, soit devenu, presque trois ans plus tard, un outil incontournable ayant une notoriété internationale.

La sortie du Meta Quest 3 a fait couler beaucoup d'encre et a déçu de très nombreux utilisateurs s'attendant à avoir un gap visuel important par rapport à son grand frère, le Quest 2. Néanmoins, force est de constater que deux mois plus tard, les joueurs ne sont pas encore convaincus de son potentiel. Et pour cause : aucun jeu entièrement développé pour ce modèle n'a encore vu le jour et, sauf rares exceptions, l'ensemble des titres du catalogue n'a pas encore été mis à jour pour bénéficier des nouvelles possibilités offertes par la puce Snapdragon XR2-Gen2.

L'outil QuestGamesOptimizer a su combler ces lacunes et même améliorer grandement certains des titres pourtant mis à jour pour le Quest 3 comme Vampire: The Masquerade ou encore Dungeons of Eternity. C'est sûrement pour cette raison que de très nombreux Youtubeurs français et étrangers ont mis QGO sur le devant de la scène ces dernières semaines, et que les réseaux sociaux ont pris le relais.

Voici, sur un mois, l'ensemble des chaines Youtube qui en ont parlé : Cas & Chary, Virtual Reality Oasis, AlehandoroVR, Die Zocke Stube, Shaak4 VR, AYMANOS, GAMERGEN, VR ManCave, VoodooDE, Gamertag VR, MR TV - MIXED REALITY TV, Restez connectés, Ima_Rainbow, Virtual GO, Les perdus Du numérique, Reverquest VR and David Zvo. Vous pouvez retrouver pas moins de 50 vidéos dédiées au QuestGamesOptimizer sur cette page.

Une nouvelle équipe QGO



Anagan79 annonce qu'il ne travaille désormais plus seul sur l'élaboration des profils de jeux. En effet, une poignée de personnes s'est rassemblée pour l'aider dans cette tâche chronophage. Nous les remercions tous par avance et leur souhaitons beaucoup de courage.

Une v9.1.0 pour toujours plus de performances !



Des bruits de couloir indiquaient, dès la sortie de la v9.0.0, qu'une nouvelle version était déjà dans les tuyaux. Les révélations sont donc tombées avec la sortie de la version v9.1.0 qui promet des performances de haute volée sur le Meta Quest 3.

Ainsi, ce ne sont pas six niveaux de performance que vous pourrez utiliser sur le dernier casque de Meta, mais bien huit ! QGO offre donc la possibilité d'atteindre la fréquence impressionnante de 690 MHz sans réels impacts sur la batterie, mais pour autant, avec un réel gain de performance, de quoi imaginer, à l'avenir, des profils de jeux encore plus poussés !

Niveau GPU Quest 3 (Mhz) Quest 2 (Mhz) 0 285 305 1 400 350 2 441 456 6 490 492 4 252 545 5 587 599 6 640 - 7 690 -

Nous rappelons aujourd'hui que, sauf rares exceptions, quasiment aucun jeu ne tire encore vraiment parti du niveau 5. Le niveau 4 est encore trop souvent le maximum atteint en plein jeu. QGO a encore une fois une longueur d'avance !

Pour le reste, voici l'ensemble des mises à jour apportées :

Application : Support officiel de la version v60 du Meta Quest ;

L'application First Encounters est de nouveau affichée dans QGO. Méta avait décidé d'en faire une application système. Écran principal : Pour tous les utilisateurs, l'espace de stockage disponible dans le casque est désormais affiché en haut dans la barre. Cette information n'est plus réservée à l'extension Premium, car le développeur considère qu'il s'agit d'une information importante que tout le monde devrait avoir, surtout avec les casques en 64 et 128Go ;

En cliquant sur le bouton pour activer les meilleurs profils, vos profils personnels seront activés avant les profils HD+ et HD ;

Le profil par défaut du Meta Quest Home est maintenant le HD+ ;

Ajout d'un bouton pour faciliter l'activation/désactivation de l'outil de mesure OVR Metrics Tool ;

Le bouton pour le Guardian est maintenant blanc ;

Sur certaines tuiles/lignes de jeu, vous verrez maintenant un signe d'avertissement avec des informations importantes sur les jeux ou les profils. Paramètres généraux : Suppression de l'espace de stockage disponible. Il est maintenant sur la page principale. Page de configuration des profils : Les utilisateurs de Quest 3 ont maintenant la possibilité de régler le GPU de 599Mhz (niveau débloqué) au nouveau niveau Insane (690Mhz).

N'hésitez pas à nous dire en commentaires ce que vous avez prévu de faire et pourquoi, il serait intéressant d'échanger sur vos retours.