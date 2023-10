QuestGamesOptimizer v9.0.0 : compatibilité Quest 3 et floppée de nouvelles fonctionnalités

Meta Quest 3 oblige, Anagan79, le développeur du QuestGamesOptimizer avait promis une mise à jour pour profiter pleinement de ce dernier et ses performances accrues.

Nombreux sont les joueurs à avoir été déçu, à tort, face aux promesses du Meta Quest 3. En effet, lors de la Meta Connect, Mark Zuckerberg annonçait une résolution nettement supérieure au Meta Quest 2, de quoi entrevoir enfin des jeux nets ? Mais pour les joueurs, il n'en est rien et ils ont raison dans une moindre mesure.

En effet, actuellement une poignée de jeux seulement sont optimisés pour le Quest 3, ce qui signifie que la liste des jeux actuellement disponibles ne bénéficient d'aucun upgrade de la part des développeurs pour tirer parti de la puissance supplémentaire qu'il offre. Nous vous invitons à lire notre billet concernant l'augmentation de résolution du casque présenté comme un upgrade sans effort pour les développeurs. La réalité en est cependant tout autre.



Vous conviendrez donc, après lecture, que le Quest 3 propose un rendu quasiment tout aussi peu défini/flou que son prédécesseur pour la simple et bonne raison que la résolution de rendu est très loin d'égaler celle de la dalle LCD. C'est donc comme si nous regardions une vidéo 720p sur un écran 1080p. C'est d'ailleurs pour ça qu'Anagan79 a développé le QuestGamesOptimizer, pour exploiter les capacités des casques à leur juste valeur. Le développeur compte « sauver le Quest 3 en lui rendant justice grâce son application ». Les personnes déçues ne le seront plus, indique-t-il. Cependant, gardez à l'esprit que le dernier-né de chez Meta est un très bon casque. Il est juste sous-exploité pour le moment et les titres mis à jour ne se bousculent pas.

Attendez-vous à être décoiffé ! Le Meta Quest 3 devient enfin le Meta Quest 3 que nous attendions tous !

Le QuestGamesOptimizer, après plus d'un mois de développement, passe à la version v9.0.0 (30ᵉ mise à jour gratuite) après d'excellentes v8.0.0 et v7.0.0. Il s'agit ici d'une version majeure, devenant la première version compatible avec le Meta Quest 3, mais aussi puisqu'elle embarque un nombre assez important de changements :

Application : Support officiel de Meta Quest 3 ;

Rafraîchissement de l'application plus efficace (Menu/Refresh application) ;

Support de la sauvegarde des catégories / dossiers dans le Cloud ;

Raccourci QGO amélioré : vous pouvez maintenant lancer QGO dans en jeu plus facilement. Veuillez noter que la modification du profil en jeu n'est possible qu'avec l' extension Premium Écran principal : Nouvel onglet pour l'affichage des applications récemment lancées ;

Possibilité de désinstaller une application sans passer par la page d'information de l'application ;

La désinstallation d'une application rafraîchit désormais la liste des applications ;

Ajout d'icônes dans les différents menus ;

Ajout d'une icône de catégorie / dossier sur les vignettes des applications. Vous pouvez désormais cliquer dessus pour être redirigé vers la catégorie / dossier ;

Le panneau de notifications se ferme désormais lorsque vous cliquez sur le bouton "Effacer" ;

Possibilité d'activer ou de désactiver le Guardian Écran des paramètres généraux : Ajout d'une indication de l'espace disponible dans l'oreillette (Extension Premium uniquement) ;

Les notifications peuvent être désactivées au démarrage de QGO (sauf pour les notifications importantes). Exemple : "Nouveau profil HD+ ajouté pour Demeo". Retrouvez-les en cliquant sur l'icône de la cloche. Page de configuration du jeu : Ajout de la possibilité d'activer ou de désactiver le taux de rafraîchissement adaptatif par application via le bouton "Presets" ;

Une résolution plus élevée peut être définie via le curseur ou le bouton "Presets". Outil de mesure OVR : Ajout de la statistique Render Scale Percent ;

Ajout de la statistique App GPU Time. Autres : Améliorations de l'interface utilisateur ;

Correction des traductions ;

Corrections et améliorations diverses, etc.

Comme vous pouvez le constater, la liste est longue, mais la grande nouveauté concerne l'intégration avec le Meta Quest 3. À ce sujet, le développeur annonce avoir porté du Quest 2 eu Quest 3, les profils de plus de 540 jeux ! C'est-à-dire que vous pourrez dorénavant profiter pleinement de votre catalogue avec la meilleure des qualités graphiques.

Anagan79 annonce aussi et surtout avoir augmenté de 30% la résolution des profils pour le dernier fleuron de la gamme Quest et que le seuil maximal n'est pas encore atteint, qu'il prévoit même d'aller plus loin en approchant les 40 %, voire plus. Tout cela est rendu possible grâce à la nouvelle puce Snapdragon XR2-Gen2. Si vous trouviez les profils du Quest 2 excellents, imaginez les donc 30% plus nets, tout en profitant des lentilles pancakes les plus abouties à ce jour sur nos appareils autonomes, couplé à un écran beaucoup mieux défini. Nous vous laissons imaginer un instant.

Nous vous rappelons que la mise à jour est gratuite et que vous trouverez tout ce qu'il faut pour acheter, installer l'application et trouver les réponses à l'ensemble de vos questions sur la page du développeur. Vous trouverez par ailleurs une Foire Aux Questions et si ce n'est pas suffisant, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook dédié à QGO à cette adresse.

Si la mise à jour vous plait, pensez à en parler autour de vous. Le bouche-à-oreille est le principal canal de communication de l'application, hormis Gamergen.com. Vous pouvez soutenir Anagan79 via Paypal ou encore Patreon ou bien lui commander des goodies tels que des mugs, sweats ou t-shirts.