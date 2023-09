Meta Quest 3 : tout ce que vous devez savoir sur le casque et ses accessoires !

C'est à l'occasion du Meta Connect de ce mercredi 27 septembre 2023 que Mark Zuckerberg vient de dévoiler, de façon beaucoup plus précise, son nouveau casque de réalité mixte : le Meta Quest 3. Quid des deux modèles annoncés ? Quid du prix, de la date de précommande, du stockage et d'autres caractéristiques techniques ? Aucun détail ne vous sera épargné.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros. Dans les deux cas, le jeu Asgard’s Wrath 2 est offert (sortie décembre 2023). Pour le modèle le plus gros, en, plus du jeu, il y a six mois d'abonnement au Meta Quest+ qui sont offerts. La date de livraison est fixée au 11 octobre 2023 (expédition le 10).

Sans plus tarder, voici les caractéristiques techniques des 2 modèles à venir :

Meta Quest 3 : Processeur : Snapdrong XR Gen 2 ;

RAM : 8 Go ;

Stockage : 128 Go ou 512 Go ;

Type de dalle : 2x LCD ;

Type de lentilles : Pancakes ;

Définition : 2064x2208 ;

Local dimming (contraste renforcée) : non ;

(contraste renforcée) PPD (pixel par degrés) : 25 ;

FOV (champ de vision) : 110 (horizontal), 96 (vertical) ;

Taux de rafraîchissement maximal : 72 à 120 Hz (en cours de test) ;

IPD (écart inter-pupillaire) : réglage manuel (58 à 71 mm) ;

Caméras : 2 caméras RGB avec un PPD de 18 (définition 10x supérieure au Meta Quest 2 ) ;

(définition 10x supérieure au ) ; Passthrough : couleur en haute définition avec capteur de profondeu r ;

r ; Suivi des mains : oui ;

oui ; Suivi des contrôleurs (Direct Touch) : par les 2 caméras du casque ;

par les 2 caméras du casque ; Suivi des yeux : aucun ;

aucun ; Suivi du visage : aucun ;

: aucun ; Direct Touch (contrôleurs) : Retours haptique TruTouch ;

(contrôleurs) : Hauts-parleurs : Stéréo 3D (gamme audio 40 % plus élevée) ;

(gamme audio 40 % plus élevée) ; Microphones : oui (nombre inconnu) ;

; Emplacement de la batterie : à l'avant ;

; Durée de vie de la batterie (casque) : 1h30 à 3h environ ;

Temps de recharge (casque) : 2,3 heures ;

Batterie de la manette : 1 pile AA ;

Poids : 515 g ;

; Connectivité : USB-C, Bluetooth, W-fi 6e ;

Divers : Voyant LED externe (pour informer que votre entourage que les caméras externes sont en cours d'utilisation) ;

(pour informer que votre entourage que les caméras externes sont en cours d'utilisation) ; Rétrocompatibilité : Oui ;

Oui ; Contenu de la boîte : 1x Casque Meta Quest 3, 2x manettes TouchPlus avec dragonnes et 2x piles AA, 1x câble de recharge et 1X adaptateur secteur ;

1x Casque Meta Quest 3, 2x manettes TouchPlus avec dragonnes et 2x piles AA, 1x câble de recharge et 1X adaptateur secteur ; Prix : 549,99 € (128 Go) à 699,99 € (512 Go) ;

Date de précommande : 27 septembre 2023 (jeu Asgard's Wrath 2 offert + deux titres Meta Quest + pour les possesseurs du modèle 512 Go, offre valable jusqu'au 27 janvier 2024) ;

Date de sortie : 10 octobre 2023.

Voici les accessoires officiels qui accompagneront le casque :

Etui de transport : 79, 99 €

Station de charge pour Meta Quest 3 : 149,99 €

Sangles actives pour Touch Plus : 49,99 €

Sangle Elite avec batterie pour Meta Quest 3 : 149,99 €

Protection faciale en silicone pour Meta Quest 3 : 49,99 €

Protection faciale et sangle de tête pour Meta Quest 3 (Bleu primaire) : 59,99 €

Le câble Link (pour ceux ne l'ayant pas déjà) : 99,99 €