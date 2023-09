Meta Connect 2023 : suivez le restream de la conférence et son debrief en notre compagnie !

Aujourd'hui, 27 septembre 2023, c'est le grand jour pour tous les amateurs de réalité virtuelle. En effet, ce soir à 19 heures, il y a la Meta Connect 2023 qui va, entre autre, donner tous les détails manquants sur l'Oculus Quest 3. Révélé partiellement en mars dernier lors du Meta Gaming Showcase, il manque encore, à cette heure, de nombreuses informations quant au dernier bébé de Mark Zuckerberg. Certes, la majorité d'entre elles ont trouvé une réponse au travers de rumeurs, de leaks ou encore via des photos postées aujourd'hui sur Reddit par un acheteur ayant reçu, par erreur, le casque en avance (merci Best Buy) mais tant qu'elles ne sont pas confirmées, nous sommes dans le doute. Plus que deux heures pour savoir. Patience !

Si vous ne voulez pas être tout seul devant votre écran pour regarder la Meta Connect 2023, nous vous invitons à la suivre en notre compagnie. Pour l'occasion, la, restream sera animé par Mathieu DOS SANTOS (Restez Connectés), Virtual Go (chaine Twitch éponyme), Mars (le fidèle acolyte de Virtual Go), David Nogueira (Chaîne YouTube éponyme) et Eric de Brocart (Chaîne YouTube GAMERGEN).

Pour vivre cet évènement, nous vous proposons deux lives dont voici le détail en vidéo :

Si vous voulez suivre nos lives, vous pouvez soit les regarder ici ou encore aller directement sur notre chaîne YouTube en suivant les liens donnés ci-dessous :

18H30 - RESTREAM META CONNECT 2023 : SUIVEZ-LE EN NOTRE COMPAGNIE

21H - META CONNECT 2023 : LE GRAND DEBRIEF ! (avec des invités)

Si vous voulez vous offrir un Meta Quest 3, vous pourrez le précommander - sans doute dès le 27 septembre - sur le site de la FNAC.