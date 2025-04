RUMEUR Samsung prépare ses lunettes connectées : un projet ambitieux pour concurrencer Meta et Apple

Une technologie de réalité augmentée au centre de l’expérience

Selon les premières informations disponibles, via le site ETNews, les lunettes Samsung Project Haean intègreraient un affichage en réalité augmentée, capable de superposer des informations contextuelles directement dans le champ de vision de l’utilisateur, tout en conservant une bonne visibilité du monde réel. Le tout serait accompagné d’une caméra 12 MP pour la capture de photos et de vidéos, de capteurs pour la reconnaissance faciale et gestuelle, ainsi que d'un système de commande vocale compatible avec l’assistant Gemini de Google.

Un design disc

ret et un usage grand public

Samsung semble miser sur un design ergonomique et léger, visuellement proche de lunettes traditionnelles, pour favoriser une adoption plus large. L’objectif : proposer un outil utilisable au quotidien, aussi bien pour la productivité, la navigation que l’interaction sociale. Les lunettes seraient capables d'afficher des notifications, de répondre à des messages ou encore de fournir une traduction en temps réel, le tout en gardant les mains libres et sans avoir à les toucher.

Une sortie attendue en 2025

Il semblerait que Samsung vise une sortie en 2025, au côté du Projet Moohan (casque XR avec Google). Plus raisonnablement, il serait plus probable de voir une présentation officielle des lunettes connectées Samsung Project Haean d'ici la fin de l'année, avec une commercialisation progressive en 2026. Selon certaines sources, le prix pourrait avoisiner les 2 500 euros, en raison de la technologie embarquée.

Un écosystème Samsung en pleine expansion

Avec les montres Galaxy Watch, les Galaxy Buds et la récente Galaxy Ring, Samsung continue d’étendre son écosystème de produits connectés. L’arrivée de lunettes intelligentes viendrait logiquement enrichir cette stratégie, en s’inscrivant dans une vision plus large de la réalité augmentée et de l’IA au quotidien.

Une réponse aux ambitions de Meta et Apple

Alors que Meta multiplie les initiatives en MR/AR avec les Ray-Ban Meta et le Quest 3, et qu’Apple se positionne avec le Vision Pro, Samsung semble déterminé à ne pas rester en retrait. Si le produit tient ses promesses, il pourrait devenir un acteur clé du quotidien numérique en mode mains libres, dans un secteur où le hardware et l’intelligence artificielle convergent de plus en plus.

Reste à voir si Samsung saura transformer l’essai avec une offre pertinente, mûre et bien positionnée face à la concurrence.