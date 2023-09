RUMEUR Meta Quest 3 : une date de sortie, les prix et les capacités de stockage des deux modèles en fuite

Meta a pour habitude de fournir deux modèles du même casque, en changeant, pour chacun d'entre eux, leur capacité de stockage et, jusqu'à ce jour, nous ne connaissions que le prix européen du Meta Quest 3, à savoir 569,99 € pour le modèle 128 Go. Sur le second modèle, il n'y avait encore aucune précision quant à sa capacité ni son prix mais le leak du jour y répond en partie. Luna, connu pour son appétit insatiable en matières d'informations relatives à la réalité virtuelle, vient de partager une image sur X (Twiiter), qui lui aurait été envoyée par un salarié de GameStop :

Sur la gauche, nous apercevons une carte promotionnelle indiquant une date de livraison du Meta Quest 3 pour le 10 octobre 2023, avec une date de précommande que nous imaginons être celle du 27 septembre 2023, date à laquelle Mark Zuckerberg dévoilera son nouveau casque autonome. D'ailleurs, cette date du 10 octobre avait déjà été repérée sur Amazon Canada en août dernier. Sur la droite, nous observons deux bandes, l'une indiquant le prix du Meta Quest 3 de base (499,99 $), l'autre indiquant celui du modèle au-dessus (649,99 $). Pas moins de 150 $ de différence séparent les deux machines, ce qui donnerait au Meta Quest 3 un prix européen compris entre 700 et 750 euros. A ce prix, qui commence à faire cher pour des particuliers, il faut au moins espérer que le stockage soit de 512 Go et pas seulement de 256 Go.

Une chose est sûre, nous en saurons davantage lors de la Meta Connect 2023 qui se déroulera le 27 septembre prochain, à paryir de 19 heures. Vous pourrez suivre la conférence en notre compagnie avec Mathieu Dos Santos, Virtual Go, David Nogueira et Mars .





