RUMEUR sur META : le Quest 3 deux fois plus puissant et moins énergivore que les Quest 2 et Pico 4 ?

Meta et Qualcomm ont récemment annoncé "un accord stratégique large et pluriannuel" (voir article) pour la fabrication de la prochaine génération de puces Snapdragon XR. La semaine dernière, des schémas apparents du Meta Quest 3 ont été divulgués par le youtubeur SadlyItsBradley (Brad Lynch), révélant des caractéristiques clés (voir article). Cette semaine, ce même youtubeur donne plus d'informations au sujet du chipset Snapdragon XR2 Gen 2 censé équiper le Meta Quest 3, mais qui n'a toujours pas été annoncé.

Les casques autonomes actuels - dont le Meta Quest 2, le Pico 4, le Vive Focus 3 et le Lynx R1 - utilisent le XR2 actuel, qui a dernièrement été étiqueté rétroactivement Gen 1 par Qualcomm. Le XR2 Gen 1 est une variante de la puce Snapdragon 865 pour smartphone qui avait été livrée pour la première fois au début de l'année 2020.

Qualcomm a depuis suivi la ligne 865 avec deux nouvelles générations, 888 et 8 Gen 1 - la société a changé le schéma de dénomination avec la sortie du dernier modèle. Compte tenu du calendrier habituel de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 devrait être annoncé lors du Snapdragon Summit, le mois prochain, et être commercialisé l'année prochaine.

Une découverte de Samulia (data miner), suggère que Meta prévoit de faire un bond en avant similaire en termes de performances avec le Meta Quest 3.

Le numéro de modèle du XR2 Gen 1 est SXR2130P, celui du Meta Quest Pro serait quant à lui nommé SXR2150P. Samulia a trouvé des journaux d'importation récents faisant référence à une nouvelle puce portant le numéro de modèle SXR2230P et portant le nom de code "Project Halliday" - une référence, non pas à l'idole des jeunes, mais probablement au créateur fictif de la plate-forme OASIS dans Ready Player One, et, comme chacun sait, Oasis is Good ! Le changement de numéro de modèle de 1 à 2 indique qu'il s'agit du XR2 Gen 2 dont la rumeur dit qu'il équipera nos Meta Quest 3.

Certains de ces journaux dévoilés comprennent le texte "2x 4Kx4K" et "10xMONO", ce qui suggère que la puce puisse alimenter des casques avec deux écrans 4K et jusqu'à 10 caméras. Mais comme l'a remarqué à juste titre SadleyItsBradley, le texte mentionne également " A740 ", ce qui fait presque certainement référence au GPU Adreno 740 qui devrait être lancé dans le Snapdragon 8 Gen 2.

L'Adreno 730 existant offre déjà des performances de 2,2 teraflops, soit environ 80 % de plus que l'Adreno 650 du Meta Quest 2. Si l'Adreno 740 offre un bond de performance, même modeste, le GPU du Meta Quest 3 serait alors au moins deux fois plus puissant que son aîné. Cela permettrait d'un côté d'obtenir des graphismes plus fidèles sur des écrans à plus haute définition, et de l'autre, pouvoir grâce à notre application Quest Games Optimizer garantir l'optimisation de la quasi-totalité des jeux du Meta Quest 1 & 2 pour le prochain casque de Meta, nous approchant ainsi d'une définition 4k (voire beaucoup plus pour les plus gourmands).

Pour que les choses soient claires, ces rapports d'importation indiquent que les premières puces de test ont été envoyées aux fabricants de casques, et non une production de masse. De plus, tout ceci est à prendre avec des pincettes puisque rien n'est officiel.

