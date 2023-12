Meta Quest 3 : Asgard's Wrath 2 n'est pas encore optimisé pour le Quest 3, mais dans quel cas est-ce problématique ?

Asgard's Wrath 2 est sorti et s'il fait l'unanimité sur Meta Quest 2, certains utilisateurs du Quest 3 n'ont pas l'impression d'avoir la claque à laquelle ils s'attendaient. Le producteur exécutif du jeu ayant précisé une prochaine MAJ graphique pour le dernier casque en date (sans date précise), faut-il attendre (comme sur PSVR 2) le patch d'optimisation ou faut-il craquer dès maintenant ?

Le jeu de base





Si vous ne disposez pas de notre outil d'optimisation Quest Games Optimizer, le lancement du jeu sur Meta Quest 3 peut s'avérer en décalage avec vos attentes. Eh oui, en lançant le jeu, nous apercevons une momie bien pixelisée et aliasée, comment l'expliquer ?

Le Meta Quest 3 est réglé de base pour booster la définition des jeux du Quest 2 de l'ordre de 30 %, pour les afficher en 1680×1760. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de pixels du casque a, lui aussi, par rapport au Quest 2, augmenté. Malheureusement, le ratio n'est pas optimal, ce qui crée un flou d'image, de la pixellisation et de l'aliasing (effet d'escalier).

Autrement dit, si vous prenez un Quest 2 et un Quest 3, et que vous mettez le même jeu à une définition égale, eh bien le rendu global des textures sera plus net sur le 2 que sur le 3 ! Tout simplement parce que l'écart entre le rendu utilisé et le rendu maximal du casque est moindre sur le Meta Quest 2 que sur le Meta Quest 3.

La même chose s'applique sur les écrans plats, vous obtiendrez une meilleure finesse visuelle si vous affichez du 720p sur une dalle 1080p que du 720 sur une dalle 4k. Pour le Quest 3, c'est exactement la même chose !

Le jeu avec Quest Games Optimizer (QGO)

Si vous disposez de notre logiciel, eh bien, merci à vous, et pour les nouveaux (ou les plus curieux), vous ne le regretterez pas puisque tous ceux qui l'ont utilisé sont venus (pour le cas d'Asgard's Wrath II) sur les réseaux sociaux prêcher la bonne parole.

Une fois passé à la moulinette de QGO, Asgard's Wrath 2 ne déçoit pas.

Regardez la différence : à gauche le jeu de base, à droite le jeu optimisé par Quest Games Optimiser :

Pour le moment, et vu la durée de vie du titre, il faudra attendre quelques jours pour voir apparaître un profil QGO optimisé officiel. Ce que nous pouvons déjà vous dire, c'est que vous pouvez jouer en 2400p (avec un FFR en Medium et un GPU en Insane). Si les développeurs apportent des effets graphiques supplémentaires et améliorés à leur titre, tant mieux puisque notre logiciel suivra cette évolution.

Notons toutefois qu'aussi bizarrement que cela puisse paraître, certaines textures floues et baveuses peuvent se juxtaposer à des textures plus fines et détaillées, si l'ensemble du jeu est toutefois homogène et bluffant (cf. photo de droite), il est vrai que cela fait tache (cf. photo de gauche), surtout lorsque les premières apparaissent si près du joueur.

Crédit (photo de gauche) : OtterWorldly

Faut-il attendre le patch d'optimisation avant de craquer ?





Oui et non. Si vous n'avez pas QGO et ne comptez pas l'acheter, vous pourrez attendre quelques semaines (ou des mois) avant un éventuel patch. Voici ce que le producteur exécutif a dévoilé (sur Reddit) concernant la fameuse mise à jour :

Nous vous avons entendus. Concernant les améliorations visuelles du jeu sur Quest 3, nous en diront davantage la semaine prochaine (18 au 24 décembre). Elles arrivent très bientôt, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous recevons une tonne de questions. Soyez patients. Merci de votre soutien !

En revanche, pour ceux qui ne veulent pas patienter, Quest Games Optimizer leur tend les bras et permettra aux joueurs exigeants d'obtenir rapidement le sacro-saint boost graphique tant demandé. Ils n'auront d'ailleurs pas besoin d'attendre les patchs d'optimisation sur tous les jeux passés et à venir.

