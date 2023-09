PSVR 2 : les promesses de Sony ne sont pas tenues et l'exaspération des joueurs s'intensifie !

Bien avant la sortie du PSVR 2 (2021), Sony avait prédit, en raison du lancement de son futur casque VR, qu'il allait s'atteler à proposer des titres hybrides : à la fois jouables sur écran plat mais aussi en VR. La même firme avait annoncé que tous les efforts seraient faits pour que les jeux PlayStation VR 2 se rapprochent au plus près de la qualité graphique des jeux PS5. Rappelez-vous, ceux qui n'avaient pas encore de PC Gamer avaient l'espoir d'obtenir le portage qualitatif de jeux PCVR, et ce, avec la simplicité du monde console. A ce jour, la majorité des possesseurs de PSVR 2 n'est pas vraiment satisfaite par la proposition de Sony, et nous vous en expliquons les raisons.

Un Flat to VR décevant



Dans les faits, très peu de portages de licences de jeux à succès en VR sont disponibles dans le catalogue du PlayStation VR 2. Si Capcom régale avec les versions VR de Resident Evil : Village et du remake à venir de Resident Evil 4, dans la catégorie "portage triple A de jeux PS5 en VR ", force est de constater qu'à part Gran Turismo 7 et les jeux précités, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Horizon : Zero Dawn, God of War, Ratchet & Clank, Hogwarts Legacy… autant de titres qui seraient si agréable de parcourir en VR !

Pourquoi les studios ne prennent-ils pas le pli du portage VR ? Par manque d'intérêt, de temps, d'argent et de compétences. N'oublions pas qu'il s'agit d'équipes habituées depuis toujours à travailler sur écran plat. Une chose est sûre, si vous aviez acheté le casque à sa sortie, et que vous l'aviez, en raison de l'absence desdits portages, laissé dans le placard, eh bien, il vous reste une solution : opter pour un PC VR-Ready. Vous pourrez de ce fait profiter de nombreux portages VR - non officiels - qui vous tiennent à cœur (licences PlayStation comprises) : GTA V, Red Dead Redemption 2, Horizon : Zero Dawn, Uncharted 4, Hogwarts Legacy, Resident Evil 2, 3, 4…

Cependant, ne succombez pas trop vite, puisque l'éventuelle prochaine console PCVR de Valve pourrait bien exaucer le vœu de ceux qui souhaitaient, à la base, facilement se plonger dans leurs licences fétiches.

Des jeux moches et des patchs à la pelle



L'achat Day One en passe de reculer ?

Si vous êtes un peu plus curieux et qu'il ne vous déplait pas de jouer autant à des jeux indépendants qu'à de "gros titres", le PSVR 2 pourrait davantage vous plaire. Mais il y a un hic, chaque titre (ou presque) dispose d'une optimisation et d'une définition différente (sans compter la reprojection). Il faudra donc faire l'effort, avant chaque achat et pour éviter toute déconvenue, de se renseigner. Eh oui, l'achat Day One, devient, comme sur PC, un véritable pari, et qui peut faire très mal !

Moins d'optimisation, plus de patchs ?

No Man's Sky et The Dark Pictures : Switchback VR ont ouvert la voie aux jeux proposant des graphismes indignes d'un PSVR 2, tout en promettant un patch ultérieur censé tout régler. Cela pose un énorme problème : ceux qui ont retourné leurs jeux dans tous les sens et qui ont envie de nouvelles expériences doivent prendre leur mal en patience, ne serait-ce que pour vouloir y jouer correctement. Pendant ce laps de temps, les premiers déçus informeront les seconds, qui, à leur tour, attendront que le jeu soit effectivement prêt avant de l'acheter. Ce comportement, qui est tout à fait compréhensible, entraîne un retard dans la mise à jour des correctifs, car plus l'investissement est faible, plus l'optimisation prendra du temps. Cette impatience pourrait même convaincre bon nombre de joueurs à vouloir revendre leur casque, avec l'infime conviction que, quelques années plus tard, ces derniers pourront retrouver leurs jeux correctement patchés et se racheter, éventuellement, un PSVR 2 d'occasion pour en profiter.

Des portages de jeux autonomes à la place des versions PCVR et des versions PCVR qui peinent à rattraper leurs versions autonomes.





Green Hell VR a, quant à lui, ouvert la voie aux portages de jeux autonomes sur PSVR 2, quand bien même, une version PCVR, à la qualité graphique bien supérieure, existe ! Le jeu de survie, bourré de bugs en prime, se permet donc l'exploit de ne pas arriver à la cheville de la version Meta Quest 2. Pire encore, le studio ne compte pas (du moins publiquement) améliorer son jeu. Quant au nouveau Fast FPS Hellsweeper VR, celui-ci, bien que se basant sur la version PCVR, réussit l'exploit d'être plus moche que sur Meta Quest 2, du jamais vu (ou du gros foutage de gu**** diront certains) ! Voici d'ailleurs, face à la remontrance des joueurs, ce que le studio vient d'annoncer :

Chère communauté Hellsweeper VR, Tout d'abord, nous aimerions répondre aux premières critiques que nous avons reçues concernant la qualité graphique de Hellsweeper VR sur PSVR2. Nous apprécions sincèrement vos commentaires sincères et comprenons les inquiétudes soulevées. Avant d'entrer dans les détails, sachez que nous avons déjà commencé à résoudre ces problèmes, avant même le lancement du jeu. Il y a trois ans, nous avons pris une décision concernant notre pipeline de développement. Il était stable à l'époque, mais n'a pas suivi le rythme des outils avancés d'aujourd'hui. Ce n'est pas un défaut d'une plateforme, mais le résultat d'un mauvais timing et de décisions que nous avons prises en tant que studio. Notre choix de sortir le jeu sur PSVR2, malgré les soucis graphiques, a été influencé par plusieurs facteurs : les obligations, les décisions de gameplay, et les défis liés à la prise en charge du crossplay sur différents appareils. Notre optimisme initial a rencontré la réalité bien plus près du lancement, ce qui a entraîné des compromis pour maintenir notre vision. Nous avons choisi de présenter d'abord l'expérience de combat de base, en nous engageant à apporter des améliorations graphiques après le lancement. Nous étions face à un choix cornélien : nous contenter de porter les graphismes du Quest 2 ou nous efforcer d'obtenir la fidélité du modèle PCVR. Nous avons choisi cette dernière option, même si cela compromet temporairement la résolution du rendu. Rassurez-vous, nous allons nous pencher sur ce problème dans les prochaines mises à jour. Pour ceux qui nous connaissent depuis notre premier jeu Sairento VR, nous sommes à l'écoute de notre communauté et nous nous investissons pleinement dans nos jeux. Nous promettons de faire de même pour Hellsweeper VR et nous nous engageons à améliorer les graphismes pour PSVR2 dans les mois à venir. Pour un aperçu approfondi de nos défis et de nos projets, nous vous invitons à vous rendre sur notre Discord pour consulter notre déclaration complète. En tant que petit studio qui doit ses débuts à la communauté qui nous a fait confiance, notre réputation et notre intégrité en tant que développeurs de jeux sont très importantes pour nous.

Nous en arrivons au même problème, il faudra attendre que le jeu soit patché pour en jouir correctement. Si cela faisait l'affaire de quelques jours, voire de quelques semaines, cela ne poserait (presque) pas problème. Dans les faits, il faut attendre le plus souvent quelques mois (4 à 6 en général) pour pouvoir retourner sur les titres que nous avons achetés. Un comble, surtout pour ceux qui ne trouvent déjà pas leur compte niveau contenu sur PSVR 2.

Que faut-il en penser ?





D'un point de vue extérieur, c'est l'attrait de la VR tout entier qui souffre, avec des joueurs qui pourraient penser que celle-ci ne s'est pas totalement débarrassée de ses vieux démons (graphisme au rabais, optimisation à la ramasse…). Dans un même ordre d'idée, c'est la démocratisation même de la VR qui pourrait en pâtir, car avec une telle pratique dans le rendu des jeux, difficile de présenter le PSVR 2 comme un casque censé, au global, nous en mettre plein les yeux. Pour sûr, il faudra faire sa petite sélection avant de vouloir "démocratiser la VR". C'est d'ailleurs une question qui ne se pose pas sur nos bonnes vieilles consoles next-gen, preuve encore que la VR est encore loin d'être la priorité de Sony, ce dernier ne semblant pas disposer d'un contrôle qualité digne de ce nom.

Sony semble considèrer le PSVR 2 comme un accessoire, comme une proposition, et non pas comme une priorité.

Certains pourront se demander si cela valait véritablement la peine de claquer près de 600 € pour le PSVR 2 plutôt que de rester sur leur Meta Quest 2 ou Pico 4. Rassurons-nous, à l'heure actuelle, la moitié des jeux disponibles et à venir sur le Store sont issus des systèmes Meta Quest, ce qui laisse l'autre moitié aux joueurs PSVR 2. Hélas, c'est précisément là que le bât blesse, rien ne dit que cette seconde moitié soit bien optimisée ! D'où l'importance de discuter sur les réseaux sociaux, ici en commentaires ou à chaque sortie de jeux, pour savoir ce qu'il en est véritablement et d'éviter, dans tous les cas, une grosse déception.

Pour les plus curieux d'entre vous, le PlayStation VR 2 reste toujours et à ce jour une véritable proposition, même si elle reste parasitée par de nombreux problèmes de développement et d'optimisation. Beaucoup de titres vous procureront des sensations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et si vous faites l'effort de vous renseigner avant d'acheter tel ou tel jeu, il y a clairement de quoi faire. Si vous disposez d'une PS5 et que vous souhaitez uniquement goûter aux exclus PSVR 2, sachez que vous pouvez toujours tester le casque pendant 100 jours, le retourner et vous le faire rembourser. Et pour les plus filous d'entre vous, vous pourrez même demander à un ami qui possède le PSVR 2 de partager son compte afin de ne pas devoir payer les jeux qui vous intéressent durant ce laps de temps. Que demande de plus le peuple ?

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.