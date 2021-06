TEST de Ratchet & Clank: Rift Apart, une aventure interdimensionnelle stupéfiante !

Digne d'un film d'animation





La licence Ratchet & Clank n'est plus à présenter... Depuis 2002, la franchise traverse les générations et arrive à charmer (plus ou moins) les joueurs PlayStation. La PS5 a envahi nos rayons il y a quelques mois, sans surprise, la belle de Sony Interactive Entertainment accueille un nouvel épisode intitulé Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac Games veut marquer les esprits en proposant un titre exclusif qui exploite une bonne grosse partie des caractéristiques de la console. Nous avons donc plongé, avec beaucoup de curiosité, dans ce nouveau volet intrigant. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Faut-il craquer ou passer son chemin ? Penchons-nous sur ces questions.

Impressionnant, très impressionnant.

Commençons par ce qui saute directement aux yeux, les graphismes. Ne tournons pas autour du pot, Ratchet & Clank: Rift Apart est magnifique et incroyable ; le ton est donné dès le départ. Ainsi, si vous avez un écran adéquat à la maison, vos mirettes risquent de pleurer de joie. Avant toute chose, sachez que plusieurs modes visuels sont disponibles : Performance (4K dynamique en 60 fps), Performance (4K dynamique en 60 fps) avec ray-tracing et Fidélité (4K native en 30 fps, avec ray-tracing). Nous avons testé les différentes options, même si deux paramètres permettent d'avoir une production ultra fluide, nous sommes vite revenus au mode Fidélité. La raison ? C'est d'une beauté sans nom... Les 30 images par seconde ne dérangent en rien l'expérience, les phases emplies d'action sont claires, pas d'inquiétude.

Alors pourquoi un tel choix ? Car l'image est nette, pétillante, et colorée. Le ray-tracing, permettant d'avoir des reflets naturels sur diverses parois et carcasses, est maîtrisé à la perfection. La technologie HDR, elle, apporte différentes couches lumineuses réalistes (le ciel est vraiment superbe). Les animations des personnages sont folles et surprenantes (comme les poils qui bougent en fonction des mouvements et qui changent selon le climat). Combinez tout cela en un bloc et vous obtenez un long-métrage interactif stupéfiant. Car oui, c'est un peu comme regarder un film d'animation, sauf que nous contrôlons le héros de l'histoire.

Là où nous avons été abasourdis, c'est au niveau de la vitesse de calcul des textures et autres éléments de décor. Les développeurs ne rigolent pas et exploitent le SSD de la PS5 comme il se doit. Lors de moments qui pulsent, à toute vitesse, les environnements ne poppent pas. Il n'y a aucune saccade, aucune transition, aucune coupure, c'est de la pure folie ! Autre point, les temps de chargement sont inexistants, les apparitions de zones et de lieux se font en un claquement de doigts, c'est limite de la sorcellerie ! Impressionnant, très impressionnant.

120 à l'heure !





Si vous avez l'habitude des Ratchet & Clank, ou des jeux de plateforme, vous allez vite retrouver vos repères. Sauter, courir, frapper, tirer, les commandes sont accessibles, nul besoin de se prendre la tête. Dans Rift Apart, et tout au long de notre expédition, nous récupérons divers objets (et autres boulons) qui nous permettent d'obtenir des armes complètement loufoques et dévastatrices. En nous rendant dans une boutique, nous pouvons récupérer des canons à courte ou longue portée, du matériel pratique et des équipements pour booster un peu nos protagonistes.

Impossible de s'ennuyer une seule seconde dans Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ainsi, lorsque nous tombons sur une horde d'ennemis survoltés, nous avons pas mal de calibres à disposition (sélectionnables facilement dans un menu, ou via la croix directionnelle selon nos préférences). Il faut donc choisir la bonne arme pour massacrer avec aisance les opposants. En plus de tout cela, nous avons en notre possession un marteau pour écraser quelques crânes. Bien évidemment, il est possible d’enchaîner des combos pour ne laisser aucun répit aux vilaines bébêtes.

En outre, nous avons un lasso qui nous donne la faculté de nous téléporter à un endroit précis lorsqu'une faille temporelle surgit. Nous pouvons alors bouger rapidement d'un coin à un autre pour surprendre les adversaires. Pour finir, il est possible d'esquiver (lentement ou rapidement) un assaut pour contre-attaquer. En d'autres termes, la prise en main est simple et dynamique. Il n'y a pas que du « fight » dans ce nouvel épisode, il y a aussi de l'exploration. Nous parcourons plusieurs régions/planètes et débusquons des lieux secrets où des trésors sont dissimulés. Selon les étapes, nous pouvons monter sur le dos d'une créature ou user de nos bottes intergalactiques pour nous déplacer rapidement, mais aussi marcher sur des murets spécifiques ou encore glisser sur des rambardes à toute vitesse.

Autre point et pas des moindres, nous ne contrôlons pas un, mais deux Lombax (qui se ressemblent en tout point, dommage), mais aussi Clank dans des jeux de réflexion intéressants, et un petit mecha virtuel dans des missions intenses pour libérer un système d'un virus. Nous passons d'un personnage à un autre, à des moments opportuns, pour éviter de nous faire somnoler. Vous l'aurez compris, impossible de s'ennuyer une seule seconde dans Ratchet & Clank: Rift Apart. Petit point rapide concernant les fonctionnalités liées à la DualSense. Pour commencer, les vibrations sont vraiment excellentes et s'adaptent en fonction de l'action, de la météo et des environnements pour nous faire ressentir une matière en particulier. Et les gâchettes ? Elles sont trop « dures » et fatiguent très rapidement les index. Mais pas de panique, il suffit de se rendre dans les options pour ajuster les retours selon nos envies (léger, moyen ou fort). Nous vous conseillons de mettre « intermédiaire » pour avoir de petites sensations amusantes dans les mains.

Une odyssée fascinante





La paix règne, le mal est vaincu, Ratchet et Clank sont des héros. Lors d'une fête consacrée à nos deux compères, un empereur maléfique, venant d'une autre dimension, fait irruption et met la zizanie. Ce vil individu veut contrôler les mondes, mais suite à une altercation avec nos amis, va endommager l'espace-temps. Des failles dimensionnelles surgissent à travers les univers, nous traversons alors des mondes pour tout remettre dans l'ordre.

Dur de lâcher la manette.

Nous faisons la connaissance de nouveaux personnages ; tels que Rivet, une Lombax attachante ; qui vont nous aider à progresser facilement. L'histoire est basique, avec quelques rebondissements prévisibles, mais arrive tout de même à captiver. Pour faire simple, une fois lancé, il est difficile de décrocher tellement l'univers captive, malgré la simplicité du scénario. Pour arriver au bout du tunnel, en traînant un peu du pied, comptez une bonne douzaine d'heures. Mais l'envie de tout explorer est présente, nous vagabondons alors dans les divers lieux magistraux pour réaliser des missions secondaires. En d'autres termes, une fois le générique final passé, nous voulons y retourner. Dur de lâcher la manette.

Concernant la bande-son, nous sommes dans de l'orchestral avec des notes qui pulsent notre escapade et qui se combinent parfaitement avec l'action à l'image ; encore une fois, c'est comme regarder un film d'animation. Les bruitages sont excellents et le doublage français est de très bonne facture. La synchronisation labiale n'est pas mauvaise, bref, l’immersion est totale. Notez que, par défaut, les effets et les mélopées sont un poil trop forts par rapport aux voix, n’hésitez pas à baisser le tout dans les paramètres pour avoir un bon équilibre sonore.

Ne loupez pas ce nouveau voyage





Ratchet & Clank: Rift Apart est juste... parfait. Nous n'avons pas rencontré de bugs, c'est super beau, vivant et coloré, l'aventure est plaisante et séduisante, la prise en main est accessible et évolutive, les vibrations de la DualSense sont extras, le doublage est impeccable, comment ne pas se laisser tenter ?

Les développeurs ont exploité à merveille la PS5 pour proposer aux joueurs une production dynamique, électrique et loufoque à la fois. N'ayons pas peur des mots, Ratchet & Clank: Rift Apart est le plus beau jeu de plateforme jamais créé à ce jour. Et si vous n'aimez pas la franchise, laissez-vous tout de même tenter, vous n'allez pas le regretter. À ne surtout pas manquer, sans l'ombre d'un doute.

Les plus C'est tellement beau, fou !

Aucun temps de chargement

Les transitions d'un monde à l'autre, incroyables !

Les vibrations de la DualSense

Plusieurs options visuelles pour contenter tout le monde

Rivet, attachante

Le doublage français, super propre

Une aventure plaisante et divertissante... Les moins ... bien que le scénario soit un peu trop simpliste

Les gâchettes adaptatives, fatigantes par défaut (mais réglables dans les paramètres, ouf !)

Notation Graphisme 19 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 16 20 Scénario 14 20 Verdict 19 20