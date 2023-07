The Dark Pictures: Switchback VR, une mise à jour époustouflante qui dépasse les attentes !

À sa sortie, The Dark Pictures: Switchback VR, avait suscité un tollé en raison de graphismes cheap et datés, faisant penser que le jeu aurait été initialement développé pour le PSVR premier du nom. L'éditeur (Supermassive Games) avait alors fait la promesse d'améliorer son jeu. Après des semaines d'attente, voici que le patch est enfin arrivé, et ça change tout !

Les développeurs ont travaillé d'arrache-pied pour réduire les temps de chargement et effectuer un lifting graphique de grande ampleur comprenant une amélioration des VFX (effets spéciaux), de l'éclairage, des textures, de la modélisation et surtout de la définition. Et ce n'est pas fini puisque le FSR et le rendu fovéal sont activés afin d'offrir au joueur une netteté d'image sans commune mesure avec ce qu'il avait pu précédemment expérimenter. Ce n'est pas encore parfait, mais ça n'en est pas loin, et c'est surtout bien mieux qu'à la sortie du jeu.

Nul doute qu'il vous faudra désormais réévaluer le titre par rapport à ce nouveau patch. Ceux qui ne souhaitaient pas l'acheter day one en raison des problèmes évoqués à sa sortie peuvent dorénavant se l'offrir sans crainte, et ceux qui l'avaient laissé de côté en attendant le patch peuvent enfin le redécouvrir comme il se doit. Pour les indécis, ce rail shooter horrifique saura combler les joueurs adeptes du genre, de ceux qui n'hésitent pas à recommencer les niveaux pour parfaire leurs scores et découvrir les éléments ou autres zones cachés. Autrement dit, si le jeu est plutôt court (entre 3 et 4 heures), sa rejouabilité lui permet d'offrir une plus vaste durée de vie.

