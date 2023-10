The Dark Pictures: Switchback VR, un mode gratuit très attendu enfin disponible

Les joueurs sur PlayStation VR ont eu Until Dawn: Rush of Blood, ceux sur PSVR 2 ont The Dark Pictures: Switchback VR, un jeu de tir façon rail-shooter toujours dans une ambiance horrifique disponible sur PlayStation 5. Et cette semaine, le titre de Supermassive Games a droit à une mise à jour gratuite.

The Dark Pictures: Switchback VR accueille le Mode Horde, il est gratuit pour les possesseurs du jeu et il rajoute quelques fonctionnalités qui vont faire trembler les joueurs. Les développeurs partagent une courte bande-annonce et détaillent le contenu :

Switchback VR dispose d'un nouveau mode de jeu entièrement gratuit ! Nouveau mode horde ! Survivrez-vous aux salles de la mort ? Ces sinistres montagnes russes vous entraîneront dans une horrifique descente aux enfers. Dans ce nouveau mode cauchemardesque, vous devrez faire face à des nuées d'ennemis. Survivez aux attaques des effroyables apparitions sorties tout droit des profondeurs des enfers, et terminez chaque salle pour affronter des ennemis toujours plus redoutables. Vous n'en réchapperez pas… ! Nouveautés : DÉNIVELLATIONS DE MONTAGNES RUSSES EXTRÊME G — Accrochez-vous bien tandis que votre chariot avance à des vitesses encore plus folles sur des dénivellations encore plus spectaculaires.

PÉNÉTREZ DANS LES DIABOLIQUES SALLES DES ENFERS — Chaque salle est plus redoutable que la précédente. Survivrez-vous jusqu'au bout ou périrez-vous en tentant de traverser ces salles ?

RENFORCEZ-VOUS — Réussissez plusieurs tirs à la tête pour recevoir l'arme la plus puissante du jeu en vue de votre prochain affrontement.

NE CLIGNE PAS DES YEUX — Avec des attaques qui fusent de toutes parts au moindre clignement d'œil, gardez les yeux ouverts ou votre mort sera rapide.

The Dark Pictures: Switchback VR - Mode Horde est disponible sur PlayStation 5.