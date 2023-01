The Dark Pictures: Switchback VR, un report pour le jeu PSVR 2 des créateurs d'Until Dawn: Rush of Blood

Dans maintenant moins d'un mois, Sony lancera le PlayStation VR 2, son nouveau casque de réalité virtuelle pour la PS5. Un accessoire évidemment très attendu par les amateurs d'expériences VR, et de nombreux titres seront disponibles dès le lancement du casque... sauf un, qui prend un peu de retard.

Supermassive Games, déjà bien connu dans le monde de la réalité virtuelle pour le rail-shooter Until Dawn: Rush of Blood (mais aussi Bravo Team et The Inpatient), vient en effet d'annoncer que The Dark Pictures: Switchback VR ne sortira pas en même temps que le PSVR 2, sa date de sortie est repoussée au 16 mars 2023. Dans un communiqué, le studio explique que le titre est très ambitieux pour de la réalité virtuelle, avec cinq mondes à explorer et de nombreux embranchements de scénario, dans la pure lignée des autres chapitres de The Dark Pictures Anthology. Il doit se résoudre à louper la fenêtre de lancement du PlayStation VR 2 pour retarder la sortie du jeu de quelques semaines afin de le peaufiner et proposer une expérience la plus terrifiante possible dès le premier jour.

Le PSVR 2 perd donc un gros jeu pour son lancement le 22 février prochain, mais pas de panique, d'autres titres seront présents, vous pouvez retrouver la liste complète juste ici, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.