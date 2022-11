PlayStation VR 2 : 11 nouveaux jeux confirmés dont 4 totalement inédits, avec une première liste de jeux jouables en day one !

Nous connaissons beaucoup d'informations sur les spécificités techniques du PlayStation VR 2 depuis le début de l'année, mais il nous manquait encore sa date de sortie. Elle vient d'être confirmée pour le 22 février, avec un bundle au prix salé de 599,99 €, voire 649,99 € avec Horizon Call of the Mountain.

Mais alors que le casque de réalité virtuelle ne sera pas rétrocompatible avec les jeux PlayStation VR, quels titres attendent les futurs acheteurs ? Demeo, Firewall Ultra, No Man's Sky, Resident Evil Village, Resident Evil 4, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution ou encore Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge avaient déjà pris rendez-vous, mais voilà que Sony Interactive Entertainment vient de dévoiler 11 jeux originaux et portages à venir sur le PSVR 2.

Pour les détails, nous vous laisserons avec les descriptifs du PlayStation Blog, mais nous retrouverons donc à l'avenir The Dark Pictures: Switchback VR, une suite spirituelle à Until Dawn: Rush of Blood signée Supermassive Games, Crossfire: Sierra Squad, une nouvelle expérience dans l'univers de la licence de Smilegate, The Light Brigade, un shooter roguelite aussi prévu sur PlayStation VR, le jeu de survie Hello Neighbor: Search and Rescue également prévu sur les deux générations de casques, ou encore les portages Cities VR – Enhanced Edition, Cosmonious High, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall et Tentacular.

The Dark Pictures: Switchback VR | Développeur : Supermassive Games Embarquez dans des montagnes russes ultra-dynamiques mêlant tir, action et horreur. Mais ne clignez pas des yeux, car chacune de vos actions peut faire la différence entre la vie et la mort. Plongé dans le sinistre monde de The Dark Pictures Anthology, ressentez le frisson du plus effrayant jeu de tir et d’action en VR amélioré par les fonctionnalités novatrices de PlayStation VR2. Switchback VR vous emporte dans un périple multi-sensoriel au cœur d’un Vaisseau fantôme terrifiant. Pour survivre à cette épreuve, vous devrez affronter des apparitions lugubres, les horribles incarnations démoniaques de sorcières persécutées dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, mais également des vampires venus d’un autre monde et piégés sous les sables du désert. Enfin, échappez à l’affreux World’s Fair Hotel, où sévit un tueur en série sadique, et découvrez comment l’histoire relie tous ces mondes au sein d’un grand huit infernal. Pour donner vie à votre périple, le retour haptique vous fait ressentir chaque bosse et chaque virage à mesure que votre wagon glisse sur les rails. Les gâchettes adaptatives produisent une sensation unique pour chaque arme lorsque vous tirez sur les ennemis cauchemardesques qui émergent des ombres. Évitez des poutres qui tombent, des bus retournés ou encore des sorcières pendues. Si vous ne parvenez pas à les esquiver, le retour du casque vous fera ressentir tout le poids de votre échec ! Grâce au suivi des yeux du casque PS VR2, non seulement les ennemis se déplacent uniquement lorsque vous clignez des yeux, mais vous entendez les démons murmurer dans votre oreille via l’audio 3D de la PS5. Vous vivrez vos propres cauchemars, dont chaque embranchement apportera son lot d’expériences horrifiques. Si chacune de vos parties sera différente, cette expérience d’horreur en VR ne manquera pas de mettre vos réflexes à rude épreuve. — Alejandro Arque Gallardo, Directeur de jeu, Supermassive Games

Crossfire: Sierra Squad | Développeur : Smilegate Bonjour, mercenaires ! Ici à Smilegate nous sommes heureux d’annoncer que nous travaillons sur un tout nouveau jeu en VR appelé Crossfire: Sierra Squad ! Ce jeu de tir à la première personne incorpore des fonctionnalités innovatrices exceptionnelles, rendues possibles par le PS VR2, et sa sortie est prévue sur PS VR2 en 2023. Vous pourrez bientôt plonger dans le monde de Crossfire en réalité virtuelle pour hisser le combat vers de nouveaux sommets ! En bon jeu de tir orienté bataille, Crossfire: Sierra Squad vous verra affronter une quantité quasi-illimitée de troupes ennemies dotées d’une intelligence artificielle évoluée. Le titre se présente comme un FPS dynamique et facile à prendre en main. Il nous tarde de vous montrer ce sur quoi nous travaillons. Incarnez le chef d’une force d’élite en plein milieu d’une guerre visant à récupérer une arme biochimique top-secrète récemment découverte. Qui a créé cette arme et dans quel but ? Dans votre quête de vérité, attendez-vous à vous heurter à une résistance omniprésente et à affronter toute une variété d’ennemis. Au cœur de l’action, vous retrouverez tous les personnages, cartes et mouvements de qualité appréciés des fans de Crossfire, mais cette fois en réalité virtuelle. Vous serez tenu en haleine par les actions paramilitaires entre les factions rivales Black List et Global Risk dans de nombreux scénarios de combat en intérieur et en extérieur et plus de 60 missions de campagne. Notre but est de vous faire vraiment ressentir l’impact de ce jeu de tir arcade. Les armes que vous utiliserez dans Crossfire: Sierra Squad seront aussi variées que ce que vous êtes en droit d’attendre. Avec 39 types d’armes, dont des pistolets, des carabines, des armes de jet, des grenades et des fusils de sniper dotés de lunettes révolutionnaires, vous aurez l’embarras du choix pour éliminer les 17 types d’ennemis qui croiseront votre route. Vous affronterez également de l’artillerie lourde, comme des hélicoptères et des blindés légers. S’agissant d’une expérience VR à 360 degrés, n’oubliez pas de tourner la tête ! Les ennemis auxquels vous serez confronté ne sont pas des PNJ décérébrés. Tous sont dotés d’une IA évoluée, qui vous donnera du fil à retordre. Si vous avez besoin d’aide, recrutez un ami (ou deux, voire trois) et lancez-vous dans une partie en co-op à grande échelle ! Coordonner des attaques avec des équipiers a quelque chose de grisant, surtout quand on maîtrise la communication via des gestes de la main dans le jeu. Quant aux combats de boss, ils peuvent se révéler assez intenses. Nous travaillons dur pour créer une expérience vidéoludique qui plaira autant aux fans de VR de longue date qu’aux nouveaux venus, en incorporant plusieurs modes, dont un mode Arcade, un mode Réalisme et un mode Horde hardcore. Si vous avez l’esprit de compétition, vous tenterez sûrement de gravir le classement mondial pour que le monde entier contemple vos exploits. Notre objectif est de rassembler les fans de FPS militaires, quel que soit leur niveau d’expérience, dans une nouvelle aventure partagée passionnante, en solo ou en co-op jusqu’à 4 joueurs. — Fred White, Directeur du marketing, Smilegate West

The Light Brigade | Développeur : Funktronic Labs Funktronic Labs nous propose une nouvelle expérience rogue-like en solo truffée de séquences de tir immersives et de mystères. Le monde est en ruine, et chaque jour qui passe devient plus sombre que le précédent. Vous seul pouvez apporter une lueur d’espoir. Vous rejoignez les rangs de la Light Brigade, dernier rempart contre les ténèbres, prêt à plonger autant de fois que nécessaire dans le Sunken World. Assemblés à partir de fragments de souvenirs, ces champs de bataille générés de façon procédurale grouillent d’ennemis tapis dans chaque recoin. Vous devrez faire preuve de stratégie pour traverser des forêts denses, des montagnes glacées ou des cimetières oubliés muni de votre fidèle carabine. Vous pourrez aussi compter sur la magie de la lumière pour tenir les ombres à distance. Cette expérience atmosphérique est agrémentée de séquences de tir réalistes et basées sur la physique, créant autant de moments intenses qui feront grimper votre pouls en flèche. Gravissez les échelons de la Light Brigade en menant à bien des batailles frénétiques et débloquez de nouvelles armes à feu, ainsi que de nouveaux sorts uniques. Sauvez vos frères d’armes piégés dans le Sunken World pour améliorer votre quartier général et débloquer de nouvelles boutiques et classes. Découvrez ce qui a précipité le monde dans sa chute et empêchez sa destruction avant qu’il ne soit trop tard. The Light Brigade sera un titre cross-buy pour Playstation VR2 et Playstation VR. — Eddie Lee, Président, Funktronic Labs The Light Brigade sera disponible en précommande à partir du 15 novembre.

Cities VR – Enhanced Edition | Développeur : Fast Travel Games Bonjour à nos aspirants maires ! Nous sommes Henning Sundell et Leon Andersson, concepteurs de jeux chez Fast Travel Games. Nous sommes ravis de pouvoir enfin vous dévoiler Cities: VR – Enhanced Edition pour PlayStation VR2. Cities: VR est une adaptation en réalité virtuelle du célèbre jeu de construction de villes, Cities: Skylines, dans lequel vous pouvez bâtir et gérer la ville de vos rêves. Des modestes hameaux aux grandes métropoles, concevez des réseaux routiers, gérez vos finances et fournissez à vos citoyens les services dont ils ont besoin, tout en achetant des terrains pour agrandir votre ville. Pas d’inquiétude, nous serons là pour vous épauler. Grâce à la puissance de la PS5, nous pouvons proposer un haut niveau de détail. Ainsi, vous pourrez observer votre ville prendre vie, que ce soit depuis ses rues animées ou via les airs, le tout sans le moindre ralentissement. Grâce à la manette PlayStation VR2 Sense, créez votre ville avec plus de réactivité que jamais. Au début de votre partie, vous ne disposerez que d’un vaste terrain vide. Vous devrez donc commencer à attirer de nouveaux citoyens. Construisez des routes et connectez-les à l’autoroute pour qu’ils puissent aller et venir à leur guise. Fournissez-leur les services de base, comme l’eau et l’électricité. Assurez-vous qu’ils aient des endroits où travailler et dépenser le fruit de leur dur labeur. Tels sont les humbles prémices de votre ville. Très vite, elle grandira à mesure que davantage de citoyens viendront s’y installer, et vous devrez répondre à leurs besoins. Il nous tarde de découvrir vos villes quand Cities: VR – Enhanced Edition sortira en même temps que PS VR2, l’année prochaine. — Henning Sundell et Leon Andersson, concepteurs de jeux, Fast Travel Games Cities VR – Enhanced Edition sera disponible en précommande à partir du 15 novembre.





Cosmonious High | Développeur : Owlchemy Labs Découvrez la nouvelle folie des développeurs à qui l’on doit les titres populaires Job Simulator et Vacation Simulator, le jeu tragicomique, Cosmonious High ! Dans cette aventure solo d’une autre galaxie, les joueurs incarneront un Prismi, une espèce extraterrestre rare capable de s’adapter à toutes les situations. Après s’être crashé sur l’école, le joueur constate qu’elle abrite des personnages hauts en couleur, mais aussi qu’elle est complètement dysfonctionnelle. Il devra alors débloquer de nouveaux pouvoirs pour rendre à Cosmonious High sa gloire d’antan. Cosmonious High exploite les meilleures fonctionnalités de PlayStation VR2 pour vous offrir une expérience à l’immersion inégalée ! ● Les joueurs seront plongés dans le monde animé de Cosmonious High en 4K à 90 images par seconde. ● Les scènes prennent vie grâce à des ombres en temps réel décuplant le réalisme. ● Grâce au retour haptique amélioré du casque et aux manettes PS VR2 Sense, les joueurs découvriront la VR comme jamais auparavant, avec des sensations de la tête aux mains. Sentez le vent, l’eau et même des billes de peintures lors de vos interactions avec l’environnement du jeu. ● À l’aide de l’audio 3D, les joueurs entendront même les sons de Cosmonious High tout autour d’eux. ● Explorez le plus vaste espace jamais créé par Owlchemy Labs avec des chargements quasi instantanés. Finis les écrans de chargement ! ● Grâce au logiciel de suivi des yeux du casque, les yeux du joueur bougent et clignent comme si le joueur regardait dans un miroir ou se prenait en photo. Évitez de cligner des yeux ! À très bientôt dans les couloirs de Cosmonious High ! — Devein Reimer, PDG, Owlchemy Labs Cosmonious High sera disponible en précommande à partir du 15 novembre.

Hello Neighbor: Search and Rescue | Développeur : tinyBuild Games Bonjour, bonjour chers voisins ! Il faut le reconnaitre, vous êtes plutôt doués pour vous montrer plus malin que le voisin et échapper à ses griffes. Mais comment vous comporteriez-vous dans un environnement plus… disons… réaliste ? Eh bien, il est temps de le découvrir ! Avec Steel Wool Studios, nous vous proposons l’expérience Hello Neighbor la plus immersive à ce jour en utilisant la réalité virtuelle dans le tout-nouveau Hello Neighbor: Search and Rescue, qui sera disponible sur PlayStation VR et VR2 ! La terrifiante demeure de M. Peterson propose un tout nouveau degré d’immersion en réalité virtuelle, et rien n’est aussi effrayant que de voir une ombre familière vous envelopper avant que tout ne devienne noir. Dans Hello Neighbour: Search and Rescue, vous retournerez dans cette maison pour y incarner six petits héros du voisinage qui devront affronter leurs peurs et libérer leur ami, retenu prisonnier dans un sous-sol des plus étranges. Vous devrez apprendre à maîtriser chacune de leurs compétences uniques pour résoudre des énigmes, révéler des mystères et parvenir à fuir la maison de votre effrayant voisin, en un seul morceau et sans vous faire prendre. Rien que d’y penser et nos rythmes cardiaques s’emballent ! Quoi que vous fassiez, évitez le Voisin à tout prix, mais gardez à l’esprit qu’il ne représente pas le seul danger dont vous devrez vous méfier pour tenter de libérer votre ami retenu captif. Nous espérons que vous avez hâte de jouer à Hello Neighbor: Search and Rescue sur PlayStation VR et PlayStation VR2 ! Nous vous dévoilerons davantage de détails sur le jeu dans les mois à venir, alors restez à l’écoute. Au plaisir de vous croiser dans le voisinage ! — Tori Gerbeshi, Responsable de la communauté – tinyBuild Games Hello Neighbour: Search and Rescue sera disponible en précommande à partir du 15 novembre. Download the image close Fermer Jurassic World Aftermath Collection | Développeur : Coatsink Travailler avec des dinosaures est un véritable rêve devenu réalité pour l’équipe de Coatsink. Jurassic World Aftermath est un projet qui passionne bon nombre d’entre nous, et nous sommes ravis de pouvoir le proposer dès 2023 sur PlayStation VR2 ! Il s’agit de la version améliorée d’une aventure de survie. Nous proposons donc les deux parties dans une seule et même collection. Dans cette aventure située entre les événements de Jurassic World et de Jurassic World: Fallen Kingdom, les joueurs s’écrasent sur la célèbre île Isla Nublar et se retrouvent pris au piège dans un complexe de recherche abandonné. Dans cette histoire doublée par Laura Bailey, Jeff Goldblum reprend son rôle du Dr Ian Malcolm. Votre mission consiste à récupérer de précieuses informations et à vous enfuir en échappant aux griffes de dinosaures familiers, mais néanmoins féroces. En 4K à 90 images par seconde, le jeu est plus beau que jamais. Nous avons ajouté l’éclairage volumétrique sur PS VR2, qui transforme radicalement l’expérience. Les effets de post-traitement sont plus impressionnants, les temps de chargement réduits, et nous exploitons même le retour haptique et l’audio 3D du casque PS VR2. Ce que l’équipe a préféré, cependant, c’est de pouvoir s’approcher des dinosaures avec le casque et d’en faire le tour pour bien en mesurer l’ampleur. Cette lubie nous a même inspirés une toute nouvelle fonctionnalité pour cette version, le Dino Viewer, sorte de musée vivant permettant d’observer tous les spécimens de très près. Rien de tel pour s’approcher d’un T-Rex sans risquer de finir dans son estomac ! Il nous tarde de vous proposer Jurassic World Aftermath Collection sur PlayStation VR 2 et de vous en dire plus à l’approche de sa sortie en 2023. — Ray Willmott, Responsable de la stratégie de la marque, Thunderful





Pistol Whip VR Pistol Whip est un jeu de rythme et d’action primé proposant des combats à l’arme à feu passionnants et une bande-son dynamique. Il en résulte un monde fantasmagorique, dans lequel le joueur peut tirer, esquiver et se baisser pour tenter de devenir le héros ultime. Une version améliorée du jeu proposera davantage d’ampleur et de profondeur grâce aux vibrations du casque et de la manette, à la détection du contact des doigts et à des temps de chargement ultra-courts. Offrant des fonctionnalités haptiques exclusives rendues possibles par les manettes revisitées, Pistol Whip fait honneur à la nouvelle génération du jeu : chaque arme dispose d’un retour propre lors des tirs et du rechargement. Les gâchettes adaptatives apportent également un plus, en proposant différents niveaux de résistance selon que le chargeur est plein ou vide. “La nouvelle technologie de retour haptique vous donne l’occasion de redécouvrir Pistol Whip comme vous ne l’avez jamais vu”, explique Lucas Sitanski, concepteur chez Cloudhead Games. “Sentez les balles siffler près de votre tête, le cliquetis de votre arme quand vous la rechargez et des vibrations plus réalistes lorsque vous tirez.” L’audio 3D intégré rend les scènes emblématiques de Pistol Whip, très inspirées des films, encore plus réalistes grâce au positionnement dynamique. Le casque suit les effets sonores par rapport au joueur et ajuste le volume automatiquement. Pour les joueurs aguerris, le plus intéressant est peut-être l’optimisation offerte par le SSD. Ce nouveau support accélère la vitesse de traitement et réduit considérablement les écrans de chargement et les transitions entre les scènes. Grâce aux fonctionnalités avancées du casque et de la manette, les joueurs pourront vivre une nouvelle expérience captivante en réalité virtuelle sur PS VR2. La version PlayStation VR2 du jeu sera une mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version PS VR originale. — Alex Blahout, Marketing social et numérique, Cloudhead Games.

Zenith: The Last City | Développeur : Ramen VR Bonjour, ici Kristani de Ramen VR. Je suis ravie de vous apprendre que Zenith: The Last City sortira sur PlayStation VR2 ! L’équipe n’a de cesse de repousser les limites du possible, donc je peux vous assurer que ce n’est pas du tout le même Zenith qu’à sa sortie. Nous avons ajouté des centaines d’heures de nouveau contenu, retravaillé les graphismes en profondeur et exploité les fonctionnalités de PS VR2 pour vous proposer une expérience de haut vol dans le magnifique monde ouvert de Zenith. Nouveautés : ● Refonte de l’expérience du joueur : une nouvelle histoire épique chargée de rebondissements et de nouveaux personnages mémorables. Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment idéal de découvrir Zenith. ● De nouveaux systèmes et un gameplay riche : attrapez des créatures et invoquez-les, affrontez un tout nouveau boss maléfique et bien plus. ● D’importantes mises à jour graphiques : des textures plus nettes et des modèles en plus haute définition, de l’herbe, des ombres et des éclairages réalistes, et plus encore. Une immersion supérieure : ● Découvrez un tout nouveau niveau d’interaction grâce aux gâchettes adaptatives. Sentez l’énergie traverser vos mains lorsque vous chargez vos épées ou la résistance des gâchettes lorsque vous tirez avec vos armes laser. ● Grâce au retour du casque, ressentez l’impact de la lame d’un ennemi, la rapidité d’une charge ou une lente pulsation lorsque votre santé est basse. ● En moyenne, le chargement rapide divise par 2 à 5 le temps d’attente par rapport aux autres plateformes. Plongez quasi instantanément dans le monde de Zenith et passez d’un point de téléportation à un autre en toute simplicité. Je vous invite à tester tout ça par vous-même ! La version PlayStation VR2 du jeu sera un téléchargement gratuit pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu original sur PS VR. — Kristani Alcantara, Chef du personnel, Ramen VR Zenith: The Last City sera disponible en précommande à partir du 15 novembre.





After The Fall After the Fall, un jeu de tir intense en co-op situé dans une version post-apocalyptique de Los Angeles, débarque sur PS VR2 en 2023 ! Faites équipe avec trois autres amis et commencez votre périple dans un camp de survivants partagé par 32 joueurs à la fois. Si vous préférez arpenter la ville en solo et affronter seul des hordes de mutants ou des boss gigantesques, rien ne vous en empêche. Grâce aux manettes PS VR2 Sense, nous exploitons les nouvelles fonctionnalités de PS VR2 pour proposer un nouveau niveau d’immersion dans les séquences à l’arme à feu emblématiques d’After the Fall. Ressentez dans vos mains chaque glissade que vous effectuez ou chaque chargeur que vous videz grâce au retour haptique. Les gâchettes adaptatives retranscrivent les sensations propres à chaque arme, notamment au niveau de la course de la détente. Le monde d’After the Fall propose également une sensation de présence plus poussée. À travers les retours du casque, ressentez les vibrations de votre environnement lorsque le Smasher fonce sur vous ou qu’un Snowbreed vous attaque. C’est l’un des plus beaux mondes en réalité virtuelle que nous n’ayons jamais créés, sublimé par l’affichage en 4K HDR. Analysez votre environnement pour détecter les menaces grâce à un champ de vision de 110°. Évitez de cligner des yeux ! Nous continuons de proposer le multijoueur inter-générationnel complet sur PS VR2, afin de permettre aux joueurs de plonger dans l’action quelle que soit leur plateforme. Les mises à niveau apportées à notre système de matchmaking vous aideront à retrouver vos amis en toute simplicité. Et ce n’est pas tout ce qui vous attend sur PS VR2. Depuis la sortie du jeu en décembre 2021, notre équipe n’a eu de cesse d’enrichir le monde d’After the Fall, si bien que son contenu a plus que doublé. Vous apprécierez peut-être d’apprendre que toutes les fonctionnalités les plus sanglantes du mode co-op seront proposées gratuitement à tous ceux qui achèteront le jeu sur PS VR2. — Pepijn van Duijn, Game Designer, Vertigo Games

Tentacular | Développeur : Firepunchd Games UG Bonjour fans de PlayStation ! Je suis tout excité à l’idée de dévoiler Tentacular, notre charmant jeu en VR sur une bête tentaculaire gigantesque mais bienveillante qui, tout en essayant de trouver sa place dans le monde, se fera une place dans votre cœur grâce à la PS VR2 ! Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore fait l’expérience du monde aquatique de Tentacular en VR, attendez-vous à une fêtes de tous vos sens ! Tentacular vous plonge dans la carapace océanique d’un gigantesque mollusque propre sur lui, élevé parmi les humains sur l’île occupée et excentrique de La Kalma. Il s’agit d’une aventure basée sur la physique bourrée de gameplay VR inventif et immersif, une histoire à vous faire chaud au cœur et des tonnes d’humour. Résolvez des énigmes en utilisant des outils amusants pour construire d’étranges engins et de spectaculaires structures, ou semez la pagaille avec votre immense carcasse ! Mais ce n’est pas tout ! Nous avons travaillé d’arrache-pied pour ajouter un océan de nouvelles fonctionnalités, spécialement pour le PS VR2. Alors voyons ce qu’on a en réserve… Tout d’abord, le suivi des yeux vous permet d’interagir avec les habitants de La Kalma rien qu’en les regardant. Oui, votre énorme forme tentaculaire va enfin attirer les regards d’un simple… eh bien, d’un simple regard ! Choisir d’accepter ou de refuser une tâche proposée par un des habitants de l’île est aussi simple que de regarder les options OUI ou NON… et puis si ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours choisir de taper tout le monde sur la tête avec vos tentacules géants ! Le PS VR2 nous a également offert la possibilité d’ajouter des retours haptiques basés sur l’audio. Cette nouvelle fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de fidélité et de retour tactile, ce qui augmente encore votre sensation d’être pris dans la brise de l’océan, vos tentacules volants librement. Additionnellement, les gâchettes adaptatives vous permettront de ressentir le poids des objets que vous ramasserez, tous les étirements et efforts fournis lorsque vous ramasserez un peu de tout, qu’il s’agisse de bateaux ou de containers (ou même d’OVNIs). En plus de sentir le poids du monde qui vous entoure, vous ressentirez aussi ses effets via les retours du casque. Qu’il s’agisse de faire coucou avec vos tentacules haut dans les airs ou de la basse résonnante d’un DJ rooftop, en passant par impact d’un champs énergétique extra-terrestre pulsant à travers votre corps, vos sens vont exploser d’excitation. Nous avons hâte que vous puissiez tous faire l’expérience de Tentacular par vous-même sur PS VR2, et nous espérons que vous apprécierez notre sympathique, quoique surréelle, petite aventure sur la découverte de ses origines et de là ou est sa place. Tentacular sera disponible en précommande à partir du 15 novembre

À noter qu'After the Fall, Zenith et Pistol Whip seront offerts si vous avez déjà un exemplaire sur PSVR, et que les nouveaux Hello Neighbor: Search and Rescue et The Light Brigade seront cross-buy à leur lancement. Ces deux derniers comme Cities: VR – Enhanced Edition, Zenith, Cosmonious High et Tentacular seront disponibles en day one le 22 février 2023.

