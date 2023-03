PSVR 2 : la liste complète des jeux PlayStation VR 2

After the Fall Complete Edition (29,99 €) (28,66 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (multi) (cross-play) - PEGI 18 (22 février 2023)

Bienvenue dans « The Line »... Des décennies se sont écoulées depuis que l'apocalypse a transformé le Los Angeles des années 1980 en une friche enneigée, envahie par des morts-vivants mutants. Commençant dans un camp souterrain avec jusqu'à 32 autres joueurs survivants, vous prenez les armes en tant que nouveau Harvest Runner. Votre mission ? Aventurez-vous au-dessus du sol pour étendre la portée de The Line dans la ville et permettre à l'humanité de survivre un jour de plus.

Pistol Whip (29,99 €) (1,98 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Ce héros décoiffe... et pas qu’un peu ! Jeu d’action rythmique sublimé par son moteur physique, Pistol Whip est un mélange explosif de gunplay aux inspirations délicieusement cinématographiques et aux rythmes qui arrachent. Atomisez, détruisez et esquivez tous azimuts pour vous frayer un chemin in extremis à travers des scènes à l’atmosphère enfiévrée, enchaîner des rythmes dévastateurs lors d’un ballet de balles bestial et vous hisser au top des classements. Quand fou de la gâchette rime avec furie symphonique.

NFL Pro Era (29,99 €) (9,39 Go) (anglais) (debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 3 (22 février 2023)

C'est maintenant votre chance d'être QB1 de votre équipe NFL préférée avec NFL PRO ERA, le premier jeu de réalité virtuelle (VR) NFL entièrement sous licence. Utilisant des données de jeu en temps réel, NFL PRO ERA apporte les lumières vives, les chants d'équipe et des milliers de fans hurlants chez vous dans l'un des jeux VR à la première personne les plus authentiques et les plus immersifs de tous les temps. Passez sous le centre et voyez si vous avez ce qu'il faut pour mener votre équipe à un Super Bowl ou jouer au catch virtuel avec des amis dans votre stade préféré. Quoi que vous décidiez, l'avenir du jeu dépend de vous !

Vacation Simulator (29,99 €) (3,92 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue au Vacation Simulator, un ersatz de VACANCES inspiré par de vrais humains QUI SE LA COULENT DOUCE et programmé par les robots démiurges du Job Simulator, en boulons et en servo-moteurs. Redistribuez votre bande passante pour un décollage immédiat vers un monde de relaxation et adonnez-vous au plaisir des vagues, des chamallows grillés, des batailles de boules de neige et des avalanches de selfies !

Zenith: The Last City (26,99 €) (7,38 go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (multi) (cross-play) - PEGI 12 (22 février 2023)

Des générations après la catastrophique Fracture, les mortels et les dieux se battent pour éviter un autre désastre. Exploitez le sang magique de l'Essence pour devenir de plus en plus puissant et rejoignez d'autres joueurs pour découvrir un casting de champions et de méchants haut en couleur dans un récit épique. De la luxuriante forêt d'Amarite à la ville hyper-futuriste de Zenith, perdez-vous dans un monde fantastique magnifique et stylisé où vous pourrez grimper, planer et lancer des sorts à volonté !

Startenders: Intergalactic Bartending (14,99 €) (1,92 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 16 (22 février 2023)

Enlevé par accident et inscrit à l'Académie de barman Startenders, vous devrez secouer, trancher et servir pour survivre jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de vous échapper ! Utilisez vos compétences pour créer de délicieuses concoctions à servir à vos clients extraterrestres, utilisez des machines farfelues et des ingrédients encore plus farfelus pour gagner votre chemin du retour.

Job Simulator (19,99 €) (1,93 Go) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Dans un monde où les emplois sont maintenant tous occupés par des robots, le ""Job Simulator"" vous permet de vous mettre dans la peau d'un de ces joyeux travailleurs d'autrefois. Les joueurs peuvent revivre l'expérience si valorisante du ""boulot"", avec ses hauts et ses bas, en se mettant dans la peau d'un chef cuisinier, d'un travailleur de bureau, d'un marchand, et plus encore.

The Light Brigade (24,99 €) (2,40 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Le monde va être plongé dans des ténèbres éternelles. Il n’y a que vous qui puissiez faire se lever une nouvelle aube. Rejoignez les rangs de la Brigade de la Lumière, la dernière ligne de défense de l’Humanité, et explorez des champs de bataille générés procéduralement. Renouvelez l'aventure autant de fois qu’il le faudra pour libérer les âmes qui y sont prisonnières.

Resident Evil Village (39,99 €) (8,97 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023)

Quelques années après les événements effroyables de Resident Evil 7: Biohazard, le jeu encensé par la critique, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau.

Song in the Smoke: Rekindled (29,99 €) (3,10 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Affrontez des bêtes étranges et bravez les éléments pour rester en vie dans Song in the Smoke Rekindled, une version spectaculaire remastérisée pour la PlayStation® VR2 du jeu de survie en VR récompensé et dont l'intrigue se situe dans un monde hors du temps

No Man's Sky (49,99 €) (17,1 Go) (VOSTFR) (multi) (cross-play) - PEGI 7 (12 novembre 2020)

No Man’s Sky est un jeu d'aventure et de science-fiction épique se déroulant dans un univers sans fin, où chaque étoile représente un lointain soleil entouré de planètes pleines de vie qui ne demandent qu'à être explorées. Découvrez des mondes inconnus, faites du commerce, combattez et survivez dans cette aventure intergalactique.

Synth Riders (24,99 €) (4,21 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Synth Riders est un jeu de rythme de danse freestyle en réalité virtuelle apprécié par des milliers de fans. Laissez-vous entraîner par la musique et attrapez les notes, glissez sur les rampes et esquivez les obstacles dans cette expérience physique unique optimisée spécialement pour les manettes PlayStation®VR2 !

2MD VR Football Unleashed ALL☆ STAR (4,99 €) (1,43 Go) (anglais) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (21 février 2023)

2MD: VR Football Unleashed ALL☆STAR est la suite du jeu révolutionnaire de football VR contrôlé par le mouvement. Dessinez les jeux et lancez, passez, attrapez ou courez le ballon avant la fin du temps imparti !

Thumper (19,99 €) (1,49 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Aussi rythmé que violent, Thumper réunit toute l'action des jeux de rythme classiques, des vitesses foudroyantes et une réalité physique impitoyable. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez le vide infernal et confrontez une gigantesque tête déchaînée venue du futur.

Rez Infinite (29,99 €) (814 Mo) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Préparez-vous pour la version ultime de Rez, un voyage palpitant et plein d'action composé d'images, de sons et de tirs. Plongez dans une synesthésie à 360 degrés tandis que vous vous frayez un chemin parmi les vagues d'ennemis et d'énormes boss qui se métamorphosent. Chacun de vos gestes déclenche des couleurs et des sons qui se synchronisent et fusionnent au rythme de la bande-son techno légendaire de Rez.

Tetris Effect : Connected (39,99 €) (3,31 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 3 (22 février 2023)

Tetris® Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

Cave Digger 2: Dig Harder (24,99 €) (2,49 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 16 (22 février 2023)

Cave Digger 2 : Dig Harder est un jeu d'aventure en VR à 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde dieselpunk western alternatif. Le joueur est un prospecteur qui commence son aventure dans un camp, apparemment abandonné, dans le but d'extraire des objets de valeur des grottes, de les échanger contre de nouveaux outils, des améliorations et des lieux afin de faire progresser son exploration des frontières. Pour dévoiler les secrets de la Vallée (zone de jeu), le joueur suit le fil d'Ariane laissé par un ancien explorateur connu uniquement sous le nom de Clayton.

Swordsman VR (17,99 €) (11 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 18 (22 février 2023)

Swordsman est un jeu de combat à l'épée réaliste avec des adversaires difficiles et des combats de boss épiques. Faites l'expérience d'un combat réel qui nécessite une stratégie contre des ennemis blindés et simulés physiquement qui peuvent parer, riposter, marcher et esquiver dans ce jeu primé bourré d'action !

Puzzling Places (19,99 €) (5,58 Go) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Assemblez des miniatures hyper-réalistes de lieux magnifiques du monde entier. Plongez au cœur du courant méditatif qu'offrent les puzzles et découvrez chaque lieu prendre vie avec des sons immersifs et uniques. « Puzzling Places » est une approche moderne d'un passe-temps ancestral qui s'adresse à toute la famille grâce à sa jouabilité et à ses commandes intuitives

Horizon Call of the Mountain (69,99 €) (46,42 Go) (français) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) (voir test) - PEGI 12 (22 février 2023)

Partez à la conquête de montagnes gigantesques, triomphez de redoutables machines et percez le mystère d'une terrible menace qui plane sur le monde d'Horizon en vous plongeant dans une nouvelle aventure des plus immersives sur PlayStation®VR2.

Star Wars: Tales From The Galaxy Edge - Enhanced Edition (49,99 €) (9,39 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 12 (22 février 2023)

Profitez d'un avant-goût des aventures qui vous attendent sur Batuu dans cette démo. Visitez la cantina de Seezelslak, où vous pourrez vous perfectionner au lancer de fléchettes à répulsion, jouer du Chromarimba et admirer les paysages aux alentours de la bordure extérieure de la galaxie. Si vous sortez de la cantina et suivez Mubo, vous tenterez votre chance aux abords de l'avant-poste Black Spire tout en affrontant le Gang de la Mort Guavien.

Cosmonious High (29,99 €) (852 Mo) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Bienvenue à Cosmonious High, un lycée extraterrestre qui ne connaît absolument aucun dysfonctionnement ! Après avoir débarqué en catastrophe lors d'une première journée mémorable, vous débloquerez des pouvoirs, explorerez les couloirs et trouverez la source des dysfonctionnements afin de sauver l'école du chaos cosmique.

Drums Rock (19,99 €) (1,39 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Jouez de la batterie comme un héros du rock, et survivez en enfer en luttant contre les démons et leur Boss ! Du vrai rock ! Hard rock, heavy metal, Nu metal, entre autres. Une grande variété de rock, avec des musiques originales ou des groupes à succès ! Des graphismes stylés et fous, avec un niveau de finition brutale. Véritable Jeu de Batterie ! Une batterie que vous devrez jouer et que vous pourrez personnaliser !

What the bat? (24,99 €) (372,6 Mo) (VOSTFR) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Un homme sage a dit un jour : si tes mains sont des battes, tu auras toujours l’impression d’être dans un jeu de baseball. Les créateurs de WHAT THE GOLF? nous proposent maintenant un jeu de réalité virtuelle loufoque sur la vie avec des battes de baseball en guise de mains. Naviguez plus de 100 niveaux où vous devrez frapper, cuisiner, tirer, éclater, peindre, faire des conserves, caresser et autres. Vivez une expérience en immersion totale absolument déjantée et unique !

Unplugged : Air Guitar (24,99 €) (2,1 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Unplugged est un jeu musical VR qui vous permet de jouer en air guitar les chansons les plus cool de groupes de rock célèbres comme The Offspring, Weezer et Ozzy Osbourne, juste avec les mains. Devenez une légende du rock grâce à votre mentor, Satchel, le leader de Steel Panther.



Townsmen VR (39,99 €) (1,36 Go) (VOSTFR) (assis, débout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Townsmen VR utilise les possibilités de la réalité virtuelle pour améliorer le genre de construction de villes grâce à une nouvelle expérience de jeu et à des mécanismes interactifs. Le jeu combine des éléments d'une simulation de jeu divin et d'un jeu de construction classique avec les possibilités interactives des commandes VR. Vue du ciel ou en zoomant de près, vous vivrez toujours l'action dans la bonne perspective.



The Tale of Onogoro (34, 99 €) (15,51 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

En 1923, dans un monde parallèle, la vapeur et le Ki prospèrent. De puissants êtres, les « Kamis » se déchaînent sur Onogoro, une ancienne île flottante. Haru est envoyée sur l'île pour réprimer les « Kamis » , mais elle est trahie, gravement blessée et enfermée. Prise au piège et craignant le pire, elle demande de l'aide... et retire un joueur d'un jeu VR dans un monde parallèle : vous !



The Last Clockwinder (24,99 €) (2,30 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Votre mission consiste à réparer la Tour de l'horloge, un ancien refuge pour les plantes de la galaxie. Utilisez les gants de l'Horloger pour transformer vos actions en clones d'horlogerie répétitifs. Ils peuvent faire tout ce que vous faites : planter, couper, lancer des objets dans les airs. Servez-vous d’eux pour sauver la Tour de l'horloge !



Tentacular (24,99 €) (658,5 Mo) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Habitez le corps gigantesque d'un monstre tentaculaire tout-puissant (mais gentil) élevé par les singuliers villageois de La Kalma, une colonie insulaire isolée regorgeant d'énigmes ! Tentacular est un jeu de réflexion à moteur physique plein de bienveillance et d'humour, avec une jouabilité VR aussi immersive qu'inventive. Résolvez des énigmes en manipulant des outils très ludiques pour créer d'étranges appareils et des édifices spectaculaires, ou détruisez tout de vos gigantesques tentacules

Runner (14,99 €) (4,19 Go) (anglais) (assis) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (21 février 2023)

RUNNER propose des combats de conduite d'arcade viscéraux à la première personne qui embrassent le style visuel unique de l'anime de prestige de la fin des années 1980.



Ragnaröck (24,99 €) (1,43 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 16 (22 février 2023)

Emmène ton drakkar vers la victoire dans ce jeu de rythme en VR! Frappe tes tambours sur de la musique épique, du rock celtique au power metal viking, et embarque contre tes adversaires dans le mode multijoueur. Pourras-tu les dépasser tous et graver ton nom en haut du classement ?



Pavlov (24,99 €) (18,70 Go) (anglais) (debout) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) - PEGI 18 (22 février 2023)

Pavlov est un jeu de tir en VR multijoueur par équipe avec un maniement réaliste des armes. Jouez à une variété de modes de jeu avec plus de 65 armes et accessoires interactifs dans divers environnements.

Moss (23,99 €) (4,98 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Moss™ est un jeu d'action-aventure et de réflexion à un joueur, une nouvelle licence de Polyarc créée pour la réalité virtuelle (VR). Moss propose tous les éléments des meilleurs jeux : des personnages attachants, des combats captivants et une exploration fascinante. Sans oublier, les incroyables possibilités offertes par la réalité virtuelle.



Moss: Livre II (26,99 €) (8,61 Go) (français) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 7 (22 février 2023)

Quill est de retour, et elle est pourchassée. Ceux qui souhaitent défaire ce monde veulent désespérément la Relique qu'elle détient, et rien ne les empêchera de la lui arracher. Mais la jeune héroïne a son propre plan, qui pourrait mettre fin au règne impitoyable des Arcans et restaurer la paix dans Moss. Pour avoir une chance, Quill a besoin d'un acolyte, et nous espérons que vous accepterez cette mission.



LesMills Bodycombat (29,99 €) (2,48 Go) (anglais) (roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Entraînez-vous à la maison avec une application de fitness haut de gamme. LES MILLS, leader mondial du fitness, apporte l’expérience BODYCOMBAT à votre casque VR avec un portefeuille d’entraînement complet, un coaching de qualité supérieure, des mécaniques innovantes et différentes intensités.



Kizuna AI - Touch the beat ! (34,99 €) (3,10 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Jouez avec Kizuna AI et découvrez de nouvelles sensations dans ce jeu de rythme. Un mode non-VR est disponible pour les joueurs ne disposant pas d'une manette PlayStation VR2 pour le mode VR. En plus d'être un jeu de rythme, ce titre propose un mode Visionnage qui vous permet d'explorer librement la scène. LE jeu qui vous permettra de rencontrer Kizuna AI dans un espace virtuel



Jurassic World Aftermath Collection (29,99 €) (2,64 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Jurassic World Aftermath Collection est une aventure de survie pleine de suspense. Ayant atterri en catastrophe sur Isla Nublar après la chute du parc à thème Jurassic World, les joueurs se retrouvent piégés dans un centre de recherche abandonné lorsque leur mission de récupération d'informations précieuses tourne au désastre. Pour survivre, ils devront explorer et résoudre des énigmes tout en évitant une ménagerie de dinosaures féroces, dont de voraces Ptéranodons, des Vélociraptors rusés et le terrifiant T. rex.



Gran Turismo 7 (79,99 €) (196,4 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (Dual Sense) (solo, multi) - PEGI 3 (04 mars 2022)

Profitez de la simulation automobile la plus complète et de ses 25 ans d'expérience. Des classiques de légende aux supercars à la technologie de pointe recréés à un niveau de détail jamais vu, installez-vous au volant de plus de 400 voitures dès le premier jour et parcourez plus de 90 pistes dans des conditions météo dynamiques. Avec le retour du légendaire mode de simulation GT, vous pouvez acheter, préparer, concourir et vendre vos voitures dans la campagne solo tout en débloquant de nouveaux véhicules et défis. Et si vous aimez affronter les autres pilotes, affûtez vos compétences et participez au mode GT Sport.



Garden of the Sea (20,99 €) (512,1 Mo) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Garden of the Sea vous invite à jouer et à explorer à votre propre rythme. Que vous soyez en quête d'aventure ou de détente, vous les trouverez dans le jeu.



Fantavision 202x (29,99 €) (2,40 Go) (VOSTFR) (assis) (PSVR 2 Sense facultatif) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Il s'agit d'un jeu aux règles très simples, et une fois que vous l'avez pris en main, il est plus addictif que vous ne pourriez l'imaginer ! Une combinaison artistique d'action, de tir, de stratégie et de puzzles ! Des graphismes magnifiques avec une sortie Full HD et 4K. Les graphismes ont été considérablement mis à jour pour la première fois en 20 ans, l'écran 4K affichant efficacement les feux d'artifice et les scènes de nuit.



Dyschronia Chronos Alternate (19,99 €) (5,21 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Dans l'épisode I, vous incarnez le superviseur spécial Hal Scion. Ce dernier est chargé de découvrir le mystère qui menace de plonger la ville dans le chaos. Vous résidez à Astrum Close. Une ville sous-marine artificielle coupée du monde extérieur par un immense dôme. Cet endroit est considéré comme le dernier refuge de l'humanité qui est menacée d'extinction.

Demeo (39,99 €) (3,48 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo, multi) (cross-play) - PEGI 7 (22 février 2023)

Les ténèbres sont tombées sur les terres de Gilmerra, et seules la bravoure, l'ingéniosité et la ruse d'un groupe d'aventuriers intrépides pourront restaurer la situation. Demeo est une aventure tactique au tour par tour qui permet de découvrir l'ambiance d'un jeu de plateau sur PS5™ et PS VR2™. Un simple achat suffit pour obtenir les deux versions du jeu.



Cities VR - Enhanced Edition (29,99 €) (3,74 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (PSVR 2 Sense) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Devenez maire de votre ville dans Cities: VR, le jeu de construction et de gestion ultime. Gérez les quartiers, les bâtiments, le trafic, l'économie, les services d'urgence, et plus encore. Plongez dans l'univers du célèbre jeu de construction Cities: Skylines.



Cactus Cowboy : Plants at War (gratuit) (2,65 Go) (anglais) (assis, debout, roomscale) (solo) - PEGI 12 (23 février 2023)

Lorsque l'armée d'insectes a attaqué l'île de Cacti, l'armée de Cacti t'a envoyé au combat. Avec votre camarade Emilio, vous livrez de nombreuses batailles dans les tranchées, les villes et les bois de l'île de Cacti, en découvrant l'histoire derrière l'attaque de l'armée d'insectes. Au cours de votre aventure, vous vous faites de nouveaux amis, apprenez de nouvelles compétences et survivez aux attaques incessantes des insectes.



Awesome Asteroids (7,99 €) (543,3 Mo) (anglais) (assis, debout, roomscale) (solo) - PEGI 3 (22 février 2023)

Awesome Asteroids rend hommage aux classiques d'arcade de l'époque et améliore le gameplay en une expérience 3D complète. Vous ferez exploser des vagues d'astéroïdes à l'aide de lasers, de roquettes et de fusils Gatling tout en essayant d'empêcher les bases et autres structures de subir des dommages. Prenez des power-ups de bouclier pour charger vos boucliers qui vous protégeront des astéroïdes et des mines. Vous devrez éliminer les navires ennemis avant qu'ils ne puissent détruire vos bases tout en évitant leurs défenses.



Altair Breaker (28,49 €) (4,1 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (multi) (cross-play) - PEGI 12 (22 février 2023)

Situé sur l’île flottante de Vastus Isle, autrefois un atelier de magie maintenant en ruines et exploité pour mener des expériences d’IA. Participez à des batailles pour repousser l’armée de LAWS (Lethal Autonomous Weapons Systems) qui errent et aidez Stella, l’IA humanoïde laissée en charge d’ALTAIR, à maintenir la paix.



Zombieland : Headshot Fever Reloaded (24,99 €) (6,27 Go) (VOSTFR) (assis, debout) (solo) - PEGI 12 (22 février 2023)

Rejoignez l'équipe de Zombieland et affrontez des hordes de zombies dans une course contre la montre. Les combos Headshot ralentissent le temps, ce qui signifie que le tireur le plus précis est le plus rapide. Défiez les classements avec compétence, rapidité et précision.



Kayak VR Mirage (23,99 €) (13,15 Go) (VOSTFR) (assis, debout, roomscale) (solo, multi) - PEGI 3 (22 février 2023)

Kayak VR : Mirage est un voyage magnifique et exaltant à travers de beaux endroits, conçu pour la réalité virtuelle. Manœuvrez le kayak physiquement précis sur le parcours de course et couronnez-vous le plus rapide, ou détendez-vous en mode free roam et profitez du paysage