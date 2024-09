TOP 10 PSVR 2 : meilleures ventes des jeux en réalité virtuelle sur PlayStation 5 (semaine 35)

Quels sont les jeux PSVR 2 qui se vendent le plus sur le PlayStation Store ? Avec plus de 220 applications disponibles, le choix n'est pas aussi large que sur PC ou Meta Quest, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir et profiter de quelques exclusivités.

Ils quittent, cette semaine, le Top 10 des ventes de jeux pour PlayStation VR 2 :

12 - Synth Riders - 24,99 € ou inclus dans PlayStation Plus Premium

Synth Riders est un jeu de rythme immersif où les joueurs sont plongés dans un univers rétro-futuriste où ils doivent danser sur des musiques électrisantes. Le gameplay consiste à attraper des notes colorées qui apparaissent tout en évitant des obstacles créant ainsi une expérience qui mélange danse, fitness, et plaisir musical. Synth Riders propose une vaste sélection de musiques, allant de la synthwave au rock en passant par l'électro, avec des morceaux d'artistes populaires ainsi que de nombreux contenus téléchargeables supplémentaires. Il est noté 4.7/5 avec 1000 avis postés.

11 - Alien: Rogue Incursion - 39,99 € ou 49,99 € (Deluxe)

Alien : Rogue Incursion est un tout nouveau jeu d'action-horreur en réalité virtuelle en solo qui nous plonge dans l'univers d'Alien. Le jeu met en scène Zula Hendricks, une ex-Coloniale Marine indomptable, en mission sur la planète inexplorée Purdan. Elle est accompagnée de son compagnon Davis 01 une intelligence artificielle sentiente, autrement dit, qui a une forme de conscience. Elle doit se frayer un chemin jusqu'au cœur de l'installation de recherche de Gemini Exoplanet Solutions qui est totalement infestée de Xénomorphes plus rusés que jamais pour y découvrir de nouvelles horreurs et menaces qui pourraient signifier la fin de l'humanité. En précommande, il n'a pas encore de note.

Le Top 10 de la semaine sur PlayStation VR 2 :

Creed: Rise to Glory - Championship Edition sur PlayStation VR 2 nous plonge dans la peau d'Adonis Creed, le héros de la saga "Creed". Le jeu offre des visuels détaillés, des mouvements fluides, et utilise le retour haptique des manettes pour renforcer l'immersion. Nous affrontons des adversaires emblématiques de la franchise à travers différents modes de jeu, du solo aux affrontements multijoueurs en ligne, pour tester nos compétences sur le ring. Le jeu est noté 3.9/5 avec un millier d'avis au compteur.

Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted nous plonge dans l'horreur à travers une collection de mini-jeux issus de la série. Ce jeu en réalité virtuelle revisite les moments effrayants des titres précédents, nous confrontant aux animatroniques dans un cadre immersif. Avec des environnements détaillés et une ambiance sonore glaçante, chaque nuit passée à surveiller les caméras et à sécuriser les lieux devient une épreuve pour les nerfs. Que vous soyez un fan de la série ou un nouveau venu, ce jeu propose une expérience de frisson pure qui teste vos réflexes et votre sang-froid. Il est noté 4.64/5 avec plus de 12000 avis.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution nous plonge dans une nouvelle aventure palpitante dans l'univers post-apocalyptique de la série. Dans ce chapitre, nous poursuivons notre survie dans les rues infestées de zombies de La Nouvelle-Orléans, avec des choix moraux qui influencent l'histoire. Par rapport au premier opus, ce chapitre intensifie l'immersion avec des mécaniques améliorées et une narration encore plus riche. Grâce à la réalité virtuelle, chaque affrontement et chaque interaction deviennent plus intenses, offrant une expérience immersive où la stratégie et la gestion des ressources sont cruciales pour notre survie.

07 - Horizon Call of the Mountain 70 € (essai gratuit via une démo)

Horizon Call of the Mountain sur PSVR 2 est une aventure en réalité virtuelle qui vous plonge dans l'univers de la franchise Horizon. Vous incarnez Ryas, un ancien guerrier en quête de rédemption, explorant des paysages variés, escaladant des montagnes et affrontant les fameuses machines. Grâce à la technologie du PSVR 2, chaque combat et chaque exploration prennent une dimension plus immersive. Les graphismes et les contrôles immersifs contribuent à une expérience de jeu qui enrichit l'univers de Horizon en VR. Il est noté 4.4/5 avec 5700 avis.

06 - Arizona Sunshine 2 39.99 € 27,99 € (-30 %) - 49.99 € (Deluxe)

Dans Arizona Sunshine 2 vous explorez des environnements dévastés, affrontez des hordes de morts-vivants tout en cherchant des ressources et des indices pour survivre. Par rapport au premier opus, l’expérience est enrichie par des graphismes améliorés, des mécaniques de tir affinées, et une immersion accrue. Le titre offre une combinaison d’action intense et de tension, avec des moments de calme permettant de mieux apprécier l’atmosphère et l’ambiance du jeu. Un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience de survie zombie réaliste et palpitante en VR. Il est noté 4.51/5 avec 1800 avis.

05 - Resident Evil Village - 39.99 €

Resident Evil Village VR nous plonge dans un monde cauchemardesque où l'horreur et l'action se mêlent. Nous incarnons Ethan Winters, explorant un village isolé peuplé de créatures terrifiantes. La VR renforce l'immersion avec des environnements détaillés et des interactions réalistes, rendant chaque affrontement plus intense. Les mécaniques ont été adaptées pour offrir une expérience de survie immersive, renouvelant l'horreur pour les fans et les amateurs de sensations fortes. Il est noté 4.7/5 avec 28000 avis.

04 - Beat Saber 29,99 € (+ packs)

Beat Saber est un jeu de rythme en réalité virtuelle où vous utilisez des sabres lumineux pour trancher des blocs en rythme avec la musique. Ce titre combine des éléments de jeu de rythme avec une expérience immersive en VR, offrant un gameplay énergique et visuellement captivant. Les niveaux sont conçus pour tester vos réflexes et votre coordination tout en vous entraînant sur une bande-son entraînante. Avec ses graphismes stylisés et ses mécaniques de jeu addictives, Beat Saber se distingue comme une référence incontournable pour les amateurs de musique et de VR. Il est noté 4.7/5 avec 25000 avis.

03 - Resident Evil 4 VR - 39.99 €

Resident Evil 4 VR nous plonge dans l'univers terrifiant du classique d'horreur et d'action, avec une immersion totale en réalité virtuelle. Nous incarnons Leon S. Kennedy, chargé de sauver la fille du président tout en affrontant des hordes d'ennemis dans un village européen. La VR intensifie chaque mouvement et chaque affrontement, offrant une révision complète des mécaniques pour une expérience de survie interactive qui séduira à la fois les fans et les nouveaux venus. Il est noté 4.77/5 avec plus de 70000 avis !

No Man's Sky VR nous transporte dans un univers infini où l'exploration devient immersive. Nous parcourons des planètes générées de façon procédurale, découvrant des écosystèmes variés et rencontrant des formes de vie extraterrestres. La réalité virtuelle enrichit l'expérience, rendant l'interaction avec l'environnement plus intuitive. Avec des mécaniques de survie, de construction et de découverte, cette aventure spatiale nous invite à explorer les confins de l'univers d'une manière inédite. elle est notée 3.87/5 avec plus de 91000 avis.

01 - Gran Turismo 7 - 79.99 €

Gran Turismo 7 VR nous plonge dans une simulation de conduite avec un réalisme saisissant. Nous prenons le volant de voitures d'exception sur des circuits détaillés, ressentant chaque virage et chaque accélération de manière inédite. Grâce à la réalité virtuelle, l'immersion est totale, mettant en valeur les graphismes haute définition et la physique de conduite précise. Que nous soyons passionnés de voitures ou débutants, Gran Turismo 7 VR offre une expérience de conduite immersive qui repousse les limites de la simulation automobile.

Comme vous pouvez le voir, par rapport au Top 10 sur le Meta Quest Store, le classement des ventes sur le PlayStation Store pour le PSVR 2 est totalement différent. Point de jeux « casuals » ici, mis à part l'incontournable Beat Saber, et ce sont les FPS qui remplissent majoritairement ce top 10. Gran Turismo 7, lui, caracole en tête depuis le lancement du casque et ne semble pas vouloir laisse sa place de leader. Normal, c'est sans doute le jeu de course en VR le plus beau et le plus fini du moment, touts supports confondus. No Man Sky le suit de près et c'est fort justifié tant les développeurs ont su l'améliorer et le rendre incroyablement beau et complet avec le temps. Viennent ensuite les Resident Evil qui permettent à Capcom de glisser deux titres dans les meilleures ventes pour le PSVR 2.

Bref, vous l'avez saisi, sur le casque VR de PlayStation, ce sont les jeux plus finis qui se vendent le mieux et il serait bien que Sony se motive à aider les studios à sortir plus de jeux pour le PSVR 2.