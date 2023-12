PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en novembre 2023, un mois guidé par les promotions !

Après un top 10 des téléchargements PSVR 2 en proie à l'effroi, voici que celui de novembre a été révélé, et le moins que nous puissions en dire, c'est qu'il est totalement différent de ses prédécesseurs. Il est toujours bon de le rappeler, seuls les jeux pouvant se jouer exclusivement en VR figurent dans le top, l'enquête ne prévoyant pas de comptabiliser les titres pouvant se jouer aussi bien sur écran plat qu'en réalité virtuelle (Gran Turismo 7, Resident Evil : Village, Demeo…).

Halloween n'a pas perdu de sa superbe puisque c'est The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapter 2 : Retribution qui truste les charts ce mois-ci. Eh oui, les deux chapitres ont été proposés en pack pendant une courte période à moins de 30 €. Un excellent bon plan, aussi bon que celui réservé à Resident Evil 4 et Village. En deuxième position, nous retrouvons l'éternel classique Beat Saber et à partir de la 3ᵉ position, rien ne ressemble à ce que nous avions eu les mois précédents.

Synapse (US/Canada) et Moss : Book 2 (Europe) prennent la troisième place, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus : les promotions. En quatrième place, nous retrouvons Horizon Call of the Mountain, qui, nous le rappelons, est le seul jeu à être vendu en pack avec le PSVR 2, ce qui prouve que les promotions hardwares ont également un impact sur les téléchargements. Chose amusante, à la 5ᵉ place, nous retrouvons l'inverse de ce que nous avions trouvé à la troisième place.

Plus loin dans le classement, nous pouvons noter l'arrivée de Vampire : The Masquerade - Justice (boudé en Europe), Racket Fury : Table Tennis VR (boudé aux US/Canada), Green Hell VR (idem), NFL Pro Era, Walkabout Mini Golf (US/Canada) Red Matter 2 (dont la série a du mal à convaincre outre-atlantique). Pavlov est bien descendu du classement, idem pour Switchback.

Notons la disparition de Propagation : Paradise Hotel, The 7th Guest VR, Crossfire : Sierra Squad, Angry Birds VR : Isle of Pigs, ainsi qu'Hubris. Le top 10 du mois de décembre devrait maintenir Horizon : Call of the Mountain dans le top, puisque vendu avec le PSVR 2. Autrement, les joueurs les plus informés se rueront vers les valeurs sûres et ce top 10 devrait être sensiblement le même que les différents tops 10 des jeux PSVR 2 de l'année. Encore une fois, ne cherchez pas Resident Evil 4 puisque le jeu n'y apparaîtra pas (cf. l'introduction de notre article).

