TEST Synapse : maîtrisez la puissance de la télékinésie avec cette exclusivité PSVR 2

En rouge et noir, j'exilerai ma peur





Le PlayStation VR 2 est un accessoire PS5 qui arrive à immerger les joueurs dans des mondes virtuels explosifs. Forcément, les possesseurs de la bête n’attendent qu’une chose, la venue de nouvelles exclusivités. Ainsi, le bébé de nDreams, connu sous le nom de Synapse, voit le jour. Pendant plusieurs mois, les développeurs ont promis un titre exploitant les caractéristiques du casque de Sony Intertactive Entertainement... Est-ce vraiment le cas ? Nous avons décortiqué cette production, il est temps de vous en parler !

La direction artistique est sympathique.

Tout d’abord, parlons du point qui saute aux yeux, les graphismes. Ici, nous sommes plongés dans un univers où la roche domine. Les environnements sont en noir et blanc, et se ressemblent (plus ou moins) au fil de l’expérience. Pourquoi proposer un titre en monochrome ? Certainement pour éviter de trop perturber nos neurones. Et pour cause, diverses matières peuvent être visées avec nos yeux et contrôler avec les pads. Durant ces phases, une couleur rosâtre fait son apparition sur l’objet désiré, pour nous indiquer clairement ce que nous sommes en train de faire. Dans un monde en couleurs, ce serait perturbant...

Point plutôt plaisant, le jeu est fluide, nous n’avons constaté aucune chute de framerate. Cependant, de petits défauts visuels sont présents, comme le clipping ; des textures surgissent sans crier gare, ainsi que certains éléments dans les décors. Au-delà de cela, la direction artistique est sympathique dans l’ensemble et ce côté « sombre » permet de mettre en avant les ennemis et nos actions qui s’intensifient avec des teintes rouges à l’image. C’est très plaisant ce contraste !

Et le son dans tout cela ? Nous entendons les opposants de toutes parts, à 360°. Ainsi, nous tendons l’oreille pour comprendre l’emplacement d’un ennemi afin de le débusquer, le surprendre et l’éliminer. Nos esgourdes sont donc mises à contribution pour chasser les vilains garnements. Les bruitages sont bien réalisés, tandis que les doublages sont uniquement en anglais. Pour ceux qui bloquent avec la langue de Shakespeare, vous devez baisser les rétines pour lire des sous-titres. Dommage de ne pas avoir proposé de voix françaises pour jouir d’une immersion totale !

J'irai plus haut que ces montagnes de douleur





Bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, c’est le gameplay. Comme vous l’avez compris, nous pouvons utiliser nos yeux pour sélectionner quelque chose de précis. L’Eye Tracking est donc de la fête ! Il suffit alors de regarder un ustensile pour ensuite le soulever par la télékinésie. Idem lorsque nous voulons débloquer une compétence via un arbre adéquat, nous reluquons une aptitude avec nos mirettes pour l’obtenir, en plus d'une manipulation grâce à la manette. C’est un bonheur et c’est très pratique !

C’est tout bonnement jouissif, nous avons l’impression d’y être !

Pour déplacer un objet par la « pensée », nous devons utiliser notre main gauche. Chaque mouvement que nous réalisons permet de soulever, pousser et/ou tirer un corps. Seul point noir au tableau : le manque de précision. Divers passages ne nous laissent pas le temps de respirer et certains gestes que nous exécutons ne sont pas compris par le casque. Résultat ? Nous fuyons ou nous tirons avec notre arme en nous mettant à couvert plutôt que de tout massacrer avec notre pouvoir... Quand c’est plus calme, nous enchaînons des actions totalement délirantes, comme écraser un soldat avec une énorme caisse tout en faisant péter une bombe. Bref, nul doute que ce sera peaufiné avec le temps via des patchs, du moins, nous l’espérons.

En outre, nous avons la possibilité de nous mettre à l'abri en posant notre main sur une paroi. Par ailleurs, nos paluches servent aussi à grimper n’importe où. Une petite falaise, un rocher, un pilier, agrippez tout et n’importe quoi pour atteindre des hauteurs et analyser les lieux. En outre, nous pouvons faire apparaître une mini carte dans notre paume pour vérifier la position d’un opposant ou des bonus environnants (à condition d’avoir débloqué l’aptitude).

Concernant les armes, ça manque de variété. Disons que nous avons du classique dans les parages, à savoir pistolet, mitraillette, fusil à pompe ou encore lance-grenades. Chose amusante, les fonctionnalités du PSVR 2 Sense sont mises à contribution. En effet, les gâchettes s’adaptent et se durcissent plus ou moins selon la détente. Les retours haptiques, eux, nous font ressentir le recul d’une arme. Plus elle est puissante, plus les vibrations s’amplifient. Un vrai régal ! Mais attendez, ce n’est pas tout, le casque aussi tremblote pour nous immerger comme il se doit dans cet univers psychédélique. En effet, lorsque nous recevons une balle, le PSVR 2 s’agite gentiment. Lors d’une explosion, il tremble violemment. C’est tout bonnement jouissif, nous avons l’impression d’y être !

En rouge et noir, j'afficherai mon cœur





Dans Synapse, nous incarnons un agent qui a la faculté de pénétrer dans la tête de ses ennemis. Un certain Colonel Peter Conrad a l’intention de lancer une offensive dévastatrice dans le monde. C’est pourquoi nous devons pénétrer dans son esprit et découvrir ce qu’il manigance concrètement. Le scénario est vraiment bateau et est un prétexte pour nous lancer dans un jeu de shoot loufoque et monochrome.

Synapse est une production originale qui exploite à merveille le PlayStation VR 2.

Notez que le jeu est basé sur la rejouabilité. Nous devons éliminer des ennemis pour passer dans une nouvelle zone ; il y en a seulement 9 à explorer. Plus nous progressons, plus la difficulté augmente. De nouveaux soldats apparaissent, ainsi que des boss... En d’autres termes, il est quasi impossible de finir le titre d’une traite, nous devons impérativement mourir pour progresser, par la suite, avec aisance. Et pour cause, durant nos tueries, nous achevons des défis qui permettent d’obtenir des points de compétences. Ces derniers donnent alors la faculté de débloquer de nouveaux pouvoirs, d’obtenir des armes et d’améliorer nos capacités.

Vous l’aurez donc compris, il est primordial de booster son personnage pour devenir une vraie machine de guerre. Et du coup, combien de temps cela nous a-t-il pris pour finir la bête ? Entre 5 et 6 heures environ à mourir et recommencer pour atteindre le bout du tunnel ; les experts de la gâchette le termineront bien plus vite. Vous pouvez ensuite y retourner pour acquérir toutes les aptitudes, mais arrivé à un certain niveau, notre héros est tellement puissant que le jeu peut vite devenir ennuyeux. Il y a une chose que nous regrettons tout de même, qu’un mode multijoueur en coopération ne soit pas inclus. Trainer des pieds avec un ami dans un tel univers aurait été délirant. Dommage pour le coup...

Synapse est une production originale qui exploite à merveille le PlayStation VR 2. Sincèrement, le titre aurait pu être une vitrine technologique pour le lancement du casque. Le jeu est fin, fluide et soigné, et la prise en main est vraiment bien pensée. L’immersion est totale grâce aux retours haptiques, aux gâchettes adaptatives et aux vibrations sur la tête. L’Eye Tracking est vraiment le point fort de cette expérience puisque nos yeux se focalisent naturellement sur des objets convoités pour les dompter. Mais voilà, malgré tout, il y a une certaine monotonie dans la progression, les armes ne sont pas nombreuses, la télékinésie peut manquer de précisions de temps à autre, et les ennemis ne sont pas très variés au final. Bref, ça manque un peu plus de gras et de consistance pour nous arracher la mâchoire, mais nous avons tout de même passé un moment agréable dans la tête du Colonel Peter Conrad.

Synapse vaut 35,99 € sur le PlayStation Store, vous pouvez acheter une carte PSN de 40 € sur Amazon pour vous procurer le titre sur la boutique de Sony.

Les plus Une direction artistique originale

Les vibrations sur la tête, intenses !

Les retours haptiques, délirants

Les gâchettes adaptatives, immersives

L’Eye Tracking, exploité à merveille !

Les sons tout autour de nous, bien pensés Les moins De petits bugs visuels

Pas de mode coop, vraiment dommage

La télékinésie peut manquer de précision

Une progression un brin monotone

Notation Graphismes 17 20 Bande-son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 12 20 Verdict 16 20