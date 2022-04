TEST Demeo PC Edition : que vaut le jeu de rôle iconique amputé de la VR ?

Du cross-platform qui fonctionne





Demeo est à ce jour une référence sûre du catalogue de la VR (vous pouvez retrouver notre test original en bas de l’article), faisant depuis sa sortie de plus en plus d’adeptes avides de vivre des aventures coopératives inspirées de l’univers des jeux de rôle sur plateau Donjons & Dragons. Plusieurs livres d’histoires ont depuis vu le jour afin d’apporter une louche de contenu supplémentaire, et un lobby est récemment apparu, permettant aux joueurs de se réunir pour échanger et s’amuser avant de partir à l’aventure. Aujourd'hui, c'est la version PC (annoncée dès l'origine dans la roadmap du studio) qui nous intéresse, puisqu'elle est désormais à l’aube de sa sortie. Mais que vaut-elle face à une expérience VR parfaitement exécutée ? La promesse du studio Resolution Games de proposer des parties croisées entre joueurs VR et joueurs PC est-elle tenue ?

Ne passons pas par quatre chemins, si la mouture VR nous a instantanément conquis, la version PC souffre de lacunes inhérentes à son support.

Avant toute chose, oublions notre casque de réalité virtuelle et ressortons notre combo clavier-souris pour jouer à un jeu issu du monde VR, et destiné au PC. C'est assez inédit puisque nous sommes généralement habitués à un portage suivant le schéma inverse. Une fois le jeu démarré, nous ne sommes pas dépaysés, la navigation dans les menus se veut aisée, l’interface est parfaitement claire et nous rappelle les livres de règles regorgeant d'artworks d'heroic fantasy de jeux inspirés de l'univers Donjons & Dragons, que nous prenions plaisir à feuilleter.

Le titre propose au choix un mode Escarmouche permettant de jouer en solo ou du multijoueur, et c'est bien vers ce dernier que nous vous encourageons de vous orienter. En effet, c'est avec celui-ci que Demeo prend toute sa saveur et dévoile sa richesse et sa profondeur, en mêlant habilement stratégie et coopération de groupe dans une aventure fantastique. Pour cela, rien de plus simple, puisqu’il suffit comme à l’accoutumée de rentrer le code à quatre chiffres de la table hébergée. S’ensuit alors le choix de notre héros représenté par une figurine choisie parmi cinq classes, allant du Sorcier au Barde, en passant par l'Assassin, le Chasseur ou encore le Gardien, puis notre arrivée sur la table de jeu pouvant regrouper jusqu’à quatre joueurs VR et non VR.

Une caméra en demi-teinte





Pour ce test, nous avons réuni quatre membres de la rédaction (officiellement pour le travail, officieusement pour passer une bonne soirée) et un premier constat nous est apparu. Ne passons pas par quatre chemins, si la mouture VR nous a instantanément conquis, la version PC souffre de lacunes inhérentes à son support. La première chose frappante, pour quelqu’un habitué à la version originale en réalité virtuelle, concerne la caméra.

Bien que nous ne soyons pas aussi immergés dans Demeo PC Edition que dans la version originale en VR, les mécaniques et la profondeur stratégique du jeu restent les mêmes, c'est toujours un plaisir de se lancer à l'aventure avec ses coéquipiers dans les tréfonds obscurs d'un donjon.

Notre premier réflexe fut de chercher du regard (ou plutôt de la souris) nos compagnons d’aventure autour de la table de jeu, afin de discuter plus naturellement en face à face. Mais première déception, peu importe les mouvements de la caméra, celle-ci semble rivée sur la table, n’espérez donc pas établir de lien « physique » avec vos coéquipiers, puisque votre seul moyen d’interagir se limitera à votre micro ou au « pointeur laser » servant à indiquer les cases lors des discussions tactiques. Du point de vue d’un joueur VR, nous apparaissons la tête et les mains fixes comme des statues, un peu comme si nous étions incarnés par l’ordinateur. Le haut niveau d’interaction social qui fait la grande force immersive de la VR est donc aux abonnés absents. L’environnement du sous-sol, tel un repère d’adolescents servant de toile de fond à nos aventures, et renforçant ce côté grenier souvent associé aux parties de jeux de rôle, est quant à lui complètement oubliable puisqu'impossible à contempler.

Enfin, alors qu’il suffit naturellement de lever la tête pour apercevoir l’entièreté de la map comme nous le ferions de manière naturelle, il est ici nécessaire de dézoomer et de se déplacer avec les touches du clavier pour espérer voir tout le niveau. Difficile donc d’établir des stratégies de déplacement ou de définir notre prochain itinéraire d'un simple coup d'œil, c'est un peu fastidieux, et les joueurs PC ont toujours un train de retard sur leurs homologues VR. Notez que Demeo PC Edition est paramétré en QWERTY, ce qui vous occasionnera une petite gymnastique pour déplacer la vue sur le plateau à moins de passer votre clavier en anglais. Heureusement, votre serviteur vous apporte la solution puisqu’un simple ALT + MAJ règle le problème, voilà votre clavier converti !

La 3D c'est quand même plus sympa





Passons maintenant à un deuxième point déconcertant pour les habitués de la VR que nous sommes. Qui dit version PC, dit aussi écran plat, et donc perte totale de l’effet de profondeur et des volumes, entraînant une lisibilité de l’action clairement en retrait. Il nous a été parfois difficile de situer correctement nos héros, ainsi que l’action en cours ou l’emplacement de nos adversaires, surtout lors d’attroupement de plusieurs unités sur des cases adjacentes, ou sur différentes hauteurs.





Le titre bénéficie même de quelques améliorations graphiques.

De même, sélectionner un personnage pour le déplacer semble moins aisé, tout comme poser une carte d’action ou de compétence sur la bonne case, et choisir l’emplacement sur lequel doit se positionner notre héros lors d’un coup au corps à corps se fait parfois en tâtonnant, c'est agaçant. En migrant de la réalité virtuelle et ses effets 3D rutilants, au monde du PC complètement plat, la visibilité et l’appréhension de l’action en prennent un sacré coup, nous perdons le côté naturel et instinctif apporté par la réalité virtuelle. Une option bienvenue permet cependant d’effacer certains éléments du décor suivant les mouvements de la caméra, afin de garder une certaine visibilité sur les personnages, ce qui améliore les choses. En revanche il en est une que nous vous conseillons fortement de désactiver : le centrage automatique. Comme son nom l’indique, celle-ci recentre la vue en permanence sur l’action en cours, en nous ramenant sur le déplacement d’un monstre ou en gros plan sur un lancer de dé, alors que nous étions tranquillement en train d’établir de notre côté notre prochain tour de jeu, ce qui est particulièrement désagréable.

Puisque nous parlons du lancer de dé, celui-ci manque de saveur, nous ne savons jamais où il va atterrir, et ne prenons finalement pas de plaisir à le manipuler à la souris, un conseil, ne cherchez pas à le lancer, mais cliquez simplement dessus. Du reste, le HUD en jeu est parfaitement lisible et intégré, les fenêtres d'informations peuvent être paramétrées et dimensionnées, tout comme le curseur de la souris, et le titre bénéficie même de quelques améliorations graphiques concernant l’illumination des décors lors des effets d’explosion ou de l'utilisation de sortilèges. Cependant, ne vous attendez pas à une claque graphique, les visuels et les textures restent identiques aux versions PC VR. Un peu dommage diront certains, cela rassure en revanche les possesseurs de configurations modestes, puisque Demeo PC Edition tourne facilement sur de petites configurations.

Et le contenu dans tout ça ?





Bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'une des versions VR originales du jeu, puisque Demeo PC Edition est disponible gratuitement sur le store de votre achat d'origine, pas besoin donc de repasser par la caisse, ce qui est un très bon point. Et si vous aviez peur de perdre votre progression, il n'en est rien, car les sauvegardes sont également transférées d'une édition à l'autre sous réserve de rester sur le même store (les sauvegardes ne sont pas croisées entre les boutiques Oculus et Steam). En sus, le titre bénéficie également de toutes les mises à jour et extensions sorties à cette heure. Bien que nous ne soyons pas aussi immergés dans Demeo PC Edition que dans un monde en VR, ce qui peut décevoir les amateurs de réalité immersive, les mécaniques et la profondeur stratégique du jeu restent les mêmes, c'est toujours un plaisir de se lancer à l'aventure avec ses coéquipiers dans les profondeurs obscures d'un donjon. La gestion des pouvoirs et des capacités des personnages est toujours un régal, et se sortir d'une mauvaise passe en groupe, ou victorieux d'un niveau, procure toujours une certaine satisfaction, tout comme obtenir de nouvelles cartes ou faire ses achats au Bazar de Cleepto. Le jeu est dur et fait la part belle à la coopération de tous les instants pour survivre. En ce sens, il reste authentique et séduit les nouveaux joueurs en mal de défis. Enfin, sachez qu'un mode PvP personnalisable et de nouveaux livres d'aventures sont annoncés dans le courant de cette année.

Avec Demeo PC Edition, Resolution Games réussi le pari de proposer son univers et ses aventures en jeu croisé sur des plateformes aux degrés d'immersion très différents, ce qui est un véritable tour de force, et il faut bien l'avouer assez magique. À contre-courant des portages de jeux console ou PC en VR, le studio décide donc de prendre le chemin inverse et de proposer cet excellent RPG de plateau au plus grand monde. La communauté, déjà très active, va donc s'agrandir sans difficulté et fera à coup sûr de nouveaux adeptes, et qui sait, peut-être même susciter au cours des parties et des échanges entre joueurs, un engouement des utilisateurs PC pour la VR. De même, si l'usage d'un casque pendant de longues durées vous rebute, ce pourrait être pour vous l'occasion d'envisager de vous lancer dans Demeo. Malgré une PC Edition un cran en dessous en termes d'immersion ou d'interactions, ce qui peut dérouter les amateurs de réalité virtuelle, l'excellent gameplay du jeu de base est conservé, le contenu reste intact, et c'est bien là l'essentiel. L'aventure Demeo n'en est qu'à ses débuts...



Lire aussi : TEST de Demeo : le Donjons & Dragons de la réalité virtuelle ; notez que certains défauts comme le manque de contenu lors de son lancement ou l’absence de fonction sauvegarde ont été corrigés depuis.

Les plus Contenu et gameplay identiques

Cross-platform réussi, jouer ensemble avec des joueurs VR est un jeu d'enfant

Mise à jour entièrement gratuite si vous possédez déjà la version originale en VR Les moins Caméra et visibilité sur l'action pas toujours évidente

Interaction entre joueurs en retrait

Clavier en QWERTY