TEST Beat Saber : alors, que vaut la version PSVR 2 ?

Sortez les sabres laser !





Si vous aimez les jeux de rythme, vous connaissez forcément Beat Saber. Le titre de Beat Games a été porté sur plusieurs plateformes depuis 2018, cette fois-ci, c’est au tour du PlayStation VR 2 d’accueillir cette production déjantée. Bien évidemment, nous nous sommes empressé de brancher notre casque et d’allumer notre PS5 afin de vous livrer nos impressions. Nous n’allons pas revenir sur les modes et les chansons, mais nous pencher principalement sur le portage global.

Beat Saber ne déçoit pas sur PS5.

Pour commencer, la partie visuelle est extrêmement soignée. Si vous passez du PSVR 1 au PSVR 2, vous verrez une belle différence. Le rendu est moins baveux, l’aliasing disparaît et les jeux de lumière sont bien plus pétants. Des particules virevoltent dans les airs, de petites explosions blanches surgissent lors d’un choc, en d’autres termes, les joueurs PlayStation ont enfin droit à un rendu décent ; notez qu’il est possible de désactiver les effets si cela vous dérange. Concernant la partie son, les écouteurs du PlayStation VR 2 ne sont pas mauvais, les basses sont bonnes et nous n’avons pas constaté de latence entre ce que nous percevons dans les oreilles et ce que nous voyons à l’image ; si vous avez un décalage, il est possible de régler le tout dans les paramètres. Seul petit point noir au tableau, les écouteurs peuvent tomber lors d’une mélopée électrique et dynamique ; pour le coup, mieux vaut utiliser un casque audio bien plus adapté à ce type de production.

Parlons peu, parlons bien, le gameplay dans tout cela ? Eh bien, c’est un bonheur. Vous pouvez souffler, le tracking est vraiment bon, nous n’avons pas fait de « mauvaises notes » durant nos sessions, là où d’autres plateformes avaient du mal à gérer nos déplacements, comme le premier PSVR. Pour faire simple, c’est fluide. En outre, des petites vibrations, très douces, viennent caresser la paume des mains pour intensifier un impact, c’est super agréable. Le casque, lui, ne bouge pas d’un poil. Nous avons gesticulé dans tous les sens, le PSVR 2 est resté figé sur notre crâne. Par contre, les développeurs n’ont pas utilisé les vibrations de la tête pour nous faire ressentir un choc, contre un mur transparent par exemple. Dommage de ne pas avoir exploité cette fonctionnalité.

Penchons-nous maintenant sur le gros point négatif : le câble. En effet, il est possible de jouer à 360°. Une notification apparaît sous les yeux avant une partie, la firme met en garde et recommande au joueur d’attacher son petit cordage... au plafond. Alors oui, évidemment, c’est la configuration idéale pour jouer à Beat Saber, mais tout le monde n’a pas forcément une installation au-dessus de la tête. Nous nous sommes alors lancés dans l’expérience avec le câble dans le dos, et c’est très contraignant et ennuyeux. Il s’enroule autour de nous et peut déranger les balancements des bras. Pour le coup, faites vraiment attention, surtout qu’il peut être débranché d’un coup brusque en remuant les manettes ou en gigotant les jambes. Pour ce qui est du multijoueur, les parties sur la Toile sont stables, nous n’avons rencontré aucun problème de latence, de bugs, de ralentissements ou autres. Au poil !

Les joueurs PSVR 2 l’attendaient, il est enfin là ! Beat Saber ne déçoit pas sur PS5, c’est clairement un incontournable, surtout si vous adorez cet univers rythmé. Vous l’aurez compris, jouer à 360 degrés laisse à désirer à cause du câble, mais globalement, le jeu ronronne parfaitement sur la console de Sony. Bref, ne passez surtout pas à côté de ce classique ! Et cerise sur le gâteau, si vous possédez le titre sur PSVR 1, la mise à jour PS5 est gratuite. Alors, elle n’est pas belle la vie ?

Les plus C’est super propre

Aucune latence

Pas de problème de tracking

Les petites vibrations, agréables

Les parties en ligne, stables

La mise à jour PS5, gratuite ! Les moins Les écouteurs peuvent tomber (utilisez un casque adapté)

Le câble qui s’enroule pendant une partie à 360°

Notation Verdict 18 20