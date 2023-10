PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en septembre 2023 avec quelques surprises

Il ne peut en rester qu'un ! Dans la guerre des FPS, Crossfire : Sierra Squad obtient une première position méritée. C'est ce qui arrive quand le jeu est optimisé et terminé le jour de sa sortie. Firewall Ultra descend (voire disparaît) violemment du classement, et d'autres surprises vous attendent.

C'est donc avec une certaine réjouissance que nous retrouvons Crossfire : Sierra Squad, le désormais fameux FPS arcade, en première position. Beat Saber conserve sa deuxième position au niveau US/Canada et dépasse d'un cran (en Europe) l'indétrônable Pavlov, qui conserve depuis juillet dernier sa troisième place.

Apparemment, nos voisins d'outre-atlantique n'ont visiblement pas attendu les reviews avant de se procurer Hellsweeper VR, qui, nous le rappelons, n'est pas du tout optimisé pour le casque de Sony. Le " fameux patch qui corrige tout " serait prévu (au plus tôt) au premier trimestre de l'année prochaine. Nous faisons le pari que celui-ci descende ou disparaisse du classement le mois prochain.

Job Simulator fait une apparition surprenante dans le classement européen où il obtient la quatrième place, idem pour Walkabout Mini Golf qui le talonne, même si ce dernier, côté US/Canada, est descendu de quelques places. Toujours de l'autre côté du globe, Alvo VR fait une entrée fracassante (5ᵉ position) tandis qu'en Europe, il se fait plus timide et entre en 9ᵉ position. Enfin, Firewall Ultra décroche la 10ᵉ place (US/Canada) et The Dark Picture : Switchback VR essaie tant bien que mal de s'insérer à la même position en Europe.

Nous regrettons la disparition de Red Matter 2, Synapse, Kayak VR : Mirage, The Walking dead Saints & Sinner : Chapter 2 - Retribution, The Room VR : A Dark Matter. Green Hell VR fait bien partie de la liste des disparus, à la différence que nous ne le regrettons pas. Enfin, nous retrouvons l'indécrochable Swordsman VR (7 et 9ᵉ place), et l'entrée notable de Creed : Rise to Glory - Championship Edition (6 et 7ᵉ position). Eh oui, les fameuses bonnes résolutions de la rentrée, ça aide.

Hélas, nous ne pourrons faire de pronostics pour ce mois-ci, et pour cause, celui-ci s'annonce bien trop chargé et pourrait bien bouleverser la donne. En attendant, amusez-vous bien. Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.