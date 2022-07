TEST Kayak VR: Mirage, non vous ne rêvez pas, pagayez comme dans la réalité !

Une simulation aux petits oignons





Nous attendions la sortie de Kayak VR: Mirage depuis un an. À cette époque, nous vous avions livré un focus et une preview alléchante de cette simulation de kayak ultra réaliste en PC VR. Une petite année s'est donc écoulée depuis et le studio néerlandais Better Than Life a eu le temps de faire mûrir son projet, en bêta jusqu'alors, grâce à une communauté très investie et beaucoup de passion.

Kayak VR: Mirage est la simulation de kayak la plus aboutie à ce jour en réalité virtuelle.

Nous avons face à nous une pépite et nous pesons nos mots. L'expérience a de quoi convaincre les amateurs de kayak comme les plus aguerris. Et ça tombe bien, car le titre a été peaufiné à l'aide des retours de la communauté et notamment de kayakistes professionnels, afin de parfaire les sensations et le comportement du bateau. Le moteur physique du jeu a ainsi été réglé aux petits oignons pour nous faire ressentir, à l'identique, les sensations de glisse d'un kayak et sa navigation. Que ce soit en mode arcade ou bien simulation, notre embarcation se comporte comme dans la réalité. La puissance donnée, tout comme l'angle ou encore la profondeur de la pagaie ont leur importance. Mais ce n'est pas tout, le jeu propose à sa sortie quatre environnements (Norvège, Costa Rica, Antarctique et Australie) qu'il est possible de découvrir de jour comme de nuit, mais aussi en pleine tempête ou dans les courants.

L'expérience est donc clairement différente suivant ces zones et le paramétrage appliqué. L'eau est plus ou moins agitée et fait réagir notre frêle embarcation. Par ailleurs, la physique a été poussée encore plus loin et permet d'interagir avec l'environnement comme les rochers, plages, déchets marins ou encore les feuillages pour ne jamais rester bloqué. Pensée avant tout pour la réalité virtuelle, cette simulation propose un moyen de locomotion naturel et authentique et nous implique physiquement en réalité virtuelle. Il s'agit de pagayer comme nous le ferions dans la réalité. La sensation de cinétose est de fait quasiment effacée, car notre corps n'est pas en mouvement, uniquement notre bateau, et nos gestes sont les mêmes que ceux que nous ferions en vrai.

Vous avez dit mirage ? Non, vous ne rêvez pas !



L'autre point fort du jeu est sa réalisation graphique extrêmement soignée. Nous avons face à nous l'une des plus belles expériences VR à ce jour. Avec Kayak VR: Mirage, c'est une énorme claque graphique que nous nous prenons. C'est simple, passé quelques minutes à barboter et observer les récifs, le rendu extrêmement fidèle de l'eau, les plages et toute cette vie sous-marine (vous pourrez croiser Moby-Dick), le virtuel devient difficile à discerner du réel. Développé à l'aide du moteur Unreal Engine 4 (transition prochaine vers la version 5), le titre profite de ce qui se fait de mieux actuellement en termes de rendu, notamment grâce à la large banque d'images et de textures photoréalistes utilisant la photogrammétrie proposée par Quixel.

Le jeu utilise la technique de la photogrammétrie pour proposer un rendu photoréaliste.

Cet excédent de réalisme a un coût, mais est plutôt très bien géré par l'application qui propose de nombreux réglages graphiques. La cerise sur le gâteau : la présence des technologies FidelityFX (AMD) et DLSS (NVIDIA) qui viendront soulager votre carte graphique. Le principe est simple : l'image est calculée à une résolution inférieure à celle de l'écran, puis un algorithme va l'upscaler (mise à l'échelle), avec un résultat visuel au plus proche de la résolution native. Le gain de performance obtenu améliore donc nettement la fluidité et permet d'utiliser des effets graphiques gourmands sans faire flancher l'ordinateur. Notre configuration à base de i5-9600k, 32 Go de RAM et de RTX 3080 nous a permis d'augmenter la résolution de rendu du logiciel Oculus Link à 5408 x 2736 pixels avec l'ensemble des paramètres en mode épique.

Les environnements ont tous leur propre identité et font figure de carte postale. La photogrammétrie amène la réalité virtuelle à son paroxysme. Le rendu des récifs, de la végétation pourrait se confondre avec la réalité. Les quatre cartes grouillent de détails, cachés ou non, mais aussi de vie. Si vous vous laissez aller à la contemplation et à l'écoute, vous pourrez ressentir l'âme des lieux, la flore, mais aussi la faune, présente autant sur terre, sous l'eau que dans les airs. Chaque environnement possède sa propre bande-son, réaliste, envoutante et enivrante. Tendez l'oreille, fermez les yeux et écoutez le clapotis de l'eau, le glissement du kayak, l'écho sous les arches, le cri des mouettes, le chant des baleines de Norvège ou bien la violence de la tempête.

La vie n'est pas un long fleuve tranquille



Kayak VR: Mirage est un jeu qui se prête à la contemplation et à l'émerveillement, mais pas que. Les développeurs ont autant pensé aux kayakistes du dimanche qu'aux professionnels et aux compétiteurs.

Le jeu propose la navigation libre, le mode contre la montre et plus encore...

Le jeu débute dans le hub principal qui n'est autre qu'une piscine olympique dans laquelle il est possible de s'entraîner au maniement de la pagaie en suivant plusieurs tutoriels. C'est aussi le meilleur endroit pour peaufiner les différents paramètres de navigation, le positionnement de vos contrôleurs, le comportement du bateau, etc. Il est conseillé d'appréhender le kayak dans cet espace, mais aussi de jouer avec la bouée flamant rose, qui d'ailleurs n'est pas là que pour amuser la galerie. Vous trouverez d'autres animaux-bouées tout au long de vos escapades, mais nous ne vous en dirons pas davantage. Bien sûr, nous vous invitons à quitter la quiétude du pédiluve pour vous jeter dans le grand bain. Partez à l'exploration du monde dans le mode Libre pour votre balade quotidienne depuis votre appartement parisien, ou bien exercez vos capacités de kayakiste chevronné dans des courses chronométrées. Plusieurs niveaux de difficulté s'offrent à vous dans lesquels vous pourrez battre votre propre temps ou bien vous confronter à ceux de vos amis, d'une IA, ou des meilleurs joueurs mondiaux. Et les choses se corsent à ce niveau, car il ne s'agit plus de naviguer paisiblement, mais bien de tout donner, et croyez-nous, vos bras et vos épaules vont chauffer aussi bien que si vous alliez pagayer dans la rivière du coin. Sur les parcours, vous devrez passer de nombreuses portes et négocier certains virages avec plus ou moins de style. Au fur et à mesure de notre progression, nous y avons pris beaucoup de plaisir. Emmagasinez des points que vous pourrez ensuite dépenser dans la boutique de skins.

Kayak VR: Mirage signe un renouveau dans le paysage du PC VR, à mille lieues d'un shooter ou d'un jeu de course. L'expérience qu'a su nous proposer cette petite équipe composée de seulement trois personnes en l'espace de deux ans est une simulation de navigation authentique et criante de réalisme, sans aucun doute la plus aboutie à ce jour en réalité virtuelle. Il y en a pour tous les goûts : apprenez à pagayer simplement dans votre salon avant de vous lancer dans la vie réelle, découvrez de véritables paysages de carte postale, ou donnez tout ce que vous avez sur les chronos. Disponible uniquement sur le store Steam VR dans un premier temps (la version Rift arrivera par la suite), le studio projette de publier de nouveaux environnements, le multijoueur en temps réel, la représentation du corps, l'intégration de Yur et de Strava pour le suivi d'activité, etc. À noter que le support de LIV est d'ores et déjà pris en compte.

ASTUCE : pour plus de réalisme et de sensations, pensez à attacher vos contrôleurs à un manche à balai (ce n'est pas une blague), ça change la donne !

Les plus Immersion

Physique très réaliste

Bande-son

Graphismes époustouflants

Apprentissage en bonne et due forme Les moins Uniquement quatre environnements à la sortie

Pas de multijoueur en temps réel pour le moment