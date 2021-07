Kayak VR: Mirage, focus sur un jeu indé PC VR qui impressionne nos mirettes par son réalisme !

La réalité virtuelle se démocratise et les développeurs sont de moins en moins frileux à l'idée de s'attaquer à ce qui s'apparente encore à un marché de niche. Nombreux sont ceux qui se lancent. Les expériences pullulent sur nos stores. Certaines de façon officielle, approuvées par la charte qualité de Facebook sur les stores Oculus Quest et Rift, d'autres de façon moins officielle sur SideQuest, AppLab ou encore Steam. Parmi la myriade de titres à paraître figurent des jeux indépendants, provenant de petits studios inconnus du grand public. Mais en y regardant de plus près, il est possible de trouver des pépites en devenir ou tout du moins qui promettent de belles choses.

C'est le cas de Kayak VR: Mirage, du studio Better Than Life basé à Amsterdam. Le jeu est actuellement en phase bêta et est prévu pour le printemps 2022 sur la plateforme Steam VR dans un premier temps, mais sa présence sur l'Oculus Rift Store n'est pas exclue. Il nous a intrigués et a fait forte impression sur le réseau Reddit. La promesse n'est pas des moindres, en témoignent les graphismes de haute volée dévoilés dans la bande-annonce, à la limite du photoréalisme. Il s'agit d'un jeu de kayak à la physique ultra réaliste, pensé exclusivement pour la réalité virtuelle, qui se targue même de proposer une mécanique de navigation encore plus poussée que ce que propose Phantom: Covert Ops (lire notre test).

Il n'en fallait pas moins pour nous convaincre. Nous avons pu nous entretenir avec les développeurs afin d'en savoir un peu plus sur la façon dont le projet est né :

Nous sommes un petit studio fondé par trois amis à Amsterdam. Nous avons décidé d'essayer de créer quelque chose qui nous manquait en regardant les jeux VR disponibles aujourd'hui. Notre objectif était de remettre en question l'idée que les jeux VR indépendants ne peuvent pas être beaux ni qualitatifs. Nous voulions explorer des expériences qui conviendraient parfaitement à la réalité virtuelle. L'un de nous a commencé à regarder des vidéos de kayak et s'en est inspiré pour créer un prototype. Nous avons trouvé que le kayak était l'un des moyens naturels pour se déplacer les plus évidents et intuitifs en réalité virtuelle. Nous avons immédiatement compris que nous tenions quelque chose.



Les mois suivants ont été consacrés à explorer différents styles artistiques, à peaufiner la physique du kayak et à expérimenter des idées de gameplay. Nous avons découvert que le simple fait d'ajouter une minuterie à notre jeu rendait les gens beaucoup plus compétitifs et engagés et nous voulions ajouter un aspect d'entraînement au jeu. Nous avions un petit prototype au début de l'année avec lequel nous jouions avec des amis et nous ne pouvions tout simplement pas nous arrêter d'essayer de battre le score de chacun et de garder une trace de nos meilleurs temps.

Le pari est donc de taille. Face aux ténors du secteur, difficile de se faire une place, surtout quand l'équipe est de taille si restreinte. Les trois amis ont tout de même eu le cran de se jeter à l'eau et ça semble bien parti ! La phase exploratoire du concept est terminée, la mise en place de la mécanique du jeu aussi, ainsi que le premier niveau, un canyon. Le studio est maintenant à l'écoute de la communauté et recherche des bêta-testeurs afin de récolter les avis et ressentis des uns et des autres, recueillir les bugs, voir les axes d'amélioration et les attentes des joueurs. Pour cela, un canal Discord a été créé et vous pouvez tenter votre chance pour obtenir un accès.

Kayak VR: Mirage est un voyage époustouflant et exaltant à travers des endroits uniques à la limite du réalisme créés de toute pièce pour la réalité virtuelle. Manœuvrez votre kayak de façon précise grâce au moteur physique et laissez vous aller à la contemplation en mode free-ride ou défiez les autres joueurs dans des classements avec la course contre la montre.

Le titre est encore en phase de bêta, le studio Better Then Life le peaufine donc grâce aux retours des testeurs. À ce stade de développement, il souffre de plusieurs bugs comme la présence d'eau dans le kayak, qui n'est jamais bon signe pour un kayakiste, même aguerri ! Certains points sont à améliorer ou à ajouter, comme l'implémentation de la physique dans la pagaie pour s'écarter des rochers. Les développeurs travaillent aussi à intégrer le support de LIV pour la capture du jeu et la superposition du joueur en réalité augmentée.

Les développeurs disent aussi travailler sur de nouveaux contenus pour proposer des environnements toujours plus riches et n'excluent pas les contenus additionnels. Ils ont par exemple en vue l'implémentation de modes compétitifs à un contre un, mais aussi sur un mode coopération pour l'exploration des différents environnements, chacun son kayak ou encore en tandem, parfait pour renforcer son couple. Ils se veulent cependant très prudents quant aux annonces. Il ne s'agirait pas de tenir des promesses qui ne sauraient être tenues. Patience donc.

Kayak VR: Mirage est disponible sur Steam, mais uniquement accessible via le canal des bêta-testeurs.