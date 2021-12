Kayak VR: Mirage, pagayez sous les flocons de neige !

Pour les fêtes de fin d'année, le studio Better Than Life derrière le prometteur Kayak VR: Mirage nous propose de descendre son célèbre canyon sous les illuminations et les flocons de neige. Nous participons à la phase de bêta auprès des développeurs et il est vrai que le travail fourni est remarquable. Les retours constructifs sont très nombreux et le travail accompli est de bonne facture.

Kayak VR: Mirage, déjà criant de réalisme, grâce à une physique évoluée et à des graphismes de haute volée ne cesse de se mettre à jour. Avec les retours de sa communauté, le titre a été peaufiné sur de nombreux aspects, que ce soit en termes de performance avec le DLSS, au niveau des graphismes grâce à la photogrammétrie ou encore du côté de la physique réaliste de la pagaie et du courant. Lors de la rédaction de la preview du jeu, nous l'avions trouvé très abouti en termes de sensations et de rendu.

Annoncé pour le mois de mars, il n'est néanmoins pas terminé, il reste encore du chemin même si le plus gros a été fait. De nouvelles cartes arriveront, comme des nouveaux modes de jeu (coopération, tandem, etc.), mais la priorité était bien évidemment donnée sur la mécanique du jeu.

Quoi qu'il en soit, pour nous faire patienter jusqu'à la sortie, pour célébrer les fêtes de fin d'année et pour remercier les très nombreux bêta testeurs, le studio propose de distribuer 5 clés aux 5 personnes en haut des classements de Christmas Canyon le 31 décembre 2021 à 13h00.

