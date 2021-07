PREVIEW de Kayak VR: Mirage, ramer n'aura jamais été aussi beau et ce n'est que le début !

♫♫ On pagaie, on pagaie. Où t'as mis la pagaie ? Là-bas dans le canyon... ♫♫



Kayak VR: Mirage est comme son nom l'indique un jeu de kayak avec de nombreuses promesses. Pensé avant tout pour la réalité virtuelle, il propose un moyen de locomotion des plus naturel et authentique, nous impliquant physiquement dans la partie. Il s'agit de pagayer comme nous le ferions dans la réalité. La sensation de cinétose est de fait quasiment effacée, car notre corps n'est pas en mouvement, uniquement notre bateau, et nos gestes sont les mêmes que ceux que nous ferions en vrai. Le jeu propose aussi des graphismes de haute volée, à la limite du photoréalisme, et une navigation à la physique ultra réaliste, qui se targue même d'être encore plu poussée que ce que propose Phantom: Covert Ops (lire notre test).

Kayak VR: Mirage est un voyage époustouflant et exaltant à travers des endroits uniques à la limite du réalisme créé de toute pièce pour la réalité virtuelle. Manœuvrez votre kayak de façon précise grâce au moteur physique et laissez vous aller à la contemplation en mode free-ride ou défiez les autres joueurs dans des classements avec la course contre la montre.



Nous nous sommes inscrit à la bêta du jeu et avons enfilé notre gillet de sauvetage pour partir à l'aventure dans le seul niveau proposé actuellement et... nous avons pris une claque ! Kayak VR: Mirage tient ses promesses en termes de graphismes. Les textures utilisées ont en effet un rendu photoréaliste. Le titre a été développé avec l'Unreal Engine 4 et profite de ce qui se fait de mieux actuellement en termes de rendu d'image et de lumière, notamment grâce à la large banque d'images et de textures au rendu photogrammétrique proposée par Quixel. Le tout est à couper le souffle. Dans notre frêle embarcation, nous nous sommes retrouvés, l'espace d'une heure, en terre inconnue, glissant sur une eau turquoise peuplée de poissons et d'oiseaux aux animations bien réelles. Lors de notre descente, nous avons assisté à l'envol d'un rapace venu s'abreuver à seulement quelques mètres de nous. Le vent souffle dans les arbres et les feuilles tombent, l'immersion est bien au rendez-vous. Et puis que dire de la bande-son dans le canyon. Elle est dynamique, presque épique et nous invite au voyage.

♫♫ Oh mon bateau ! Tu es le plus beau des bateaux... ♫♫





Nous avons testé le jeu sur notre machine de test à base de i5-9600k et RTX 3080 16 Go à 3 000 MHz. Notre Oculus Quest 2 est réglé sur une fréquence de 90 Hz et une résolution des rendus à 5408*2736px (soit le maximum des possibilités du casque). Les paramètres en jeu sont réglés eux au maximum. Les développeurs ont pris le soin d'intégrer le support du DLSS 2.1 pour soulager nos configurations et ainsi accéder à un maximum de détails sans être à genoux. Que demander de plus ? C'est ainsi que nous tenons les 90 fps constants, mais avec peu de marge de manœuvre en prime. En activant le DLSS (même poussé à son plus haut niveau de fidélité), cette marge monte aux alentours de 30 %. Cependant, nous n'avons pas réussi à tenir les 120 fps constants sans tomber dans la reprojection avec le DLSS activé. Ce n'est pas réellement un problème.

Le DLSS est une technologie permettant d'augmenter nettement les performances en jeu sans « trop » sacrifier la fidélité visuelle à l'écran. Le principe est simple : l'image est calculée à une résolution inférieure à celle de l'écran, ce qui soulage fortement la carte graphique, puis un algorithme va l'upscaler (mise à l'échelle), avec un résultat visuel au plus proche de la résolution native, la dépassant même parfois. Le gain de performance obtenu améliore donc nettement la fluidité et permet d'utiliser des effets graphiques gourmands comme le ray tracing, sans faire sombrer les performances. Cette technologie est uniquement compatible avec les modèles RTX des cartes graphiques NVIDIA.



Le jeu débute dans le hub principal qui n'est autre qu'une piscine olympique, c'est d'ici que nous réglons nos paramètres graphiques, de navigation et de confort pour éviter le mal de mer ou de rivière comme vous voulez. Il est tout à fait possible de s'entraîner au maniement de la pagaie dans cet espace, mais le plus intéressant reste l'aventure. La descente du canyon, en plus d'être un plaisir pour les yeux et les sens, l'est aussi pour les amateurs de kayak. Après avoir longuement pagayé sur un canot de combat dans Phantom: Covert Ops, la comparaison était inévitable. Cependant nous avons trouvé encore mieux rendu le comportement de l'embarcation dans Kayak VR: Mirage. L'inclinaison, la force donnée dans la rame, sa position dans l'eau ainsi que le fait de s'en servir de dérive rendent la navigation vraiment réaliste et l'inertie plus réelle. C'est un vrai plaisir de retrouver cette sensation si naturelle et parfaitement adaptée à la réalité virtuelle. La descente de la rivière ne s'est pas faite dans la douleur, malgré les rochers et troncs d'arbres à éviter. En somme une balade presque aussi vraie que nature.

Nous avons aussi testé le mode Contre la montre qui s'adresse aux kayakistes aguerris. Nous avons terminé 14e du classement, ce qui n'est pas mal pour une première. Ce mode a un réel intérêt, car la contemplation montre vite ses limites et le joueur en veut forcément plus. Nous avons questionné le studio quant à l'aspect compétition. Il plancherait à priori sur l'implémentation de modes compétitifs en un contre un, mais aussi sur de la coopération pour l'exploration des différents environnements avec chacun son kayak ou en tandem.

Pour ce qui est de l'intégration de LIV, le rendu, bien que non finalisé est impressionnant ! Pour rappel, il s'agit d'une technologie permettant la superposition du joueur dans le jeu en réalité augmentée (voir notre vidéo sur le sujet ici).