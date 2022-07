Kayak VR: Mirage, un quatrième environnement photoréaliste ajouté avant la sortie

Source: Better Than Life

À moins d’un mois de la sortie de ce qui semble s’annoncer comme un must-have PC VR, les développeurs viennent de dévoiler le quatrième et dernier environnement de Kayak VR inspiré du Costa Rica. Le joueur pourra naviguer dans des eaux limpides, peuplées et bordées par des plages idylliques, elles-mêmes entourées d’une jungle luxuriante.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce titre, il s’agit d’une production que nous suivons depuis l’année dernière et pour laquelle nous avions écrit une preview. Kayak VR offre des décors qu’il est difficile de qualifier autrement que par l'adjectif « magnifique ». La technique de la photogrammétrie et le rendu photoréaliste sont réellement bluffants. Le joueur pourra les découvrir à travers des courses chronométrées (contre les fantômes d’autres joueurs), mais il sera également possible de voguer librement, profiter tranquillement de ses paysages somptueux, admirer la faune nombreuse et même aider une bouée à rejoindre l’autre bout du parcours. La beauté de ces décors n’est pas l’unique point fort de ce jeu. En effet, l’aspect technique pour ce qui est du « pilotage » de l'embarcation et le rendu haptique des manipulations sont tout aussi bluffants !

C’est en effet un point qui a été énormément travaillé sur ce titre, donner vraiment l’impression au joueur qu’il est en contact avec les éléments : l’eau tout d’abord, mais aussi les rochers sur lesquels il faudra s'appuyer si vous vous êtes coincés sur une « plage ». Il est d’ailleurs remarquable que l’envie de tendre la main, pour éviter un choc contre un rocher, soit difficilement répressible, tout comme l’envie de descendre de notre embarcation pour profiter de ces eaux claires !

Pour arriver à ce résultat, les développeurs ont ouvert très tôt un Discord dans lequel de nombreuses idées ont été données, des retours de bêta-testeurs ont été entendus (notamment les nôtres), mais ils ont également travaillé avec de vrais kayakistes, pour recueillir leurs ressentis, leurs conseils quant au côté technique de la navigation, et force est de constater que tous ces retours ont été mis à l’œuvre dans ce titre très attendu.

Better Than Life est un studio indépendant composé de 3 personnes et installé à Amsterdam. Début 2021, ces 3 amis souhaitaient démontrer que les productions indépendantes ne sont pas forcément synonymes de low cost : « Notre objectif était de remettre en question l'idée que les jeux VR indépendants ne peuvent pas être beaux ni qualitatifs. » Il semble bien que le résultat soit à la hauteur des promesses, mais nous en serons plus après avoir testé la version finale qui sortira sur Steam le 12 juillet prochain avec, pour la première semaine, une remise de 15 %.