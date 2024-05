PSVR 2 : top 10 des jeux les plus téléchargés en avril, c’est fade…

Cela fait maintenant plus d’un an que le PSVR 2 est disponible dans les rayons PS5. Cet accessoire délirant a su nous envouter rapidement et facilement ; lire notre test de la bête pour le coup. Seulement voilà, à part quelques portages et titres venus d’ailleurs, les grosses productions signées PlayStation ne sont pas nombreuses. Est-ce que Sony Interactive Entertainment se réveillera en amenant un brin de nouveauté ? Et pour cause, la firme a annoncé une nouvelle structure de direction, c’est dorénavant Hideaki Nishino qui est en charge de mettre en avant le casque de réalité virtuelle. Nous verrons bien...

En attendant, le géant communique sur les titres qui ont su faire sortir la carte bleue des joueurs sur le PlayStation Store, durant le mois d’avril 2024. Le grand vainqueur est ? Le sympathique Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (jetez un œil sur nos impressions). Beat Saber, lui, remporte la médaille d’argent, tandis que le terrible Arizona Sunshine 2 monte sur la troisième marche.

Mais voici le top 10 des productions qui amusent la communauté européenne en ce moment :

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Beat Saber Arizona Sunshine 2 Among Us VR Pavlov Horizon Call of the Mountain Job Simulator Swordman VR Creed: Rise of to Glory - Championship Edition Synapse

Nous sommes d’accord, les jeux sont bons, mais ils commencent à dater... Bref, c’est encore et toujours la même rengaine. Vivement de l’inédit !

