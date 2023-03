PSVR 2 : le top 10 des jeux les plus téléchargés vient d'être communiqué par Sony

Trois semaines se sont écoulées depuis la sortie du PSVR 2. Cela suffit à Sony pour donner un aperçu, un tour d'horizon (appréciez le jeu de mots) des jeux les plus téléchargés depuis le PlayStation Store.

Ce top 10 a été divisé en deux : à gauche figurent les USA ainsi que le Canada, à droite l'Europe. Et attention ! Seuls les titres exclusivement VR sont listés, exit donc les jeux proposant en option la VR tels que Resident Evil Village, No Man's Sky et Gran Turismo 7, ce qui, il est vrai, fausse un peu la donne.

Grosse surprise ! En tête de liste, nous ne retrouvons pas un jeu pour hardcore gamer, mais bien une simulation de kayak. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix :

Un prix d'entrée raisonnable : 24 € ;

C'est une belle vitrine technologique ;

Nous y retrouvons peu le phénomène de motion-sickness ;

Le jeu est idéal à faire en famille ou entre amis ;

Le goût pour les palindromes .

En seconde position se trouve Pavlov, cela peut surprendre de prime abord, mais le jeu a subi un beau lifting sur PSVR 2, en particulier au niveau des retours haptiques. Autrement dit, chaque arme amène sa propre sensation et, croyez-en notre expérience, vous allez aimer vous prendre des headshots !

En troisième position, nous avons une autre vitrine technologique, Horizon Call of the Mountain (lire notre test). La position que le titre occupe s'explique en partie par le fait qu'il s'agit, contrairement aux deux autres cités précédemment, d'un jeu solo avec une rejouabilité moindre et donc forcément moins téléchargé. Eh oui, les joueurs solos ont tendance à installer de façon plus durable leurs jeux et les téléchargent donc moins, contrairement aux joueurs de titres multijoueurs plus enclins à désinstaller/réinstaller leurs titres selon les besoins du moment.

En quatrième position se trouve une autre pépite du PlayStation VR 2, à savoir Star Wars: Tales from Galaxy's Edge - Enhanced Edition (lire notre test), qui bénéficie d'un lifting graphique et haptique bienvenu. Il semble, de ce fait, que le travail et l'optimisation des portages de jeux sur PSVR 2 paient !

Concernant le reste, il s'agit le plus souvent de titres VR (hormis Moss: Book II) qui figurent depuis longtemps au palmarès du PSVR 1 : Job Simulator, Pistol Whip, Swordsman VR. Nous attendons, comme vous, les chiffres de ventes et de précommandes du PlayStation VR 2 ainsi que le top 10 des jeux les plus vendus sur le store.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.