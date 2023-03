TEST Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition, une version PSVR 2 au-dessus de tout !

Ça, c’est Star Wars !





Fin 2020, les possesseurs d’un Meta Quest ont pu découvrir une production originale se basant sur l’œuvre de George Lucas, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. Bien que l’histoire ne marque pas les esprits, le titre est sympathique à jouer et certaines phases d’action ont de quoi exciter. C’est avec la venue du PSVR 2 sur PS5 que les développeurs ont pris la décision d’adapter cette aventure sur PlayStation. Nous nous attendions à un simple portage, nous nous trompions...

Nous sommes bel et bien dans Star Wars.

La partie visuelle est vraiment le point qui nous a surpris, et qui nous a mis une sacrée claque ! L’équipe n’a pas chômé et a retravaillé complètement les environnements, les personnages et les effets nous en mettent plein les yeux. Ainsi, divers éléments ont été ajoutés dans les cadres, comme des plantes, des caisses, des objets, de l’herbe. Petit point noir au tableau, nous avons constaté du popping, mais rien de bien méchant en soi. Les textures, elles, sont plus réalistes et clinquantes. Nous arrivons à distinguer chaque matière depuis nos rétines (bois, métal rayé, plastique, etc.), là où nous retrouvions une certaine monotonie visuelle dans l’ancienne version, avec un aspect très sommaire dans les décors. C’est époustouflant. Les personnages sont aussi mieux modélisés et bien plus plaisants. Mais LE point qui a su nous mettre des paillettes dans les yeux, c’est sans aucun doute les jeux de lumière des lasers. Les couleurs se reflètent sur les parois, les ennemis, les alentours. Ces effets illuminent les zones d’ombre brièvement, c’est incroyablement jouissif. Oui, nous sommes bel et bien dans Star Wars cette fois-ci !

Mais attendez, ce n’est pas tout. Pour immerger encore plus les aficionados de cet univers particulier, ILMxLAB a utilisé avec brio les fonctionnalités du PlayStation VR 2. Ainsi, la prise en main est plus prenante. Et pour cause, les gâchettes s’adaptent en fonction de l’arme que nous tenons. Pour vous imager la chose, avec un fusil bien pesant et puissant, la détente est lourde et claque sur le doigt. À l’inverse, un simple gun spatial est plus souple sous l’index. Sans surprise, à chaque tir, les retours haptiques s’affolent pour nous faire ressentir la force d’un coup. Ces vibrations sont aussi présentes lorsque nous utilisons des objets, des grenades ou quand nous agrippons une poignée, etc. Cerise sur le gâteau, lorsque nous prenons un dégât, le casque se met à trembler. En d’autres termes, nous ressentons absolument tout ce qui se passe dans le jeu, c’est complètement fou !

Allons encore plus loin avec l’audio 3D. Skywalker Sound fait partie de la fête et a fait un boulot monstrueux concernant les effets sonores. Nous arrivons à distinguer à 360° chaque bruit, dialogue, coups de laser ou explosions dans les parages. La tête et le corps bougent en fonction de ce que nous entendons. Point qui déçoit un peu, le titre n’a pas de doublage français. Ainsi, d’énormes sous-titres sont imposés et nous sortent complètement de l’univers. Nous n’aurions pas été contre des échanges dans la langue de Molière pour une totale immersion. Dommage...

Une expérience bien différente au final





Qui dit VR, dit différentes façons de s’amuser, nous pouvons donc jouer debout ou assis. Pour le coup, nous conseillons de ranger votre chaise et de vous tenir droit sur le sol. Pourquoi ? Car nous devons déplacer nos mains sur notre torse ou nos hanches pour récupérer des armes et des objets. N’oublions pas aussi les phases d’action qui peuvent être mouvementées, nous gesticulons alors dans tous les sens. Concernant les déplacements, nous avons le choix entre une marche fluide et sans coupure, ou des téléportations. Pour faire simple, plusieurs paramètres sont là pour éviter les haut-le-cœur. Pour finir, l’histoire est complète. Entendez par là que nous n’avons pas besoin de nous rendre sur le PlayStation Store pour nous procurer les divers chapitres de cette odyssée, comme ce fut le cas sur Meta Quest.

Que pouvons-nous dire finalement de tout cela ? Que ce portage est tout bonnement ébouriffant. L’expérience est totalement différente des autres éditions, nous avons pris un réel plaisir de nous replonger dans ce monde délirant. Sincèrement, les améliorations et les modifications qui ont été faites pour cette version PSVR 2 donnent l’impression que les développeurs ont enfin pu proposer aux joueurs un jeu fini à leur image ; ce qu'il aurait dû être au départ, sans être limité techniquement. Malgré tout cela, tout n’est pas parfait dans Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition (durée de vie moyenne, récit par moment ennuyeux), mais nous avons passé un très bon moment avec cette production décalée qui a su nous faire tout de même monter les poils.

