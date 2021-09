Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call, date de sortie proche et trailer mouvementé pour le nouveau jeu VR

Après avoir découvert plusieurs histoires de la galaxie dans Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, ILMxLAB s'apprête à nous proposer un second tour de piste avec Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call. Cette nouvelle aventure en réalité virtuelle sera l'occasion de découvrir plusieurs récits oubliés de la saga, mettant en scène une galerie de personnages hauts en couleurs, pour certains déjà connus.

Une nouvelle bande-annonce nous permet d'apprécier les péripéties, les environnements et les scènes d'action qui nous attendent, et surtout de découvrir la date de sortie du projet : c'est pour très bientôt, le 15 septembre plus précisément, au prix de 24,99 €.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call arrive le 15 septembre sur Oculus Quest. Explorez encore plus les étendues sauvages de Batuu dans Last Call. En quête d'aide, Dok-Ondar (Cory Rouse) vous engage pour récupérer un ancien artefact. Naviguez dans de nouveaux environnements comme le gouffre de Sardeevem et la Caverne des lunes, faites attention aux pirates et aux nouvelles menaces, résolvez des énigmes et utilisez vos outils technologiques de réparation de droïdes pour vous sortir de situations difficiles. De plus, vous tombez sur une installation cachée du Premier Ordre loin, très loin de l'Avant-poste de Black Spire – très dangereuse et qui grandit en secret. Avec une collection improbable d'alliés derrière vous dont Lens Kamo (Karla Crome), Hondo Ohnaka (Jim Cummings), Mubo, R2-D2 et C-3PO (Anthony Daniels), infiltrez l'opération du Premier Ordre et tentez de contrecarrer un mal qui menace tout Batuu. Dans The Bounty of Boggs Triff, incarnez IG-88 (Rhys Darby), un droïde assassin de classe quatre et l'un des meilleurs chasseurs de primes de tout l'espace connu. Acceptez une prime particulière de Neeva (Anika Noni Rose) sur la lune de Nar Shaddaa et traversez une forteresse imprenable pour atteindre Boggs Triff (Darin DePaul) et terminer la mission d'IG-88. L'histoire d'Ady Sun'Zee (Ellie Araiza) se poursuit dans The Sacred Garden, qui se déroule à l'époque de la Haute République de nombreuses années après son premier conte. L'apprenti est maintenant devenu un chevalier Jedi et doit lui enseigner à Padawan, Nooa, les voies de la Force – tout en apprenant elle-même quelques leçons.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call sortira en exclusivité sur Oculus Quest : vous pouvez vous offrir le modèle le plus récent à partir de 349,99 € chez Amazon.fr.