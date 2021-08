PREVIEW traVRsal : entrez et bougez dans un Holodeck à l'échelle de votre pièce, c'est magique !

Partir en voyage dans notre bureau, une bonne affaire !



traVRsal est disponible en accès anticipé sur l'Oculus Quest (AppLab), mais aussi sur PC VR (téléchargement direct ici). Ce jeu propose de nous faire voyager à l'échelle de notre aire de jeu dans des univers et expériences diverses et variées. Tout comme Eye of the Temple ou encore Tea For God, le titre tire parti de notre room-scale pour nous faire déplacer physiquement, et l'univers entier du jeu est prévu pour tenir dans l'environnement virtuel délimité par notre guardian. Nous sommes donc ici très loin des déplacements habituels proposés par bon nombre d'autres expériences. Point de téléportation ni de déplacement fluide à la manette, dans ce genre de jeu, c'est à pied que nous avançons.

Le développeur met à disposition des outils et un éditeur de niveaux pour que la communauté puisse agrémenter le jeu avec des créations originales.

Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, un parcours est défini dans notre espace de jeu et nous fait tourner en rond en nous donnant l'impression de parcourir des kilomètres sans nous en rendre compte et il faut avouer que c'est bluffant. Il faut imaginer que notre aire de jeu est découpée en quadrillage. Chaque carreau est un morceau d'environnement comprenant ou non des murs et nous nous déplaçons de case en case en tournant finalement sur nous même sans nous en rendre compte. Dans chaque coupe de ce monde impossible et infini, qui ne peut se représenter que verticalement, nous franchissons de manière transparente des portes nous emmenant dans la coupe suivante. L'univers évolue avec nous et notre pièce de façon procédurale. Nous marchons des centaines de mètres sans nous en apercevoir, ni même quitter notre espace de jeu.

À l'instar des jeux cités plus hauts, traVRsal exploite la locomotion géométrique non euclidienne, utilisant différents mécanismes pour nous faire paraître les environnements vraiment plus grands. Nous sommes amenés à emprunter des plateformes mobiles et ascenseurs pour voyager toujours plus haut et toujours plus loin. Le titre s'expérimente dans une aire de jeu d'au moins 1,5 x 1,5 m. Il vous faut donc assez d'espace pour pouvoir vous lancer, mais le moteur du jeu sait aussi prendre en compte des zones de jeu encore plus grandes.

Un parcours infini et impossible est défini dans notre espace de jeu et nous fait tourner en rond en nous donnant l'impression de parcourir des kilomètres sans nous en rendre compte ni jamais sortir de notre guardian.

traVRsal propose plusieurs expériences et univers. Nous avons ainsi pu traverser à l'aide d'une torche, une pyramide remplie de pièges et de mécanismes (trappes, piques, leviers, etc.) et énigmes. Nous avons aussi pu nous confronter à des drones, tourelles et lasers avec un pistolet, ou encore tenter l'ascension d'une tour infernale en jouant les équilibristes et en évitant les hachoirs et flèches voulant notre mort. Nous nous sommes adonnés à ce qui s'apparente de loin à un escape-game, à la recherche d'un interrupteur caché dans le décor pour passer d'une salle à une autre. Et enfin, nous nous sommes autorisés à visiter une galerie d'art et d'images tout droit sorties de banques d'images en ligne telles que giphy ou encore unsplash, de quoi donner des idées (visite personnalisée avec les photos de vacances ou encore demande en mariage par étapes) et nous faire aller au musée dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Chacune des expériences peut être soumise à des classements, par exemple le meilleur chrono dans le labyrinthe de la mort.

Et pour cela, le développeur Robert Wetzold a fait en sorte que la communauté s'approprie sa technologie en mettant à disposition des assets et un SDK. Le but étant de créer ce qui peut nous passer par la tête grâce à un éditeur de niveau et du moteur de jeu Unity. Mais ce n'est pas tout, car en plus d'ajouter le support de sources externes comme les banques d'images, il a aussi pensé à implémenter celui des combinaisons haptiques bHaptics, afin de ressentir par exemple les pieux épineux de la pyramide nous rentrer entre les omoplates ou laisser libre cours à l'imagination de la communauté. En somme, le socle est là et traVRsal agira bientôt comme un hub d'expériences à part entière à télécharger et enrichies par la communauté. C'est ainsi que les modes The Tower et Hunt the button sont à l'initiative d'une personne lambda sans connaissance aucune.

Nos premières impressions : Bon ! traVRsal vient étoffer les jeux exploitant la locomotion géométrique non euclidienne et notre espace de jeu virtuel qui agit comme un monde expansif. Plus une expérience qu'un jeu vidéo à part entière, le titre fait la part belle à une collection croissante de jeux exploitant cette réalité improbable ! Toujours au stade d'accès anticipé, la base est établie, mais toujours en développement, et la communauté et le développeur s'en donnent à cœur joie pour nous régaler et nous faire marcher des kilomètres sans nous en apercevoir au sein d'un même endroit, le tout de façon intuitive et ludique en implémentant la mécanique de jeux bien réels. Les expériences proposées ne sont pas encore très nombreuses, restent courtes et présentent quelques bugs, mais elles exploitent intelligemment un level design intuitif et notre espace de jeu, qu’il soit grand ou petit. Pour en savoir plus ou se lancer dans l'édition de niveaux avec l'aide de la communauté, il est possible de rejoindre le Discord du développeur à cette adresse.

