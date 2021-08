Oculus Quest 2 : pourquoi est-il impossible d'en acheter un actuellement ? La rupture de stock va t-elle durer ?

Cela fait maintenant quelques semaines qu'il est impossible de trouver un Oculus Quest 2 neuf dans les rayons des magasins ou encore des boutiques en ligne. Cette rupture de stock n'est pas due à des difficultés de production, comme c'est le cas pour les cartes graphiques par exemple, mais simplement à l'arrêt des ventes et le rappel des stocks des revendeurs par Facebook. Cette décision fait suite à des problèmes d'allergie et correspond aussi à la sortie d'un nouveau modèle.

Comme annoncé par Facebook, le 27 juillet dernier, les Oculus Quest 2 seront maintenant vendus avec une housse de protection faciale en silicone médical afin d'éviter à tous les utilisateurs de ressentir ou subir une réaction allergique. Avec ce rappel global, le géant américain s'est donc assuré que tous les casques qui seront en rayon dès le 24 août prochain - date du retour en vente - soient livrés avec cette protection. Notez que tous ceux ayant déjà acheté un casque VR Oculus Quest 2 peuvent aussi obtenir gratuitement une protection faciale. Radical, mais efficace. Cette action sanitaire est accompagnée de la disparition du modèle 64 Go de l'Oculus Quest 2 qui est remplacé par un modèle en embarquant 128 Go vendu au même prix que ce dernier. En doublant la capacité de stockage de son modèle d'entrée de gamme, celui-ci devient le meilleur choix pour qui veut un casque sans se ruiner et sans avoir à faire de compromis drastique sur le nombre d'applications installables.

Vous l'avez donc compris, il est normal que vous ne trouviez pas d'Oculus Quest 2 dans les rayons et que les prix sur le marché de l'occasion soient plus élevés qu'en temps normal. Il vous faudra patienter tranquillement jusqu'au 24 août 2021 pour pouvoir de nouveau vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € ou 449,99 € (prix conseillés).