Oculus Quest 2 : modèle 128 Go officialisé, pénurie de casques VR à prévoir et fourniture hygiénique offerte en prime !

Facebook vient de publier un communiqué officialisant la sortie de l'Oculus Quest 2 128 Go dont nous vous avions révélé l'existence le 9 juillet dernier via cet article puis le 14 juillet au travers de deux nouvelles photos et une vidéo.

Dans la matinée, certaines enseignes revendant des casques Oculus Quest 2 avaient reçu comme consigne le retrait total des casques VR de la marque - 64 et 256 Go - des rayons. Cette demande, fort surprenante vu qu'elle touchait aussi les modèles les plus gros, a été suivie par un communiqué de presse officiel expliquant la raison de cette action somme toute radicale. Nous vous l'offrons ici en version intégrale et en français.

À notre communauté Oculus,

Depuis la mise en rayon de l’Oculus Quest 2, nous avons recueilli des témoignages de personnes qui nous ont parlé de leurs expériences : se connecter avec leur famille et leurs amis en jouant, rester productif avec leurs collègues et trouver de la joie et du plaisir dans le sport. Nous avons entendu des développeurs de toutes tailles qui développent une activité fructueuse en créant de nouveaux contenus et expériences VR.

Au fur et à mesure que le nombre de personnes s'initiant à la VR avec Quest 2 augmentait, nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant qu'un très faible pourcentage de clients du Quest 2 avait subi une irritation de la peau après avoir utilisé l'interface faciale en mousse amovible fournie avec le casque et vendue séparément, notamment dans le cadre du Fit Pack. Bien que le taux de signalement soit faible et que la majorité des cas signalés soient mineurs, nous nous engageons à faire en sorte que nos produits soient sûrs et confortables pour tous ceux qui les utilisent.

Aujourd'hui, nous introduisons une nouvelle housse en silicone pour tous les clients du monde entier, y compris dans le cadre d'un rappel volontaire conjoint de l'interface faciale en mousse amovible Quest 2 avec les États-Unis Consumer Product Safety Commission (CPSC) et Santé Canada. En outre, nous avons communiqué avec les organismes de réglementation internationaux et nous avons décidé de suspendre temporairement les ventes de Quest 2 dans le monde entier pendant que nous nous efforçons d'inclure les nouvelles protections en silicone dans tous les emballages de Quest 2. La nouvelle housse en silicone s'adapte à l'interface faciale en mousse amovible du Quest 2. À partir du 24 août, tous les casques Quest 2 seront livrés avec une housse en silicone dans chaque boîte.

Toute personne possédant déjà un Quest 2 ou un Fit Pack peut recevoir gratuitement une housse en silicone qui s'adapte à l'interface faciale en mousse du Quest 2. Pour savoir comment demander une housse en silicone, veuillez cliquer ici (lien plus bas dans l'article, ndlr).

Nous avons pris très au sérieux les rapports d'irritation cutanée dès que nous en avons eu connaissance et, à partir de décembre, nous avons rapidement mené une enquête approfondie, notamment en recevant l'avis de dermatologues et de toxicologues de renom. Ces experts ont indiqué que des irritations cutanées peuvent se produire dans certains segments de la population à cause de nombreux produits ménagers, même des produits comme les tomates ou le shampoing, et que les taux que nous avons observés sont conformes aux attentes. Notre enquête a déterminé que notre processus de fabrication est sûr, c'est-à-dire qu'aucun contaminant inattendu ou dangereux n'a été trouvé dans l'interface de la mousse Quest 2 ou dans le processus de fabrication.

Lorsque le Quest 2 sera remis en vente dans quelques semaines, nous lancerons également un nouveau modèle de 128 Go qui sera livré avec la housse en silicone incluse dès le premier jour. Nous mettons fin à la vente des casques de 64 Go, car cette nouvelle UGS devient notre offre standard de Quest 2 au même prix de 349€. Nous espérons qu’une plus grande taille de stockage donnera aux gens plus de flexibilité pour accéder instantanément et gérer plus de contenu sur un seul appareil, tandis que la nouvelle couverture en silicone donnera aux gens plus de moyens d'avoir une expérience confortable avec le Quest 128GB et 256GB.

L'équipe et moi-même nous engageons à assurer la qualité de nos produits et le soutien continu et le succès de notre communauté de développeurs, avec votre sécurité et votre confort comme priorité absolue. La housse en silicone gratuite fait partie de cet engagement.

Notre équipe d'assistance à la clientèle est disponible pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, et nous avons publié ici des réponses détaillées à certaines des questions que nous anticipons. Si vous faites partie de notre communauté élargie de développeurs et de partenaires ou si vous êtes un client Oculus for Business, nous nous engageons à faire en sorte que l'impact de ce rappel sur votre activité soit minimal. Vous recevrez un message direct par e-mail avec les prochaines étapes.

Nous vous remercions pour votre patience et votre soutien continus.

Andrew Bosworth

Head of Facebook Reality Labs