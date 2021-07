RUMEUR sur l'Oculus Quest 2 : un modèle 128 Go aperçu chez deux revendeurs français. Erreur ou fuite ?

L'Oculus Quest 2 est le casque VR qui aura rendu la réalité virtuelle populaire et permis à de nombreux utilisateurs sans console ni ordinateur de se plonger dans la réalité virtuelle. Avec plus de cinq millions d'unités vendues en quatre mois et demi, il a égalé le score du PlayStation VR en cinq ans d'existence. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test de la bête ici et suivre nos directs hebdomadaires sur notre chaîne YouTube là.

L'Oculus Quest 2 est décliné en deux modèles qui ne diffèrent que par leur capacité de stockage. Le premier embarque 64 Go et le second 256 Go. Entre les deux, il y a une différence de prix de cent euros et ce n'est pas totalement anodin dans un budget loisir. Nous avons d'ailleurs proposé un article pour aider à choisir celui qui vous convient le mieux et vous pouvez le lire en suivant ce lien.

Mais voilà, aujourd'hui est apparu une fiche parlant d'un casque Oculus Quest 2 équipé de 128 Go de stockage chez LDLC et Top Achat. Comme vous le voyez sur nos captures d’écran, les fiches sont toutes neuves et n'ont encore aucun avis. Sur le site de Top Achat, un bandeau « Nouveauté » vient bien mettre en avant que c'est un nouveau produit. La livraison de ces casques VR avec une mémoire doublée est annoncée pour le 12 juillet, soit lundi prochain, au prix de 349,95 € chez l'un et 349,96 € chez l'autre, soit le tarif du modèle avec 64 Go actuellement. Sachant que les deux sites appartiennent au même groupe (qui, pour information, possède aussi Materiel.net et hardware.fr), l'erreur de fiche - ou la fuite - sur les deux sites en même temps est donc logique vu que les bases doivent être gérées par les mêmes personnes. Mais voilà, est-ce le stagiaire de l'été qui s'est emmêlé les pinceaux ou est-ce un nouveau modèle qui arrive, la question se pose obligatoirement. L'estampillage « nouveauté » ne peut que semer le doute dans nos certitudes quant au fait qu'il n'y a aucune raison que Facebook - propriétaire d'Oculus - ne se décide à mettre en vente un nouveau casque Oculus Quest 2 avec un peu plus de mémoire. Commercialement, cela réduirait d'autant la motivation d'achat du gros modèle (100 euros de plus pour 64 Go, c'est moins motivant que de passer de 64 à 256 Go) et cela ferait fortement gronder la communauté qui se sentirait lésée. Du moins pour les acheteurs du petit modèle.

Bref, même si nous pensons sincèrement que c'est une erreur de fiche de la part des deux sites marchands, nous ne pouvons que rester attentifs quant à la suite de cette histoire. Nous mettrons notre article à jour dès que nous aurons obtenu une réponse de leur part.

Wait and see!

