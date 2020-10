Oculus Quest 2 : faut-il prendre un modèle 64 Go ou 256 Go ?

Plus que quelques jours avant la sortie du Casque VR autonome de Facebook, l'Oculus Quest 2. Son annonce, le 16 septembre dernier, a un peu changé la donne en matière d'accessibilité à la réalité virtuelle en offrant la possibilité à tous, même ceux sans PC ni consoles, de profiter qualitativement des joies de la VR à partir de seulement 349 €, tout compris. En effet, à ce prix-là, vous pouvez vous offrir le modèle embarquant 64 Go de mémoire de stockage, tandis que pour une centaine d'euros de plus, vous pourrez bénéficier de celui qui en a 256. Sachant que les deux modèles sont techniquement les mêmes, nous ne sommes pas ici chez Microsoft avec ses Series S et X, le choix du modèle à acheter va dépendre de vos attentes et de vos usages et de ce que vous avez envie de stocker. Faisons le point ensemble.

L'Oculus Quest 2 64 Go est-il trop juste en mémoire de stockage ?





Avant de se pencher sur le choix à proprement parler, nous voudrions d'abord essayer de poser les bases quant à ce qu'il est possible de mettre sur le « petit » modèle d'Oculus Quest 2. Avec ses 64 Go, il permet, en réalité, de stocker du contenu multimédia ou des jeux sur 52 Go environ (le système, au moment où nous écrivons ces lignes, occupe 11,31 Go). Ceci permet d'installer actuellement une petite quarantaine d'applications même si ce chiffre risque de diminuer un peu avec l'arrivée de nouveaux jeux optimisés pour le Quest 2 et aussi - et surtout même - avec les nombreuses mises à niveau des jeux déjà existants. Cela dit, pour le moment, malgré quelques gros titres comme The Walking Dead: Saints & Sinners (8 Go), Arizona Sunshine (4,5 Go), Dash Dash World (3,37 Go), Tetris Effect (3 Go) ou encore la démo de Warhammer 40.000: Battle Sister avec ses 2,5 Go qui laissent logiquement penser que le jeu final sera bien plus gros, la grande majorité des jeux pour le Quest ne pèse pas plus de 2 Go en moyenne.

Pour vous donner une réelle idée de ce que vous pourrez installer le 13 octobre prochain, vous trouverez en page 2 de cet article les trente-huit jeux et applications installés (incluant les titres ci-dessus) sur notre modèle de test qui est un 64 Go. Comme vous le voyez, il y a vraiment de quoi faire et même s'il faut en désinstaller pour faire de la place pour un autre éventuel gros jeu, qui a réellement besoin d'autant de titres installés en même temps ?



Il en faut quand même un peu pour saturer les 64 Go !

Parlons peu, parlons bien... 64 ou 256 Go ?





À qui convient le modèle avec 64 Go ? À ceux qui comptent plus jouer avec leurs jeux PC (via l'Oculus Link ou Virtual Desktop), à ceux qui ont un budget serré, à ceux qui préfèrent utiliser les cent euros de différence pour se payer des accessoires comme l'Elite Strap, la housse de transport ou le kit pour porteur de lunettes, ou encore à ceux qui estiment inutile d'avoir toute leur ludothèque installée en même temps sur leur casque.

À qui convient le modèle avec 256 Go ? À ceux pour qui le stockage importe. Par exemple, ceux qui comptent regarder des films 3D qui pèsent parfois plus de 50 Go quand ils sont en bonne qualité, ou ceux qui partent pour un long voyage sans Internet et qui veulent partir avec toutes les saisons en retard de leurs séries fétiches sans concession sur la qualité. Côté jeux, ce sera surtout pour ceux pour qui désinstaller et réinstaller un jeu est un concept insupportable et qui veulent tout avoir avec eux, tout le temps. Sans oublier ceux pour qui le budget n'est pas un facteur bloquant et qui choisissent de se faire plaisir.

Au final, nous pensons vraiment que l'Oculus Quest 2 avec 64 Go est largement suffisant pour la majorité d'entre nous et qu'il vaut mieux utiliser le budget différentiel pour se payer des accessoires ou des jeux. Même si demain - hypothèse quand même assez improbable à court terme - tous les jeux venaient à peser 8 Go, voire un peu plus, il y aurait toujours assez de place pour en avoir plusieurs en même temps. Cela dit, même si ce choix nous semble raisonnable, et cela va vous paraître paradoxal, si vous avez le budget, ne vous privez pas du modèle avec 256 Go, il vous permettra de pouvoir profiter de la VR sous tous ces aspects même avec de gros fichiers.