Facebook Connect : suivez la conférence VR/AR à partir de 18h15 avec nous en live

Annoncée et expliquée par Facebook le mois dernier, la traditionnelle conférence Oculus Connect annuelle s'est transformée en un évènement regroupant toutes les initiatives du géant américain dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Au programme, il y a un contenu fort passionnant - pour ceux qui parlent anglais - avec pas moins de 35 intervenants, 15 sessions avec des sujets très pointus et, bien sûr, la conférence. Vous trouverez le programme annoncé par Facebook dans notre article dédié.

En ce qui concerne la conférence, d'après les nombreuses rumeurs et autres leaks, il semblerait bien que l'Oculus Quest 2 soit l'attraction principale de cette dernière. Si cela se confirme, nous devrions aussi avoir droit à une liste de nouveaux jeux et d'accessoires inédits comme ce fût le cas pour le modèle précédent. Quoi d'autre ? Nous le saurons à partir de 19h00 ce soir.

Pour voir la conférence, il y a officiellement la possibilité de le faire en réalité virtuelle via l'application Oculus Venues ou bien, même sans avoir un compte, sur la page officielle Facebook de l'évènement. Nous vous en proposons une troisième, en suivant le live via notre chaîne YouTube (ou directement ici, via la vidéo ci-dessus). Nous le lancerons dès 18h15 pour faire un point sur la réalité virtuelle en 2020, puis nous commenterons en direct les annonces faites lors du Facebook Connect avant de vous proposer, dès 19h30, une session qu'il ne faut absolument pas louper si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet.