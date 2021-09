Ray-Ban Stories : des lunettes connectées conçues en collaboration avec Facebook annoncées !

La collaboration entre Facebook et Ray-Ban n'était plus vraiment un secret et elle vient de se concrétiser avec l'annonce des Ray-Ban Stories. Ne cherchez aucune fonction de réalité augmentée, ni même un quelconque affichage sur les verres, nous sommes ici en présence de lunettes avec deux haut-parleurs et des micros intégrés qui peuvent prendre des photos, enregistrer des vidéos de trente secondes maximum afin de les partager sur différents réseaux sociaux, répondre au téléphone ou encore écouter la musique diffusée depuis son smartphone.

Les caractéristiques : Double caméra 5 MP ;

Photos : 2592×1944 pixels ;

Vidéos : 1184×1184 pixels à 30 fps ;

Réglage automatique de la luminosité en fonction de la lumière extérieure ;

LED qui s'allume lorsque les caméras sont en cours d'utilisation ;

2 haut-parleurs intégrés ;

3 microphones intégrés ;

Capacité mémoire : plus de 500 photos et 30 vidéos de 30 secondes ;

Connectivité : 802.11 ac Wi-fi, Bluetooth 5.0 ;

Compatibilité : iOS 13, Android 8.1 minimum ;

Contrôles : tactile et voix.

Les Ray-Ban Stories sont livrées avec un étui à lunettes qui sert de dock de rechargement. Selon le constructeur, une charge complète permet de prendre jusqu'à 200 photos ou 50 vidéos. Ces dernières sont transférées vers notre smartphone ou l'application dédiée qui permet de les trier, modifier (filtres, recadrage, etc.) avant de les poster sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi Twitter et WhatsApp. Pour des raisons évidentes de confidentialité, notez qu'une petite LED, camouflée en façade sur la monture, s'allume lors des prises de vue.

Les smartglasses de Ray-Ban ne contiennent pas de processeurs et doivent être liées via du Bluetooth à un smartphone pour pouvoir être utilisées. C'est l'application Facebook View qui est le centre névralgique des Ray-Ban Stories. Grâce à elle, il est possible d'utiliser Facebook Assistant (seulement en anglais pour le moment) qui peut, à la voix, prendre une photo, capturer une vidéo par exemple. En gros, piloter ses lunettes sans toucher à son smartphone est du domaine du faisable.

Côté design, nous sommes en présence de Ray-Ban et il n'y a aucune faute de goût dans ces modèles de smartglasses, bien au contraire. D'ailleurs, mis à part la LED, le côté « technologique » de ces lunettes passe presque totalement inaperçu et les différencier avec des « standards » de la marque semble difficile, du moins sur ce que nous avons pu en voir sur les vidéos et les documents. Il y aura trois modèles différents : Wayfarer, Round et Meteor. Chaque modèle sera disponible en cinq couleurs et tous les verres traditionnels pourront y être associés, y compris des verres correcteurs.

Les Ray-Ban Stories seront à commander, quand elles seront disponibles en France, sur le site officiel de la marque et coûteront 329 €.